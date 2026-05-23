हमजा बुरहान के साथी आतंकियों को मौत का डर? जनाजे में पहुंचे गुर्गों के पास थे AK-47 जैसे हथियार

Hamza Burhan Killed: पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर (Pok) में अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी. यह घटना मुजफ्फराबाद में हुई, जहां उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं तो उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. पाकिस्तान में आतंकियों को ढेर करने का ये कोई पहला मामला नहीं है, वहां एक के बाद एक लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं.
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पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड आतंकवादी हमजा बुरहान जहन्नुम जा चुका है. पाकिस्तान में हिडन किलर ने आतंकी को हुरों के पास पहुंचा दिया. अब उसके नमाज-ए-जनाजा की तस्वीर सामने आई है. जिसमें कई आतंकी पहुंचे, लेकिन हथियारों की सुरक्षा के बीच. क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं अगला शिकार वो न हो जाए. आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार थे, किसी के हाथ में AK 47 थी तो कोई पिस्टल लिए था. सभी बड़े आतंकवादी मुंह पर मास्क और कपड़ा बांधे यानी मौत के खौफ के साएं में अपने साथी के जनाजे में पहुंचे थे.
इन सब आतंकी कमांडरों और उनके गुर्गों को उन्हीं की धरती पर मौजूद अज्ञात किलर का डर है जो पाकिस्तान में आतंकियों का काल बना हुआ है. ढेर हुआ हमजा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) का बेहद करीबी माना जाता था. जो पाकिस्तान में बैठकर कश्मीर में आतंकियों की भर्ती, फंडिंग और हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क चला रहा था. भारत ने आतंकी हमजा को मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा हुआ था. लेकिन अब वो हुरों के पास पहुंच चुका है. लेकिन उसके जनाजे में पहुंचे आतंकियों की तस्वीरें सामने आई हैं.
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पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और 'अल-बद्र' के आतंकी हमजा बुरहान की पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वो पाकिस्तान में अपनी पहचान छिपाने और युवाओं/मासूमों को 'जिहाद' का पाठ पढ़ाने के लिए एक टीचर और प्रिंसिपल का ताना-बाना रचकर आतंकवाद की पाठशाला चलाता था.
कुछ समय पहले पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के काफिले पर 2019 में हुए आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता और नामित आतंकी अर्जुमंद गुलजार उर्फ बुरहान हमजा का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो नौजवानों और मासूम बच्चों को जेहाद का पाठ पढ़ा रहा था. ये वीडियो पीओके (Pok) के मुजफ्फराबाद का है, जिसमें बुरहान हमजा दिखाई दे रहा है. यह वही आतंकी था जिसे पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग हमजा बुरहान और डॉक्टर के नाम से भी जानते थे. हमजा मुजफ्फरबाद में ‘माछिस फैक्टरी' के नाम से मशहूर औद्योगिक परिसर से अपनी दहशतगर्दी की दुकान चलाता था.
हाल ही में उसने शादी की थी. आपको बताते चलें कि हाल के कुछ महीनों में अब तक 20 से ज्यादा आतंकियों की हत्याएं हुई हैं. ये सभी आतंकवादी भारत में कई बड़े आतंकी हमलों में शामिल थे और किसी अज्ञात हमलावर के हाथों ढेर हो गए.
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