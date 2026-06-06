अमेरिका-ईरान के बीच 'पोस्टमैन' बना पाकिस्तान? पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की तल्ख टिप्पणी

पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे (MM Naravane) ने मिडिल ईस्ट का संकट दूर कराने के नाम पर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के उन हवाहवाई दावों की धज्जियां उड़ा दी है कि पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान की मध्यस्थता करवाकर जियोपॉलिटिक्स का प्रमुख खिलाड़ी बन गया है. जनरल नरवणे ने कहा, 'अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान किसी भी तरह से मध्यस्थ की नहीं, बल्कि 'कोरियर सर्विस' की भूमिका निभा रहा है.' पत्रकारों से बातचीत में जनरल (सेवानिवृत्त) नरवणे ने कहा, 'किसी को नजरअंदाज किए जाने या न किए जाने का सवाल ही नहीं है. पाकिस्तान कोई मध्यस्थ नहीं बल्कि एक कोरियर डिलीवरी एजेंट बन गया है.'
जनरल नरवणे ने ये भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी रहती है. वास्तव में अर्थव्यवस्था ही बाकी सभी चीजों को दिशा देती है. इसलिए हमारा प्रयास हमेशा आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने का रहा है. दुनिया भर में आने वाले झटकों से पूरी तरह अलग रहना संभव नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान आपूर्ति के स्रोतों और सप्लाई चेन में विविधता लाने तथा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने पर है, ताकि भविष्य के किसी भी संकट के लिए देश तैयार रहे.
सेना और अन्य सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर उन्होंने कहा कि यह एक सतत प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती. सेना के साथ नौसेना और एयरफोर्स के आधुनिकीकरण के प्रयास भी लगातार जारी हैं. हमारा फोकस अधिक से अधिक स्वदेशी उपकरणों की खरीद पर रहेगा.' आधुनिक युद्ध में ड्रोन और मानवरहित हवाई वाहनों (UAV) की बढ़ती भूमिका पर उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने उनकी रणनीतिक उपयोगिता साबित कर दी है. उन्होंने कहा, 'केवल क्वाडकॉप्टर ही नहीं, बल्कि हर प्रकार के यूएवी ने हाल के वर्षों में देखे गए युद्धों में बड़ी भूमिका निभाई है. यूक्रेन से लेकर वर्तमान अमेरिका-ईरान संघर्ष तक, इनका महत्व स्पष्ट दिखाई दिया है. बीते पांच सालों के युद्ध संबंधी अनुभवों से सीख लेते हुए भारतीय ने सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए ड्रोन खरीद पर फोकस किया है. इस क्षेत्र में स्वदेशी कंपनियां और एमएसएमई बड़ी भूमिका निभा सकते हैं.'
भारत और बांग्लादेश संबंधों पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देशों के संबंध एक बार फिर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी की परियोजना एक दशक से अधिक समय से चल रही है. हालांकि नदी वाले इलाकों के कारण इस सीमा पर बाड़ लगाना मुश्किल भरा काम है, इसके बावजूद पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच बचे हुए हिस्सों को कवर किया जा रहा है ताकि भविष्य में पूरी सीमा पर आधुनिक बाड़ लगाकर घुसपैठ का खतरा खत्म किया जा सके.