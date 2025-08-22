पाकिस्तान में कैदी नंबर-804 की जल्द होगी आजादी? PTI फैंस बोले- तय हो गई तानाशाह की बर्बादी

Imran Khan news: आज कल पाकिस्तान में कैदी नंबर 804. यानी पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का नाम सुर्खियों में है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान को बहुत बड़ी राहत मिलने के बाद अब पाकिस्तान में साजिशों की नई चालें दिखने की आशंका बढ़ गई है. क्योंकि इमरान खान के दामन पर लगे दाग जैसे जैसे धुल रहे हैं. पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर (Asim Munir) की घबराहट भी बढ़ती जा रही है. जिन्नालैंड में कयास बढ़ रहे हैं कि आखिर इमरान खान को लेकर मुनीर कौन सा बड़ा मास्टर प्लान रच रहे हैं.

पाकिस्तान में मुनीर पर टूटी 'कयामत'!

कहा जा रहा है कि इमरान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. ये तो बस शुरुआत है, आगे-आगे देखिए होता है क्या? पूरे पाकिस्तान में दो दिनों से चल रही इमरान खान के जेल से बाहर आने की चर्चा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. दुनिया के नक्शे पर मौजूद बेगैरत और कंगाल मुल्क पाकिस्तान आजकल खबरों की सुर्खियों में है. सेना और सियासत के पाटों में पिस रही पाकिस्तानी अवाम को 2 साल और साढ़े तीन महीने बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने खुश होने का मौका दिया. लेकिन यही खुशखबरी मुनीर और शहबाज़ के लिए मातम की वजह बन गई है दरअसल-

Add Zee News as a Preferred Source

- करीब दो साल से जेल में बंद इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली.

- पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई नेता इमरान खान को 9 मई 2023 के दंगों से जुड़े 8 मामलों में जमानत दे दी.

- चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने इमरान खान की जमानत को मंजूर कर लिया.

फैसले के बाद करीब पिछले 24 महीनों से शहबाज सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे इमरान के फैंस खुशी से झूम रहे हैं और पाकिस्तान में शहबाज-मुनीर की जोड़ी के लिए बैक टू पवेलियन जाने की बातें कर रहे हैं.

इमरान का 'यॉर्कर'...शहबाज-मुनीर 'क्लीन बोल्ड'!

9 मई 2023 को इमरान के समर्थकों ने पाकिस्तान के कई इलाकों में सेना के खिलाफ ही मोर्चा खोला था. इस मोर्चे बंदी में सेना को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था. मुनीर की ताकत इमरान की फौज के आगे बौनी हो गई थी. यही वजह है कि पाकिस्तान को जानने वाले कयास लगा रहे हैं कि

- इमरान खान को बढ़ने से रोकने के लिए मुनीर तख्तापलट कर सकता है.

- तख्तापटल करके मुनीर दिसंबर में होने वाले आम चुनावों को कैंसिल कर सकता है.

- और पाकिस्तान की सत्ता में काबिज़ होकर मुनीर एक बार फिर इमरान खान को जेल में डाल सकता है.

इमरान 'रिटर्न' की आहट...मुनीर को घबराहट!

कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं- मेरा ख्याल ये है कि अब आसिम मुनीर साहब कोई बड़ा मूव करना चाहते हैं पलटना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा ओहदा मिल जाए सदारत का कि वो उसे ताउम्र कायम रखें. सबसे बड़ी हकीकत यही है कि इमरान खान की पॉपुलेरिटी आसिम मुनीर के लिए सबसे बड़ा डर है. इस डर का एक साइड इफेक्ट पाकिस्तान में तब देखने को मिला जब-

- इमरान खान के भांजे शाहरेज़ खान को कुछ हथियाबंद लोगों ने लाहौर में उनके घर से उठा लिया.

- इमरान के भांजे शाहरेज़ के परिवार और इमरान की पार्टी PTI ने इसे साजिश के तहत की गई किडनैपिंग बताया.

- लेकिन पाकिस्तान पुलिस ने इसे 9 मई के मामलों में की गई गिरफ्तारी बता दिया.

FAQ-

सवाल- पाकिस्तान में क्या चर्चा है?

जवाब- इमरान खान के जेल से छूटने की चर्चा है. इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थकों का कहना है कि इमरान खान के ऊपर लगे इल्जाम धुल रहे हैं तो उनके रिश्तेदारों को टारगेट किया जा रहा है.

सवाल- अटकलों का आधार क्या है?

जवाब- 78 साल की हो चुकी पाकिस्तानी सियासत आज भी फौजी बूट और बुलेट के साये में रेंग रही है. ऐसे में पाकिस्तान की गद्दी पर बैठने की चाहत होना किसी सेनाध्यक्ष के लिए नई बात नहीं है.