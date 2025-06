आतंकवाद पर एक्शन होता रहेगा.. चीन में जाकर PAK को सुना दिया, SCO समिट में बरसे राजनाथ सिंह

Rajnath Singh in China: चीन पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहीं से पाकिस्तान को एक बार फिर औकात दिखा दी है. हुआ यह कि शंघाई सहयोग संगठन SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ ने आतंकवाद को लेकर कड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि आतंकवाद और हथियारों का प्रसार मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इससे निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई जरूरी है. चीन के किंगदाओ में आयोजित बैठक में राजनाथ सिंह ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान को भी घेरा और दोहरे मापदंड अपनाने वालों पर सीधा हमला बोला.

शांति और आतंकवाद साथ-साथ नहीं..

असल में बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति का हिस्सा बनाते हैं और आतंकियों को शरण देते हैं. ऐसे देशों के खिलाफ SCO को बिना हिचक आलोचना करनी चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि शांति और आतंकवाद साथ-साथ नहीं चल सकते.

धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को निशाना

अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने बताया कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई. जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था. यह हमला 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' नामक आतंकी संगठन ने किया जो लश्कर-ए-तैयबा का ही एक फ्रंट ग्रुप है. हमलावरों ने धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को निशाना बनाया.

फिर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया. राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत ने 7 मई 2025 को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को अंजाम दिया जिसका मकसद सीमा पार आतंकी ढांचे को खत्म करना था. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई भारत के आत्मरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देने के अधिकार के तहत की गई. उन्होंने यह भी कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा.

#WATCH | Qingdao, China | "The pattern of Pahalgam terror attack matches with LeT's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and pre-empt as well as deter further cross border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully… pic.twitter.com/G60XwOr0mJ

— ANI (@ANI) June 26, 2025