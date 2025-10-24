Advertisement
आतंकी कैंपों पर फंडिंग से नाराज FATF ने पाकिस्तान को लगाई फटकार, कहा- ग्रे लिस्ट से हटना अचूक ढाल नहीं

Wion न्यूज के एक सवाल का जवाब देते हुए FATF अध्यक्ष एलिसा डे एंडा मद्राज़ो ने जोर दिया कि पाकिस्तान जैसे देश, जो मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट की जांच से पास हो चुके हैं, ग्लोबल टेरेरिज्म आतंकवादी वित्तपोषण मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए फॉलो-अप प्रक्रिया के तहत बने रहते हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 10:44 PM IST
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में आतंकी कैंपों के लिए जुटाए जाए रहे धन को लेकर जोरदार फटकार लगाई है. FATA ने पाकिस्तान में हो रही आतंकी गतिविधियों को लेकर कहा कि ग्रे लिस्ट से हटना कोई बुलेटप्रूफ की ढाल नहीं है. Wion न्यूज के एक सवाल का जवाब देते हुए FATF अध्यक्ष एलिसा डे एंडा मद्राज़ो ने जोर दिया कि पाकिस्तान जैसे देश, जो मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट की जांच से पास हो चुके हैं, ग्लोबल टेरेरिज्म आतंकवादी वित्तपोषण मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए फॉलो-अप प्रक्रिया के तहत बने रहते हैं. ये टिप्पणियां पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के डिजिटल वॉलेट्स का शोषण करके नए प्रशिक्षण शिविरों के लिए भारी धन जुटाने की चिंताजनक रिपोर्टों के बीच आ रही हैं.

अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट से हटाए जाने ने 2008 के बाद तीसरी बार चार साल की कड़ी निगरानी को समाप्त किया. इस अशांत दक्षिण एशियाई देश ने उस 34-सूत्री कार्य योजना को पूरा किया, जिसमें विधायी सुधार, वित्तीय निगरानी को मजबूत करना और आतंकवादी वित्तपोषकों पर मुकदमा चलाना शामिल था. ताकि उसका बाहर निकलना सुनिश्चित हो सके. इस कदम ने पाकिस्तान की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के लिए एक लाइफ लाइन दी जिससे गहराते वित्तीय संकट के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजारों और IMF बेलआउट तक पहुंच आसान हो गई.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश-ए-मोहम्मद ने जुटाए 14 मिलियन डॉलर
हालांकि, भारतीय खुफिया आकलनों ने नए खतरे की घंटी बजा दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने देश भर में 313 नए आतंकवादी प्रशिक्षण सुविधाओं के निर्माण के लिए EasyPaisa और SadaPay जैसे पाकिस्तानी डिजिटल भुगतान मंचों का उपयोग करके 3.91 बिलियन पाकिस्तानी रुपये (लगभग 14 मिलियन डॉलर) जुटाए हैं. पाकिस्तान में ये डेवलपमेंट 7 मई को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ. भारत की ओर से पाकिस्तान पर यह एक सटीक हमला था जिसमें JeM के मार्कज सुब्हानल्लाह और चार अन्य शिविरों को नष्ट कर दिया गया और कई आतंकवादी मारे गए. इसके जवाब में इस आतंकी समूह ने सोशल मीडिया पर एक बेशर्म फंडरेजिंग अभियान शुरू किया जिसमें अवरोधित पोस्ट में समर्थकों से प्रशिक्षण केंद्रों के रेनोवेशन के लिए डोनेशन का आग्रह किया गया. 

जो भी देश डीलिस्ट किया जाता है हम उसका फॉलो-अप जारी रखते हैं
डिजिटल फंडरेजिंग को लेकर चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर, मद्राज़ो ने WION को बताया, 'जो भी देश सूची से हटाया जाता है, हम उसका फॉलो-अप प्रक्रिया जारी रखते हैं.' पाकिस्तान जो FATF का सदस्य न होकर बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया/प्रशांत समूह (APG) का सदस्य है, की निगरानी इस क्षेत्रीय निकाय द्वारा की जाती है. ये एशिया-प्रशांत क्षेत्र में निगरानी संस्था के मानकों को लागू करता है. 1997 में स्थापित APG, सदस्य देशों को मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण से निपटने के लिए सुनिश्चित करता है.

ऐसे देश किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए अभेद्य नहीं है
मद्राज़ो ने इस बात पर जोर दिया कि डीलिस्टिंग के बाद कोई भी देश पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. उन्होंने कहा, 'कोई भी देश जो ग्रे लिस्ट में है लेकिन उससे बाहर निकलता है, वह अपराधियों, चाहे मनी लॉन्ड्रर्स हों या आतंकवादी, की कार्रवाइयों के लिए अभेद्य नहीं है. इसलिए हम सभी क्षेत्रों में जहां डीलिस्ट किए गए देश भी शामिल हैं उनसे भी अपील करते हैं कि वे अपराधों को रोकने और हतोत्साहित करने के लिए अपना अच्छा काम जारी रखें.

पहलगाम हमले पर क्या बोले FATF चीफ एलिसा डे एंडा मद्राज़ो?
पहलगाम हमले के बारे में सवालों के जवाब में, मद्राज़ो ने FATF के संकल्प को दोहराया, 'किसी भी क्षेत्र में आतंकवादी हमलों के संबंध में FATF हमारे मानकों को मजबूत करने और उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वैश्विक स्तर पर आतंकवादी वित्तपोषण कम हो.' FATF ने जून में पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की थी. पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के प्रॉक्सी, द रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने उत्तरी भारत के पर्यटक स्थल पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली थी.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

