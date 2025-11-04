ड्रैगन की मदद से 2026 में पाकिस्तान समंदर में उतारेगा सबमरीन, भारत के लिए कितना खतरनाक?

Hangor-Class Submarines: पाकिस्तान अगले साल से अपने नौसैनिक बेड़े में चीन निर्मित 8 हंगोर-श्रेणी की डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को शामिल करना शुरू करेगा. इससे अरब सागर में भारत की अब तक की नौसैनिक बढ़त को नई चुनौती मिल सकती है. यह जानकारी पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ ने चीनी सरकारी मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में दी. उन्होंने कहा कि पहली हंगोर-श्रेणी की पनडुब्बी 2026 में सक्रिय सेवा में शामिल हो जाएगी जबकि सभी 8 पनडुब्बियां 2028 तक पाकिस्तान को मिल जाएगी. जानकारी के अनुसार, यह सौदा करीब 5 अरब डॉलर का है.

अरब सागर में बढ़ेगी पाकिस्तान की क्षमता

एडमिरल अशरफ के अनुसार, ये पनडुब्बियां उत्तरी अरब सागर और हिंद महासागर में पाकिस्तान की गश्ती और युद्धक क्षमताओं को मजबूत करेंगी. हंगोर (या टाइप 039A युआन-श्रेणी) पनडुब्बियां उन्नत सेंसर, हथियारों और स्टर्लिंग एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) प्रणाली से लैस हैं, जिससे वे दो से तीन हफ्तों तक पानी के भीतर रह सकती हैं.

जानकारी के अनुसार, वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास AIP तकनीक वाली कोई पारंपरिक पनडुब्बी नहीं है. एक वरिष्ठ भारतीय नौसेना अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि इन पनडुब्बियों के आने से पाकिस्तान की A2/AD (Anti-Access/Area Denial) क्षमताएं बढ़ेंगी. हमें इसका प्रभावी जवाब तैयार करना होगा. चीन लगातार पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को बढ़ाने में मदद कर रहा है. बता दें, चीन के पास वर्तमान में 50 से अधिक डीज़ल-इलेक्ट्रिक और 10 परमाणु पनडुब्बियां हैं, जबकि पाकिस्तान के पास अब तक केवल तीन अगोस्टा-90B और दो अगोस्टा-70 पनडुब्बियां थीं. अब हंगोर-श्रेणी के आने से यह संख्या दोगुनी हो जाएगी.

एक भारतीय अधिकारी के अनुसार, पाकिस्तान अपनी अगोस्टा-90B पनडुब्बियों को 450 किमी मारक क्षमता वाली बाबर-3 क्रूज मिसाइलों से लैस कर परमाणु त्रयी का तीसरा चरण पूरा करने की कोशिश कर रहा है. हंगोर पनडुब्बियां भी इन्हीं मिसाइलों से लैस होंगी. हालांकि भारत के पास पनडुब्बी-रोधी युद्ध में अत्याधुनिक हथियार हैं, जिनमें P-8I लंबी दूरी के विमान, MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर और उन्नत पनडुब्बी-रोधी युद्धपोत शामिल हैं, फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि अंडरवाटर वॉरफेयर गैप भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है.

INS अरिधमान के अगले साल तक सेवा में आने की उम्मीद

भारत की प्रोजेक्ट-75 इंडिया (P-75I) योजना के तहत छह नई AIP युक्त जर्मन-डिजाइन पनडुब्बियों के निर्माण का अनुबंध अभी साइन नहीं हुआ है. करीब 70000 करोड़ रुपए की इस परियोजना पर समझौते के बाद भी पहली पनडुब्बी बनने में 7–8 साल लगेंगे. यह योजना नवंबर 2007 में ही स्वीकृत की गई थी, लेकिन अभी तक निर्माण शुरू नहीं हो पाया है. बता दें, भारत के मौजूदा बेड़े छह फ्रांसीसी मूल की स्कॉर्पीन पनडुब्बियां, छह पुरानी रूसी किलो-क्लास पनडुब्बियां, चार जर्मन HDW क्लास पनडुब्बियां और दो परमाणु शक्ति संचालित एसएसबीएन (INS अरिहंत और INS अरिघाट) हैं. तीसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिधमान अगले साल सेवा में आने की उम्मीद है. एक नौसैनिक अधिकारी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपनी कमियों को पहचान चुका है और अगली बार चीन व तुर्किए की मदद से बेहतर तैयारी करेगा. पाकिस्तान की नई चीनी हंगोर पनडुब्बियां आने वाले वर्षों में हिंद महासागर में शक्ति संतुलन को बदल सकती हैं.