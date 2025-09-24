China: प्यार क्या न करवा दे! ₹3.7 करोड़ देकर बॉयफ्रेंड की पत्नी से किया समझौता, फिर कहानी में आया बड़ा ट्विस्ट, पैसा भी गया और...

जब किसी से दिल के तार जुड़ जाए तो दिमाग काम करना बंद कर देता है. प्यार व्यक्ति को इतना अंधा बना देता है कि कई बार रिश्ते की गहराई को समझने में भी गलती हो जाती है. ज्यादातर मामलों में इसका अहसास जब तक लोगों को होता है, तब तक वो काफी चीजें खो चुके होते है. ऐसा ही कुछ चीन की एक बिजनेस वूमन झू के साथ हुआ. वह एक कंपनी चलाती हैं जो चोंगकिंग शहर में है. झू का अपने एंप्लॉयी हे के साथ अफेयर शुरू हुआ. जिसे पाने के लिए झू ने अपने बॉयफ्रेंड की बीवी को 3.7 करोड़ रुपए भी दिए.

लेकिन दूसरे का घर तोड़कर कब तक कोई खुश रह सकता है. कुछ दिन साथ रहने पर झू को महसूस हुआ कि हे और उनके बीच बहुत सारी चीजें अलग है. जिसके बाद झू ने अलग होने का फैसला लिया और हे से दिए हुए पैसे वापस देने की मांग की. मुद्दा अदालत तक पहुंचा, जहां झू को निराशा हाथ लगी. जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी झू को लोगों के तानों का भी सामना करना पड़ा.

इसे भी पढ़ें- चीन शुरू कर रहा दुनिया की सबसे लंबी डायरेक्ट फ्लाइट, 29 घंटे में तय करेगी 19,300Km की दूरी, आराम से लेटने की होगी सुविधा

Add Zee News as a Preferred Source

बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए चुकायी कीमत

झू ने हे की पत्नी को तलाक देने और बच्चे की परवरिश के लिए 30 लाख युआन यानी कि लगभग ₹3.7 करोड़ ट्रांसफर किए थे. जिसके बाद हे को आसानी से उनकी पत्नी ने तलाक दे दिया. इसके बाद झू हे के साथ रहने लगी.

एक साल बाद आया ट्विस्ट!

एक साल साथ रहने के बाद झू को लगा कि वह और हे एक-दूसरे के लिए सही नहीं हैं. तब झू ने वह पैसे वापस मांग लिए जो उसने हे की पत्नी को दिए थे. ये मामला चोंगकिंग की एक अदालत में पहुंचा जहां शुरू में झू के पक्ष में फैसला सुनाया गया. अदालत ने कहा कि यह पैसे देना “अवैध गिफ्ट” था और यह सामाजिक नियमों के खिलाफ है. इसलिए हे और उनकी पत्नी को पैसे लौटाने का आदेश दिया गया.

दूसरी सुनवाई में कोर्ट से मिली निराशा

चेन और हे ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, दूसरी सुनवाई में ऊपरी अदालत ने कहा कि झू यह साबित नहीं कर पाईं कि पैसे उन्होंने सीधे चेन को तोहफे के रूप में दिए थे. अदालत ने माना कि यह पैसे हे की तरफ से तलाक और बच्चे के खर्च के लिए दिए गए थे. अदालत ने झू की नीयत पर भी सवाल उठाया. कहा कि उन्होंने अपनी आर्थिक ताकत का गलत इस्तेमाल किया. पहले तलाक के लिए दबाव बनाया और फिर पैसा वापस मांग लिया. यह व्यवहार अनुचित और गलत बताया गया. जिसके बाद अदालत ने पहले वाले फैसले को पलटते हुए चेन को पैसे अपने पास रखने की अनुमति दे दी.

इसे भी पढ़ें- 'आपके साथ मीटिंग की अच्‍छी यादें हैं, लेकिन'...तानाशाह किम जोंग उन ने ट्रंप को ही इस बात के लिए दे डाली नसीहत

सोशल मीडिया पर लोग कर रहे ट्रोल

चीन के सोशल मीडिया पर लोग झू को ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा “दूसरे की शादी तोड़ना और फिर पैसे वापस मांगना, यह सरासर गलत है.” एक दूसरे ने मजाक में लिखा “एक हैंडसम आदमी से शादी करो, क्या पता किसी दिन कोई अमीर महिला पसंद कर ले और तुम भी करोड़पति बन जाओ!” वहीं, एक यूजर्स ने लिखा “एक पुरुष कर्मचारी के तलाक के लिए 30 लाख युआन खर्च करना तो हद ही हो गई.”