DNA: हाफिज सईद ने लगाई आतंक की पाठशाला, मासूम बच्चों को पढ़ा रहा दहशत का पाठ, क्या है लश्कर का प्लान?

Lashkar E Taiba: हाफिज सईद और उसके बेटे तल्हा सईद ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद लश्कर ए तैयबा में नई जान फूंकने की कोशिश में है और इसके लिए दोनों बाप-बेटे युवाओं के साथ साथ बच्चों को आतंक की आग में झोंक रहे हैं. हाफिस और तल्हा सईद कैसे लश्कर में मासूमों की भर्ती की रणनीति बना रहे हैं. आज हम इसी का विश्लेषण करने जा रहे हैं.
Hafiz Saeed: एक तरफ मौलाना का धर्मयुद्ध है और दूसरी तरफ है- हाफिज सईद का धर्मयुद्ध. दरअसल पाकिस्तान में आतंकियों को धर्म से ही जोड़ा जाता है. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी.मासूम बच्चों को मजहब और जन्नत का वास्ता देकर ही टेररिस्ट बनाते हैं. हाफिज, इन दिनों धर्म के नाम पर नई साजिश रच रहा है.
ऑपरेशन सिंदूर में हिल गई थी नींव
ऑपरेशन सिंदूर में भारत की मिसाइलों ने मुरीदके में लश्कर के हेडक्वार्टर मरकज ए तैयबा को तबाह कर दिया था.भारत के इस एक्शन के बाद से हाफिज सईद के आतंकी संगठन की नींव तक हिल गई थी. लेकिन अब हाफिज के बेटे तल्हा सईद ने ISIS मॉडल के जरिये धर्मयुद्ध छेड़ने का प्लान तैयार किया है और इस प्लान पर अलग अलग स्टेज में अमल किया जा रहा है.
पहली स्टेज है- बच्चों को आतंक की आग में झोंकना
दूसरी स्टेज है- कट्टरपंथ की ऑनलाइन क्लास
और तीसरी स्टेज है- व्हाइट कॉलर आतंकी दस्ता
लश्कर के इस प्लान के पहले स्टेज में छोटे छोटे बच्चों को बचपन से कट्टरपंथी की क्लास में बैठाया जाएगा. जहां A FOR APPLE नहीं.. A FOR AK-47 पढ़ाया जाएगा. लश्कर ए तैयबा का मकसद साफ है.बच्चों को जिहाद के नाम पर 'धर्मयुद्ध' का मुजाहिद बनाना, ताकि वे बिना सोचे-समझे कमर में बम बांधकर जिहाद के लिए निकल पड़ें.
फिर पढ़ाया जा रहा 90 के दशक का आतंकी पाठ
लश्कर ने बच्चों को धर्मयुद्ध के लिए तैयार करने के लिए एक सिलेबस भी तैयार कर रखा है.90 के दशक में तैयार किया गया आतंक का ये सिलेबस अब फिर से पढ़ाया जा रहा है. बच्चों के लिए लश्कर ने नन्हे मुजाहिद नाम का पाठ्यक्रम बनाया था. इस कोर्स का नाम बदलकर अब Rozatul Atfal कर दिया गया है.
जिसमें हर वर्ग के बच्चों के लिए लश्कर ने पाठ्यक्रम तैयार किया है.लश्कर की किताब में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, यह भी आपको बता देते हैं.
लश्कर के कट्टरपंथी क्लासरूम में बच्चों को गिनती कैसे सिखाई जाती है, उसे देखकर आप चौंक जाएंगे. सात की गिनती के लिए सात राइफल रखी हुई हैं.
जरा सोचिए. छोटे छोटे बच्चों को जब बचपन से ही जिहाद की ऐसी तैयारी करवाई जाएगी तो बड़े होकर वो कितनी खूंखार आतंकी बनेंगे.
आतंक का तैयार किया ऑनलाइन मॉड्यूल
ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लश्कर ए तैयबा ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग से डरता है.आतंकियों में ये डर बैठ गया है कि कहीं आसमान से आती कोई हिंदुस्तानी मिसाइल उन्हें निशाना बना लेगी.यही वजह है कि अब आतंकियों ने आतंक का ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार कर लिया है. युवाओं को बरगलाने के लिए अब इंटरनेट के जरिए प्रोपगैंडा फैलाया जा रहा है. जहां ISIS और अल कायदा जैसी विचारधारा वाले युवाओं को आकर्षित किया जाता है. पहले युवाओं को बरगलाने के लिए पैसों का लालच दिया जाता है. लेकिन अब विचारधारा के आधार पर युवाओं को टारगेट किया जा रहा है.लश्कर खासतौर पर शिक्षित कैडर पर जोर कर रहा है. जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर जैसे 'व्हाइट-कॉलर' लोग.. जिनपर जल्दी किसी को शक न हो.
तल्हा सईद के निशाने पर पाकिस्तान की छात्र राजनीति में एक्टिव युवा भी हैं, जिन्हें रैडिकलाइज करके वो पाकिस्तान की राजनीति में भी घुसपैठ करना चाहता है. कुल मिलाकर अब हाफिज सईद पाकिस्तान की युवा पीढ़ी को धर्म के नाम पर इस कदर कट्टर बनाने की तैयारी में है कि आगे चलकर वो धर्मयुद्ध कर सकें.