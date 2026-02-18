'चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला...', इमरान खान को इलाज दो, 14 पूर्व कप्तानों ने 'शरीफ' को लिखी चिट्ठी

Asim Munir Vs Imran Khan: पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पाकिस्तानी सेना के दिन खराब चल रहे हैं, क्योंकि आए दिन बलोचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तान के सैनिकों की जानें जा रही हैं. बागी PAK फौज पर भारी पड़ रहे हैं. खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान (पाकिस्तान) के आत्मघाती हमले में 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए. बलोचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने जिन पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ा था, उनके पास भी कम वक्त बचा है. क्योंकि जिंदा छोड़ने वाले सौदे की डेडलाइन खत्म होने वाली है. ऐसे में आपको बलोचिस्तान से अफगानिस्तान बॉर्डर तक पाकिस्तान की सेना पर हो रहे हमलों के बाद 'फेल्ड' मार्शल आसिम मुनीर फौज के शर्मनाक सरेंडर के बारे में भी जानना चाहिए.

'गाजर-मूली की तरह कट रही PAK फौज'

इस साल अफगानिस्तान बॉर्डर के पास पाकिस्तान के सैनिकों पर हमलों की संख्या बढ़ी है. खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में पाकिस्तान फौज पिट रही है. बजौर इलाके में फिदायीन हमलावरों ने विस्फोटक से भरे वाहन से धमाका किया. इस वाहन से हमलावरों ने सीधे सेना के चेकपोस्ट पर टक्कर मारी तो पूरा चेकपोस्ट उड़ गया. इस हमले में 11 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है. इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान ने ली है. पाकिस्तान की सेना ने खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है. जिसके जवाब में टीटीपी के हमले पाकिस्तान की सेना पर भारी पड़ रहे हें.

PAK फौज की मिट्टीपलीद

अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास पाकिस्तानी सैनिकों पर आत्मघाती हमला हुआ. लेकिन बलोचिस्तान में हालात और खराब हैं. यहां पर बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान के 7 सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया. बलोच लिबरेशन आर्मी ने इन वर्दीधारी पाकिस्तानी सैनिकों को हथियारों के साथ पकड़ा था. उन्होंने पाकिस्तान को इनकी रिहाई के लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया था. बीएलए ने इन सैनिकों के बदले पाकिस्तान को बलोच कैदियों की अदलाबदली का प्रस्ताव दिया है. बलोचों ने ये भी कहा है अगर उनकी बात का जवाब नहीं दिया गया तो पाकिस्तान के सैनिकों को मौत की सजा दे दी जाएगी. बीएलए की कैद में मौजूद पाकिस्तानी सैनिक का गिड़गिड़ाहट देखकर पूरी पाकिस्तानी फौज की मिट्टीपलीद हो रही है.

पाकिस्तान के 7 हथियारबंद सैनिकों को बीएलए ने आसानी से पकड़ लिया. अब ये सैनिक मुनीर से खुद को छुड़वाने की गुहार लगा रहे हैं. ये वीडियो 4 दिन पुराना है. यानी इन सैनिकों के पास अब सिर्फ 3 दिन का वक्त बाकी है. तीन दिन बाद बीएलए इनके साथ कुछ भी कर सकता है. वैसे जबसे मुनीर ने पाकिस्तानी सेना की कमान संभाली है. तब से पाकिस्तान की सेना के और बुरे दिन शुरू हो गए.

'पाकिस्तान सेना कम हो रही'

आसिम मुनीर 29 नवंबर, 2022 को पाकिस्तान का सेना प्रमुख बना था. जिसके फौरन बाद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने सेना से जारी युद्धविराम खत्म कर दिया. तब से पाकिस्तान की सेना पर हमलों का घातक दौर जारी है. टीटीपी और बीएलए पाकिस्तान की सेना के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं.

- वर्ष 2023 में पाकिस्तान में सुरक्षाबलों पर 789 बड़े हमले हुए, 500 से अधिक सैनिक और सुरक्षा बल मारे गए.

- वर्ष 2024 में पाकिस्तान में 1 हजार से ज्यादा हमले हुए. जिसमें 528 सुरक्षाकर्मी मारे गए.

- वर्ष 2025 में एक बार फिर हमलों की संख्या बढ़ी. इस साल1 हजार 66 उग्रवादी हमलों में 667 सुरक्षाकर्मी मारे गए.

- वर्ष 2026 में 100 से ज्यादा हमलों में 80 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मारे गए. आजादी मांग कर रहे विद्रोहियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है.

मुनीर की सेना अपने देश में विद्रोहियों को नहीं संभाल पा रही. लेकिन जो नेता पाकिस्तान में मुनीर के लिए खतरा बन सकते थे. उनको जेल में डालकर मुनीर उन पर जुल्म ढा रहा है. पाकिस्तान में कितने बुरे हालात हैं, उसे आप इस तरह समझ सकते हैं. जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की एक आंख की रोशनी लगभग जा चुकी है. उनको इलाज तक नहीं दिया जा रहा. पाकिस्तान में हो रहे इस जुल्म के खिलाफ मुनीर के डर से कोई नहीं बोल पा रहा. लेकिन जिस कप्तान ने पकिस्तान को क्रिकेट विश्वकप जितवाया. उसके लिए अब दुनिया भर के क्रिकेटर्स ने आवाज उठाई है. इमरान खान के समर्थन में क्रिकेट के 14 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी. जिसमें इमरान खान का इलाज करवाने की मांग की गई है.

चिट्ठी लिखने वाले दिग्गजों में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक अर्थटन, माइक ब्रियरली, डेविड गॉवर और नासिर हुसैन जैसे दिग्गजों का नाम शामिल हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर, ग्रेग चैपल, इयान चैपल, बेलिंडा क्लार्क, किम ह्यूजेस और स्टीव वॉ ने भी इमरान खान के लिए चिट्टी लिखी है. भारत के महान क्रिकेटर्स सुनील गवास्कर और कपिल देव ने भी इमरान खान के लिए आवाज उठाई. वेस्टइंडीज के सर क्लाइव लॉयड और न्यूजीलैंड के जॉन राइट ने भी इमरान खान का इलाज जल्द से जल्द करवाने की मांग की है.

पाकिस्तान में क्या चल रहा है, सारी दुनिया को पता है. लेकिन पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग मुनीर की उस फौज के सामने सरेंडर हैं, जो अपने ही देश में हथियार लेकर खड़े पश्तूनों और बलोचों के सामने सरेंडर कर रही है.