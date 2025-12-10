Gangs of Lyari: कटे सिर से खेला फुटबॉल, रहमान बलोच ने कत्ल कर पंखे पर टांगी थी मां की लाश; ल्यारी के गैंगवॉर की कहानी

Pakistan Karachi Gangwar Story: कराची. रोशनी का शहर. लेकिन वहां गली ऐसी भी थी जहां रोशनी सिर्फ मरने वाले के चेहरे पर पड़ रही थी. कीचड़ भरी सड़क पर आधी रात को कुछ साए खड़े थे. और उनके पैरों के पास लुढ़क रही थी एक फुटबॉल. नहीं. फुटबॉल नहीं एक इंसान का सिर और जो इसे लात मार रहे थे. वे थे उजैर बलोच और बाबा लाडला. जिस सिर से खेल चल रहा था वो सिर अरशद पप्पू का था. लेकिन उन्होंने इसे क्यों मारा?

असल सवाल ये नहीं कि पप्पू को किसने मारा, असली सवाल है, किसने मरवाया? ये कहानी पाकिस्तान के सबसे पुराने, सबसे खूंखार अंडरवर्ल्ड की है-यानी ल्यारी की. कराची का वो इलाका जहां जूनियर क्लास का बच्चा कभी हथियार उठाता है और फाइनल ईयर तक पहुंचते-पहुंचते डॉन बन जाता है.

ल्यारी ने देखीं जुर्म की दुनिया की तीन पीढ़ियां

Add Zee News as a Preferred Source

कराची के इस ल्यारी इलाके ने जुर्म की दुनिया की तीन पीढ़ियों को देखा है. पहला दौर दादल और शेरल नाम के दो भाइयों का था जिन्होंने 'काला नाग' नाम के ड्रग किंग को मार कर अपना दबदबा कायम किया. इसके बाद इकबाल उर्फ बाबू डकैत उर्फ फीजिक्स वाला डॉन का वक्त आया. इस पढ़े-लिखे डॉन ने दादल को मार कर अपना वर्चस्व कायम किया.

कटे सिर से खेला फुटबॉल

दादल का बेटा अब्दुल रहमान बलोच अभी छोटा था, जिसे हाजी लालू नाम के डॉन ने सहारा दिया. बाद में ये दोनों अलग हो गए और हाजी लालू के बेटे अशरफ पप्पू और रहमान डकैत के बीच खूनी गैंगवॉर का लंबा दौर चला. इसे आप ल्यारी गैंग का दूसरा दौर कह सकते हैं.

अशरफ पप्पू ने रहमान डकैत के कई करीबियों का कत्ल किया. इनमें से एक था फैजू बलोच. फैजू बलोच का बेटा उजैर बलोच ने अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए रहमान डकैत से हाथ मिला लिया और आगे चल कर उसने अशरफ पप्पू को बड़ी बेरहमी से मारा और उसके कटे हुए सिर से फुटबॉल खेला.

ल्यारी बना जिहाद का अड्डा

उजैर बलोच को रहमान के राइट हैंड रहे बाबा लाडला का साथ मिला. लेकिन बाद में पैसों के झगड़े को लेकर दोनों अलग हो गए. इसके बाद ल्यारी में तालिबानी भी आ गए. ल्यारी अब गैंगवॉर ही नहीं जिहाद का भी अड्डा बन गया. उजैर बलोच जब पकड़ा गया तब उस पर ईरान और इंडिया की जासूसी संस्थाओं से संपर्क रखने और पाक सेना के सीक्रेट्स शेयर करने के आरोप लगे.

इसी दौरान भारत के नेवी अफसर कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा किया गया. पाकिस्तान ने उजैर बलोच का कुलभूषण जाधव से कनेक्शन का दावा किया. आगे क्या हुआ यह आप अगले कुछ मिनटों में ल्यारी के इन धुरंधरों की पूरी कहानी पढ़कर जान पाएंगे.

1960 से शुरू हुआ खेल

साल 1960. ल्यारी में पहली बार चरस और हशीश का धंधा शुरू हुआ. दो भाई शेरल और दादल. और रास्ते में खड़ा था-काला नाग. इस धंधे का सरताज. अब वो होने जा रहा था जिसके बाद ल्यारी ने पहली बार खौफ का मतलब महसूस किया.

दादल और शेरल ने ये एलान किया, 'अब ल्यारी में कोई नाग नहीं, सिर्फ शेरल-दादल का जहर रहेगा.' उन दोनों ने बीच सड़क पर 'काले नाग' का सिर काट कर चौराहे पर लटका दिया. यही ल्यारी का पहला कोड बना -'दुश्मन को सिर्फ मारना नहीं, उसकी दहशत जिंदा रखनी है.'

लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन दादल का ही सिर किसी और के हाथ में होगा. 30 साल बाद एक पढ़ा-लिखा गैंगस्टर इसी कोड को तोड़ने आया, और उसका नाम था इकबाल उर्फ बाबू डकैत उर्फ डॉन फिजिक्स वाला. एमएससी पास.

जमीन पर लुढ़क रहा था कटा सिर

दिमाग से तेज लेकिन हाथ से और तेज. उसकी मां ने उसे कॉलेज भेजा था. किस्मत ने उसे कातिल बना दिया. दादल और बाबू डकैत की दुश्मनी पुरानी थी. और फिर एक दिन-भीड़ भरे बाजार में दादल का सिर जमीन पर लुढ़क रहा था.लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस मौत से कुछ ही दिनों पहले एक और दरिंदा जन्म ले चुका है.

साल 1980. एक पुरानी हवेली सा घर, जिसकी दीवारों में नमी ज्यादा और उम्मीदें कम थीं. एक औरत खून से लथपथ लेटी थी. कभी एक दाई ने कहा, 'जोर लगा बहन वरना बच्चा नहीं बचेगा.' और अचानक बच्चे ने जन्म लिया नाम रखा गया- रहमान.

बाकी बच्चे रोते हैं, ये पैदा होते ही चीखा था. जब छोटा था तो बाप के मरने पर मां के आंसू नहीं देखे नफरत देखी और बच्चे की आंखों में वही नफरत उतर गई.

दादल का यह वही बेटा था जिसे आगे चलकर दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानने वाली थी. रहमान डकैत यानी सरदार अब्दुल रहमान बलोच.

दादल का पुराना सहयोगी हाजी लालू ने रहमान को पाला. उस्ताद–शागिर्द नहीं. बाप-बेटे का रिश्ता था. हाजी लालू पहले से ही सात बेटों का बाप था जिनमें से एक का नाम अशरफ पप्पू था, जो बाद में रहमान का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था.

हाजी ने दिया रहमान को धोखा

रहमान और हाजी लालू मिलकर काम करते थे. लेकिन चोरी के धंधे में सबसे बड़ा झगड़ा पैसों का होता है. एक अमीर व्यापारी को किडनैप किया गया था. हाजी लालू ने रहमान से कहा-'इज्जत का मामला है, इसे छोड़ दो.' रहमान ने उसे 'बाप' माना था.बिना पैसे लिए व्यापारी को छोड़ दिया.

लेकिन असली कहानी पीछे चल रही थी. हाजी लालू ने उस व्यापारी से चुपके से 1 करोड़ रुपए वसूले और पुलिस से सेटिंग करके रहमान को जेल भेजवा दिया, जिसे वो बाप मानता था, वो उसे बेच चुका था.

रहमान ने मां को मारा और पंखे से लटकाया

यहां से रहमान डकैत और हाजी लालू की राहें अलग हो चुकी थीं. लेकिन इस बार उसका टारगेट कोई गैंगस्टर नहीं, उसकी अपनी मां थी.

उसे शक था कि मां खदीजा बीबी का दुश्मन गैंग के एक शख्स के साथ कोई चक्कर चल रहा है. रहमान के लिए शक का बस एक ही इलाज था-मौत. उसने अपनी मां को मारा और लाश को पंखे से टांग दिया.

इस वारदात ने पूरी ल्यारी में उसके नाम का खौफ पैदा कर दिया. ल्यारी के लोगों को यकीन हो गया, रहमान कोई मामूली गैंगस्टर नहीं, इंसान के जिस्म में एक शैतान है.

क्या रहमान ने मां को शक में मारा, या हाजी लालू ने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया? खैर, इस क्रूर चेहरे के पीछे रहमान का एक और चेहरा भी था. वो गरीब लोगों के मेडिकल बिल भरता था. अनाथ लडकियों की शादी करवाता था. स्कूल खुलवाए. लंगर में मुफ्त खाना बंटवाता था. लोग कहते-'मसीहा है.' पर असल में वो अपना साम्राज्य बना रहा था.

ल्यारी में चलता था पर्ची सिस्टम

उसने सरकारी पाइपलाइन पर कब्जा कर रखा था. पूरा ल्यारी इलाका पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर रहता था. इसके अलावा पूरे इलाके में उसका 'पर्ची सिस्टम' चलता था. यानी कोई भी धंधा करने से पहले उसे हफ्ता देना पड़ता था. यानी ल्यारी में सरकार रहमान डकैत की चलती थी.

और उधर हाजी लालू का बेटा अशरफ पप्पू बड़ा हो रहा था. पहली चोट उसने वहीं मारी जहां रहमान सबसे कमजोर था. वो रहमान के पिता दादल की कब्र खोदने गया. कब्रिस्तान में अंधेरा था. उसने रहमान के पिता की कब्र तोड़ी. हड्डियां उखाड़ीं और यह मैसेज भेजा,'हम तुम्हें मिट्टी में भी चैन नहीं लेने देंगे.' और यही चिंगारी आने वाले दशक में ल्यारी को दहलाने वाली थी.

पप्पू ने रहमान के चाचा को उतारा मौत के घाट

एक दिन पप्पू ने रहमान के चाचा को घेरा. लेकिन गोली एकदम से नहीं मारी. वो रहमान को तड़पाना चाहता था. उसने फोन लगाया. रहमान ने उठाया. 'सुन अभी तेरे चाचा को मारता हूं. सुनाई दे रही है आवाज?' और अगले ही सेकंड गोलियों की तड़तड़ाहट. रहमान ने फोन पर अपने चाचा की मौत सुनी. उसकी आंखों में खून उतर आया. खेल अब एकतरफा नहीं रहा था.

रहमान डकैत का दोस्त था फैजू बलोच, एक ट्रांसपोर्टर. अशरफ पप्पू ने उससे हफ्ता मांगा. फैजू ने कहा-'मैं रहमान के साथ हूं.' पर वफादारी का इनाम ल्यारी में हमेशा मौत ही होता है. पप्पू ने फैजू को गोलियों से भून दिया. उसके बेटे उजैर जान बलोच की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई. एक मासूम Ward Boy अचानक एक गैंगस्टर बनने की राह पर खड़ा था.

18 अक्टूबर 2007 उस वक्त पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा नाम बेनजीर भुट्टो निर्वासन के बाद वतन लौटी थीं. लाखों का हुजूम मौजूद था और फिर बम ब्लास्ट हो गया। 144 लोग मारे गए. अफरा-तफरी मच गई.

जान पर खेलकर बचाई थी बेनजीर की जान

ऐसे में सवाल ये कि बेनजीर को blast site से सुरक्षित कौन निकाल कर ले गया? पुलिस? फौज? रेंजर्स? नहीं. सब खड़े रह गए. बेनजीर को कराची में ऐसे हालात में सुरक्षा देने वाला एक शख्स था- रहमान डकैत.

वो ही बेनजीर के पास बैठ कर उनकी बुलेटप्रूफ कार को ड्राइव कर रहा था. ये उसके पॉवर और पहुंच की मिसाल थी. लेकिन हर डकैत की टक्कर एक न एक दिन एक ऐसे इंसान से होती है, जो उससे डरने नहीं उसे डराने आता है. चौधरी असलम, कराची पुलिस का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट. 2006 में उसे मौका मिल और उसने रहमान को गिरफ्तार कर लिया.

लेकिन जेल के अंदर रहमान ने 5 करोड़ रुपए देकर पुलिसवालों का ईमान खरीद लिया. अगली सुबह खबर थी, 'रहमान डकैत जेल से फरार.'

शान से दो बार टहलता हुआ जेल से हुआ फरार

वो कोई सुरंग बनाकर या सेंध मारकर नहीं भागा था. शान से टहलते हुए जेल से निकल गया था. रहमान इस तरह से जेल से दो बार फरार हुआ. ये चौधरी असलम के लिए सिर्फ ड्यूटी नहीं, इज्जत का भी सवाल बना.

साल 2009 अगस्त की उमस भरी एक रात आई. कराची के बाहर का एक इलाका- बिन कासिम. यहां पुलिस की गाड़ियां थीं और एक लाश खून से लथपथ नीचे पड़ी थी. चेहरा वही था, रहमान डकैत का, जो कभी बेनजीर भुट्टो की गाड़ी चला रहा था. आज धूल में पड़ा था. पर सच क्या था? क्या रहमान सच में मरा था?

रहमान डकैत की मौत की खबर ने एक जगह खाली की, जिसे दो आदमियों ने मिलकर भरा—उजैर बलोच और बाबा लाडला. उजैर बलोच था सूटबूट वाला, अंग्रेजी बोलने वाला. और बाबा लाडला रहमान का राइट हैंड, कद में छोटा, दिल में बड़ा शैतान. बाबा लाडला ने उजैर को सरदार मान लिया। उज़ैर बलोच वही था जिसके ट्रांसपोर्टर पिता फैजू का बेरहमी से पप्पू ने कत्ल कर दिया था.

अरशद पप्पू को बेरहमी से मारा

मार्च 2013 डिफेंस का पॉश इलाका. अरशद पप्पू छिपा बैठा था. थोड़ी ही देर में पप्पू अपनी छिपने वाली जगह से भी गायब हो गया. उसके साथ साए की तरह रहने वाले चंद लोगों को भी नहीं पता था कि वो कहां गया. उजैर के पास एक 'लीक' आई थी. उसके आदमियों ने पप्पू को उठवा लिया. उसे ल्यारी लाया गया. रात का वक्त था. बेरहमी से उसके शरीर के अंग-अंग में जख्म दिए गए. उसकी चीखें गूंजती रहीं. फिर तलवार की आवाज और सटाक! फिर सिर जमीन पर गिरने की भारी आवाज.

सिर कलम. फिर वो सिर उस सिर से ल्यारी की सड़कों पर फुटबॉल खेला गया. उसके धड़ से नीचे के शरीर को गधा गाड़ी में रख कर पूरे इलाके में घुमाया गया. उसकी लाश के टुकड़े-टुकड़े किए गए और उन्हें जला कर बची हुई राख को गटर में बहा दिया गया. पर उजैर ने सबसे बड़ा राज छुपाया. ये सिर काटने वाला आइडिया उसका नहीं था. ये आइडिया था रहमान डकैत का. जो कथित तौर पर 2009 में मर चुका था. क्या रहमान डकैत सच में मरा था ? यह आगे बताएंगे.

फिर एयरपोर्ट बना जंग का मैदान

जब ल्यारी तालिबान के हाथों में चली गई और कराची का एयरपोर्ट जंग का मैदान बन गया.

किसी ने उजैर से पूछा था-इतनी बर्बरता? उजैर का एक ही जवाब था- जिसने जैसा बोया वैसा पाया.