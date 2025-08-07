पाकिस्तान के हाथ से फिसल रहा गिलगित-बाल्टिस्तान? वीडियो देख भड़के भाईजान!

Pakistan China Tension: क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी मुल्क में उसके ही नागरिकों की एंट्री पर बैन लगा दिया जाए. जी हां बिल्कुल मुमकिन है अगर वो मुल्क पाकिस्तान हो. पाकिस्तानियों के साथ ऐसा गलत हुआ है और वो गलत किसने किया ये जानकर आप दंग रह जाएंगे. एक वायरल वीडियो ने पाकिस्तान के सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर कोहराम मचा दिया है. हालांकि आपको बताते चलें कि ज़ी न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता. 53 सेंकेंड के वीडियो को देखने के बाद पाकिस्तानी भड़के हुए हैं, उनका कहना है कि चाइनीज को बोलें ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है. तबीयत से उसकी पिटाई होगी.

किसी का खून खौल रहा है तो कोई गुस्से में बोल रहा है. इसकी वजह है 53 सेंकड का वायरल वीडियो. जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में चाइनीज का दखल इतना बढ़ गया है कि अब कई इलाकों में उन्होंने पाकिस्तानियों के घुसने पर रोक लगा दी है.

वीडियो में क्या है?

वीडियो गिलगित-बाल्टिस्तान का बताया जा रहा है. कार में सवार जो फैमिली दिखाई दे रही है वो पाकिस्तानी है, जिसे चाइनीज लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे. कार सवार पाकिस्तानी ने जब जबरन आगे बढ़ने की कोशिश की तो चाइनीज भीड़ ने पत्थरों से रास्ता बंद कर दिया. काफी देर हंगामा मचा. मगर चाइनीज से आगे पाकिस्तानियों की एक नहीं चली, उन्हें अपने ही मुल्क में आगे नहीं बढ़ने दिया गया.

जानकारी के मुताबिक वीडियो में दिख रहे लोग चीन के सी-पैक का हिस्सा हैं. जो चीन को पाकिस्तान से जोड़ने वाले काराकोरम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. मगर इनकी हिमाकत देखिए पाकिस्तान में ही पाकिस्तानियों को आंखें दिखाकर एंट्री रोकी जा रही है. जानकारों के मुताबिक इसकी 2 वजह हो सकती हैं.

PAK में पाकिस्तानियों की एंट्री बैन!

सी-पैक प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे चाइनीज वर्कर्स पर हमले और नाराजगी की दूसरी वजह हो सकती है. पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ट्रंप से दोस्ती.

पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने कहा, 'यकीनन चाइना को जो उसका पाकिस्तान के साथ रिलेशन है या ये कह लीजिए कि जो पैसा उसने यहां लगा रखा है, सी-पैक के नाम पर या दूसरे प्रोजेक्ट लिए जो पैसा ले रखा है, उसे उसकी फिक्र हो गई होगी. क्योंकि चाइना हरगिज ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान एक तरह से अमेरिकी कैंप में चला जाए जो कि जाता हुआ दिखाई दे रहा है'.

बेशक मुनीर चीन की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा हो, मगर बिजनेस माइंडेड जिनपिंग अपना नफा-नुकसान बखूबी जानते हैं. यही वजह है कि बीजिंग के दौरे पर पहुंचे आसिम मुनीर को जिनपिंग ने कड़ी फटकार लगाई थी. मुमकिन है इसी फटकार के बार पाकिस्तान में चाइनीज का हौसला इतना बढ़ गया है कि वो पाकिस्तानियों को आंख दिखा रहे हैं.

हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले चीन ने सी-पैक में काम करने वाले पाकिस्तानी मुसलमानों को फरमान सुनाया था कि ड्यूटी के दौरान वो नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं, तब भी पाकिस्तान में खूब हायतौबा मची थी. मगर चीन के सामने किसी की एक नहीं चली थी और ना अब आगे चलेगी.