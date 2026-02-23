बलूचिस्तान से पंजाब तक संकट, हर तीसरा नागरिक गरीबी रेखा के नीचे, PAK झेल रहा जिन्ना के 'कुकर्म' की सजा

Reasons for Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर किए जा रहे ‘स्थिरता’ के दावों के बीच जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही है. योजना मंत्री अहसान इकबाल की ओर से जारी एक आधिकारिक सर्वेक्षण की मानें तो करीब 29 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है. वहां पर गरीबी दर पिछले 11 वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है. यानी लगभग हर तीसरा नागरिक बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है.

7 करोड़ लोग बेहद गरीबी में जी रहे

रिपोर्ट बताती है कि करीब 7 करोड़ लोग बेहद गरीबी में जी रहे हैं. 2019 में गरीबी दर जहां 21.9 प्रतिशत थी. वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदा सरकार के पहले साल में यह बढ़कर करीब 29 प्रतिशत तक पहुंच गई. यानी कुछ ही वर्षों में लाखों लोग दोबारा गरीबी की रेखा के नीचे चले गए. यह आंकड़ा 8,484 रुपये मासिक गरीबी रेखा पर आधारित है. जिसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूनतम आवश्यक राशि माना गया है. ऐसे में सवाल उठता है कि जब आमदनी महंगाई की रफ्तार से पीछे छूट जाए तो आर्थिक सुधार के दावे कितने ठोस माने जाएं?

मंत्री अहसान इकबाल ने माना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) कार्यक्रम के तहत उठाए गए कई कदम ही गरीबी बढ़ने की वजह बन गए. इन कदमों के तहत सरकार ने सब्सिडी खत्म की, विनिमय दर में गिरावट आई और आर्थिक नीतियां सख्त की गई. इसके चलते महंगाई लगातार बढ़ती रही, जबकि वास्तविक आय में गिरावट दर्ज की गई.

लोगों की औसत आय में 12 प्रतिशत की कम

अगर पिछले पिछले वित्तीय वर्ष से तुलना की जाए तो इस साल लोगों की औसत आय में करीब 12 प्रतिशत की कमी आई है. साथ ही घरेलू खर्च भी घटा है. इसका सीधा मतलब है कि लोगों की खरीदने की क्षमता कम हुई है और उनका जीवन स्तर पहले से नीचे हो गया है. पाकिस्तान 21 वर्षों में सबसे ज्‍यादा 7.1 प्रत‍िशत बेरोजगारी दर का भी सामना कर रहा है.

ग्रामीण इलाकों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, जहां गरीबी दर 36 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है. शहरी क्षेत्रों में भी हालात बेहतर नहीं हैं और वहां भी गरीबी में बढ़ोतरी हुई है.

बलूचिस्तान झेल रहा सबसे बड़ी मार

महंगाई की मार से बलूचिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है. वहां पर लगभग आधी आबादी गरीबी में जीवन बिता रही है. पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात पहले से खराब हुए हैं. इन राज्यों में आय असमानता 27 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है. वहीं बेरोजगारी दर भी दो दशक के रिकॉर्ड के करीब है.

ऐसे में अगर पाकिस्तान ये कहता है कि उसके यहां अब आर्थिक स्थिरता आ गई तो उसका कड़वा सच ये है कि आम जनता इसकी कीमत चुका रही है. वहांपर 13 वर्षों में पहली बार गरीबी घटने का ट्रेंड उलट गया है. अगर हालात ऐसे ही रहे तो यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, बल्कि सामाजिक असंतोष की बड़ी जमीन भी तैयार कर सकता है.