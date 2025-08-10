Gen-Z पर चढ़ा नाइट शो का खुमार, इस मुल्क में कदम-कदम पर मिल रहे थिएटर, पानी की तरह लुटा रहे पैसा

Shanghai Live Show: आपने अपने आस-पास लोगों को नाइट क्लब में जाते हुए देखा होगा. युवा क्लबों में समय गुजारने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित रहते हैं. चीन के शंघाई शहर में युवा इसके तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं. जेनरेशन Z (1997-2012 के बीच जन्मे) लोग अपनी रात थिएटरों, लाइव म्यूजिक, और पॉप-अप बार में गुजार रहे हैं. जिसकी वजह से शंघाई की इकोनॉमी में भी तेजी के साथ उछाल आ है. जेनरेशन Z की एक लड़की ने कहा कि मैंने ऐसा कोई दूसरा शहर नहीं देखा है जहां पर बस कुछ ही कदम पर चलकर आपको थिएटर मिल सके. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

जेनरेशन Z में चढ़ा खुमार

शंघाई की रंगीन और जगमगाती रातों को लेकर 22 साल की सिंडी हुआंग ने कहा कि वह हफ्ते भर में 3-4 शो देखती हैं और अपने खर्च का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा थिएटर, लाइव म्यूजिक जैसी चीजों में उड़ाती हैं. यहां पर एक शो का टिकट करीब 300 युआन (लगभग 41.77 USD) का है. ये शो के बाद दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट या फिर पब में भी समय बिताती हैं. जिसकी वजह से उनका खर्च और ज्यादा बढ़ जाता है. युवाओं की लगातार बढ़ रही दिलचस्पी को देखते हुए शंघाई की शहर सरकार ने पिछले महीने के अंत में अपनी नवीनतम नाइट इकोनॉमी 2.0 पहल के तहत "वंडरफुल नाइट शंघाई" नामक कार्यक्रमों की एक सीरीज की घोषणा की है.

दिया जा रहा है बढ़ावा

वंडरफुल नाइट शंघाई के तहत नाइट इकोनॉमी 2.0 किया गया है, जिसमें रातों को और ज्यादा रंगीन और चमकदार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की योजना है. फूडान विश्वविद्यालय बिग डेटा प्रयोगशाला द्वारा पिछले महीने जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2025 की पहली छमाही में शंघाई की रात की खपत 88 अरब युआन थी जो पिछले साल से 3.3 प्रतिशत ज्यादा है.

कौन खर्च करता है पैसा?

शंघाई ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक जेनरेशन Z के लोग रात में बाहर टहलने घूमने और सांस्कृतिक और मनोरंजन की गतिविधियों में सबसे ज्यादा रूपए खर्च करते हैं. इसमें शो के टिकट के अलावा ये खाने-पीने में भी पैसे खर्च करते हैं. इसे लेकर शहर के वाणिज्य आयोग के प्रमुख झू मिन ने कहा कि रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था के विकास को कई क्षेत्रों पर केंद्रित किया जाना चाहिए. इसमें प्रारूपों और मॉडलों को विकसित करने और पेश करने को प्राथमिकता देना, रात्रिकालीन उपभोग के नए परिदृश्यों का आविष्कार करना और 24 घंटे नाइट शंघाई उपभोग स्थल बनाना शामिल है. एक तरफ जहां पर नाइट शो को शंघाई सरकार बढ़ावा दे रही है वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है.

F&Q

सवाल- क्या है नाइट शंघाई?

जवाब- शंघाई नाइट का मतलब है रात की जिंदगी और उसका नजारा. इस शहर की जगमगाती रोशनी, युयुआन गार्डन का शांत वातावरण, और नानजिंग रोड की चहल-पहल रात को यादगार बनाते हैं.