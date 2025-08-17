Pakistan Flood: आसमान से उतरी 'सुनामी' में डूब रहा पाकिस्तान! एक्शन के बजाय अवसर की तलाश में मुनीर-शहबाज
Advertisement
trendingNow12885536
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

Pakistan Flood: आसमान से उतरी 'सुनामी' में डूब रहा पाकिस्तान! एक्शन के बजाय अवसर की तलाश में मुनीर-शहबाज

Pakistan Flood News: पाकिस्तान इन दिनों आसमान से उतरी सुनामी में डूबा हुआ है. पूरे देश में बाढ़ का मंजर है, जिससे खेती की जमीन डूबने के साथ ही रोजाना कई लोगों की जान भी जा रही है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 17, 2025, 11:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pakistan Flood: आसमान से उतरी 'सुनामी' में डूब रहा पाकिस्तान! एक्शन के बजाय अवसर की तलाश में मुनीर-शहबाज

How much loss due to Flood in Pakistan: तबाही, तबाही और सिर्फ तबाही. पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है, जिससे राहु, केतू, शनि, बुध, गुरू, शुक्र सब नाराज़ हैं. एक तरफ शहबाज़ की सरपरस्ती में पाकिस्तान भूखा मर रहा है. वहीं मुनीर की अगुवाई में बारूद की मार झेल रहा है. अब रही सही कसर कुदरत की मार ने पूरी कर दी है.

सैलाब की मार से पाकिस्तान का ज़र्रा जर्रा थर्रा रहा है. पाकिस्तान के कई हिस्सों में इस वक्त बाढ़ ने अपना तांडव मचा रखा है. पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अचानक आई बाढ़ से पिछले 48 घंटे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 327 हो गई है. कुदरत की तबाही में बेमौत मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं.

पिछले 24 घंटे में 151 की मौत

पाकिस्तान के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक, पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में 151 लोगों की मौत हो गई है.जिनमें खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 144 लोगों की जान गई. वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 7 लोगों की मौत हुई. गिलगिट बाल्टिस्तान प्रांत में ग्लेशियर पिघलने की वजह से पूरा इलाका पानी-पानी हो गया. 

आगे भी जारी रहेगा बारिश का दौर

पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर जिले बुनेर में बाढ़ से अब तक कम से कम 220 लोगों की जान जा चुकी है. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ और भूस्खलन के कारण सैंकड़ों मकान तबाह हो चुके हैं. आने वाले कुछ दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहने की आशंका है, जिसकी वजह से हालात सुधरते नहीं नजर आ रहे हैं. पाकिस्तान की अवाम बेमौत मर रही है.

चारों ओर बस मौत का तांडव

अभी तक आंकड़ों के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा 383 लोगों की मौत हो चुकी है और 232 लोग घायल बताए गए हैं. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 164 लोगों की मौत हुई है जबकि 582 लोग घायल हैं. सिंध प्रांत में 28 लोगों की मौत और 40 लोग घायल हैं. बलूचिस्तान में 20 लोगों की मौत और 4 के घायल होने की खबर है. राजधानी इस्लामाबाद में भी 8 लोगों की मौत और 3 के घायल होने की खबर है. 

क्यों मदद नहीं कर रहे चीन-अमेरिका

यानि खुद को तरक्की पसंद मुल्क बताने वाला चीन और अमेरिका के फेरे लगाने वाला पाकिस्तान कुदरती आपदा के आगे किस कदर बेबस है ये आकंड़े उसकी गवाही दे रहे हैं. तबाही की तस्वीरें और बेबसी के हालातों को देखकर पाकिस्तानी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ कर क्या रही हैं.

Pakistan News: क्या भारत को 'सिंदूर पार्ट-2' से रोक पाएगी PAK सेना की नई रॉकेट फोर्स? इस पाकिस्तानी एक्टिविस्ट ने बता दिया 'सच'

डूब रहा है पाकिस्तान...मर रही अवाम!

कयामत सरीखी सैलाब की तस्वीरें सामने आने के बाद पाकिस्तान के बड़बोले हुक्मरानों पर सवाल उठ रहे हैं कि जिस चीन की सेटेलाइट के दम पर पाकिस्तान के जोकर्स हिंदुस्तान को हराने का दम भर रहे हैं. आखिर वही चीनी सेटेलाइट्स वेदर अलर्ट पाकिस्तान क्यों नहीं दे पा रही हैं. कुदरत के खतरे से पाकिस्तान की अवाम को सावधान क्यों नहीं कर पा रही है.

मुनीर-शहबाज के लिए कमाई का मौका!

विडंबना ये है कि यह तबाही शहबाज़ और मुनीर जैसे लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. पाकिस्तान में जितनी तबाही होगी. जितने मासूम मरेंगे. उनता इनका खजाना लबालब होगा. राहत और लोगों की मदद के नाम पर जिन्नालैंड की ये जल्लाद जोड़ी मोटी से मोटी रकम भीख मांगेगी और मदद के नाम पर मिले पैसों से आतंकियों की और अपनी जेबें भरेंगी. वहीं जो पाकिस्तानी सैलाब में जान गंवा रहे हैं, उनके लिए हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा यही दुआ मांग रहा है कि ऊपर वाला जल्द खैर करे और पाकिस्तान में तबाही पर विराम लगे.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं. धर...और पढ़ें

TAGS

Pakistan news in hindi

Trending news

जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
Ladakh
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
'...तब तो हर अधिकारी को जेल में होना चाहिए', इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
Mahua Moitra
'...तब तो हर अधिकारी को जेल में होना चाहिए', इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
high salary
किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
Vice President Elections
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
CP Radhakrishnan
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
Assam
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
Karnataka News
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
Odisha
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
Bihar SIR Controversy
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
election commission press conference
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
;