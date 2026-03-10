Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनयूएस से भी यारी, ईरान से भी हमदर्दी… जंग के बीच PAK की दोहरी चाल फिर बेनकाब; मोजतबा को भेजा शोक संदेश

यूएस से भी यारी, ईरान से भी हमदर्दी… जंग के बीच PAK की दोहरी चाल फिर बेनकाब; मोजतबा को भेजा शोक संदेश

Pakistan Iran News in Hindi: पाकिस्तान एक दोगला देश है, यह भारत में तो सब जानते हैं. अब पूरी दुनिया उसका ये तमाशा देख रही है. उसकी एक ओर तो यूएस से यारी है, वहीं ईरान से हमदर्दी दिखाने में भी वह पीछे नहीं है. पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा को शोक संदेश भेजकर इसकी पुष्टि कर दी है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 10, 2026, 11:26 PM IST
Pakistan PM Shehbaz Sharif Letter to Mojtaba Khamenei: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच पिछले 11 दिनों से चल रही घातक जंग में कंगाल पाकिस्तान बिन पैंदी के लोटे के तरह इधर उधर लुढ़कता फिर रहा है. कभी वह खुद को यूएस का भरोसेमंद सहयोगी बताता है तो कभी सऊदी अरब पर ईरानी हमला होने पर अपना आर्मी चीफ भेजकर सहानुभूति जताता है. वहीं ईरान को खुश करने की भी वह कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. 

शहबाज शरीफ की मौत पर जताया दुख

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को पत्र लिखकर उनके पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर गहरा दुख जताया है. पाकिस्तानी पीएम ऑफिस ने इस पत्र को अपने ऑफिशियल फेसबुक हैंडल पर जारी किया है. अली खामेनेई को यूएस-इजरायल की सेनाओं ने युद्ध की शुरुआत के पहले दिन यानी 28 फरवरी को हुए जोरदार हमले में मार गिराया था. 

'शरीफ ने महामहिम मोजतबा खामेनेई को लिखा पत्र'

मोजतबा खामेनेई को लिखे पत्र में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने दफ्तर ने लिखा, 'प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ ने महामहिम मोजतबा खामेनेई को एक पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने उनके पूज्य पिता, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैय्यद अली खामेनेई की शहादत पर गहन शोक संवेदना व्यक्त की है. साथ ही मोजतबा खामेनेई को सर्वोच्च नेता की जिम्मेदारियां संभालने पर बधाई भी दी है. अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि पाकिस्तान और ईरान के बीच संबंध साझा आस्था, इतिहास, संस्कृति और भाषा की मजबूत नींव पर टिके हुए हैं.'

'भाईचारे वाले ईरान की तरक्की की कामना' 

शहबाज शरीफ के कार्यालय ने फेसबुक पर आगे लिखा, 'उन्होंने (शहबाज शरीफ ने) पाकिस्तान की प्रतिबद्धता दोहराई कि दोनों देश आपसी हित के सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए निकटता से काम करते रहेंगे. जिससे दोनों भाईचारे वाले देशों के लोगों को लाभ मिल सके. प्रधानमंत्री ने अपने महामहिम के सुस्वास्थ्य, कल्याण और सफलता की दुआ की है. साथ ही, उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के भाईचारे वाले लोगों के लिए शांति, स्थिरता और समृद्धि की कामना भी की है.'

 

बताते चलें कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई मारे गए अयातुल्ला अली खामेनेई के दूसरे नंबर के बेटे हैं. वे इस्लामिक कट्टरता के मामले में उनसे भी कई कदम आगे बताए जाते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उनके सुप्रीम लीडर चुने जाने पर अप्रसन्नता जताई है और कहा कि इससे ईरान में शांति नहीं आएगी. वहीं इजरायल ने अयातुल्ला की तरह मोजतबा को भी मार गिराने का ऐलान किया है. हमले की आशंकाओं के बीच मोजतबा अभी तक पब्लिक के सामने नहीं आए हैं. माना जा रहा है कि उन्हें भी अपनी जान का डर सता रहा है. इसलिए वह फिलहाल बंकरों में रहकर काम चला रहे हैं. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

israel iran warIsrael War Tension

