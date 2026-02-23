Advertisement
trendingNow13119289
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनबलूचिस्तान से पंजाब तक संकट, हर तीसरा नागरिक गरीबी रेखा के नीचे, PAK झेल रहा जिन्ना के कुकर्म की सजा

बलूचिस्तान से पंजाब तक संकट, हर तीसरा नागरिक गरीबी रेखा के नीचे, PAK झेल रहा जिन्ना के 'कुकर्म' की सजा

Pakistan Poverty Rate Latest Updates: पाकिस्तान के लोग 78 साल पहले जिन्ना की ओर से किए गए मुल्क बंटवारे की सजा भोग रहे हैं. वहां पर हर तीसरा पाकिस्तानी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहा है. सबसे बुरे हालात बलूचिस्तान के हैं, जहां पर आधी आबादी घोर गरीबी में जी रही है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 23, 2026, 01:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बलूचिस्तान से पंजाब तक संकट, हर तीसरा नागरिक गरीबी रेखा के नीचे, PAK झेल रहा जिन्ना के 'कुकर्म' की सजा

Reasons for Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर किए जा रहे ‘स्थिरता’ के दावों के बीच जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही है. योजना मंत्री अहसान इकबाल की ओर से जारी एक आधिकारिक सर्वेक्षण की मानें तो करीब 29 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है. वहां पर गरीबी दर पिछले 11 वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है. यानी लगभग हर तीसरा नागरिक बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है.

7 करोड़ लोग बेहद गरीबी में जी रहे

रिपोर्ट बताती है कि करीब 7 करोड़ लोग बेहद गरीबी में जी रहे हैं. 2019 में गरीबी दर जहां 21.9 प्रतिशत थी. वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदा सरकार के पहले साल में यह बढ़कर करीब 29 प्रतिशत तक पहुंच गई. यानी कुछ ही वर्षों में लाखों लोग दोबारा गरीबी की रेखा के नीचे चले गए. यह आंकड़ा 8,484 रुपये मासिक गरीबी रेखा पर आधारित है. जिसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूनतम आवश्यक राशि माना गया है. ऐसे में सवाल उठता है कि जब आमदनी महंगाई की रफ्तार से पीछे छूट जाए तो आर्थिक सुधार के दावे कितने ठोस माने जाएं? 

Add Zee News as a Preferred Source

मंत्री अहसान इकबाल ने माना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) कार्यक्रम के तहत उठाए गए कई कदम ही गरीबी बढ़ने की वजह बन गए. इन कदमों के तहत सरकार ने सब्सिडी खत्म की, विनिमय दर में गिरावट आई और आर्थिक नीतियां सख्त की गई. इसके चलते महंगाई लगातार बढ़ती रही, जबकि वास्तविक आय में गिरावट दर्ज की गई. 

लोगों की औसत आय में 12 प्रतिशत की कम

अगर पिछले पिछले वित्तीय वर्ष से तुलना की जाए तो इस साल लोगों की औसत आय में करीब 12 प्रतिशत की कमी आई है. साथ ही घरेलू खर्च भी घटा है. इसका सीधा मतलब है कि लोगों की खरीदने की क्षमता कम हुई है और उनका जीवन स्तर पहले से नीचे हो गया है. पाकिस्तान 21 वर्षों में सबसे ज्‍यादा 7.1 प्रत‍िशत बेरोजगारी दर का भी सामना कर रहा है.

पाकिस्तान में नई सियासी टक्कर, इमरान खान की रिहाई को बनी ‘फोर्स’; शहबाज-मुनीर में बढ़ रही बेचैनी 

ग्रामीण इलाकों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, जहां गरीबी दर 36 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है. शहरी क्षेत्रों में भी हालात बेहतर नहीं हैं और वहां भी गरीबी में बढ़ोतरी हुई है. 

बलूचिस्तान झेल रहा सबसे बड़ी मार

महंगाई की मार से बलूचिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है. वहां पर लगभग आधी आबादी गरीबी में जीवन बिता रही है. पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात पहले से खराब हुए हैं. इन राज्यों में आय असमानता 27 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है. वहीं बेरोजगारी दर भी दो दशक के रिकॉर्ड के करीब है.

ऐसे में अगर पाकिस्तान ये कहता है कि उसके यहां अब आर्थिक स्थिरता आ गई तो उसका कड़वा सच ये है कि आम जनता इसकी कीमत चुका रही है. वहांपर 13 वर्षों में पहली बार गरीबी घटने का ट्रेंड उलट गया है. अगर हालात ऐसे ही रहे तो यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, बल्कि सामाजिक असंतोष की बड़ी जमीन भी तैयार कर सकता है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Pakistan news in hindi

Trending news

बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
PM Modi
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
Pakistan Afghanistan Conflict
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
Mani Shankar Aiyar
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
Udhayanidhi Stalin
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
Tyson
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो
National News
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो
'पंजाब में एक भी युवा BJP से...', अनुराग ढांडा ने आरोप लगाकर हरियाणा के सीएम को घेरा
aap
'पंजाब में एक भी युवा BJP से...', अनुराग ढांडा ने आरोप लगाकर हरियाणा के सीएम को घेरा
‘ऑपरेशन त्राशी-1’ का कहर! जम्मू कश्मीर में सैफुल्ला समेत जैश के 3 आतंकी हुए ढेर
Jammu kashmir news in hindi
‘ऑपरेशन त्राशी-1’ का कहर! जम्मू कश्मीर में सैफुल्ला समेत जैश के 3 आतंकी हुए ढेर
कोली समाज के कार्यक्रम में पहुंचे केजरीवाल, बोले- समाज के सुख-दुख में साथ है AAP
Gujarat
कोली समाज के कार्यक्रम में पहुंचे केजरीवाल, बोले- समाज के सुख-दुख में साथ है AAP
'देश जानता है आप पहले से नंगे... दरिद्र हो', मेरठ रैली में किस पर गुस्सा हो गए पीएम?
PM Narednra Modi
'देश जानता है आप पहले से नंगे... दरिद्र हो', मेरठ रैली में किस पर गुस्सा हो गए पीएम?