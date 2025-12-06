पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फिर बढ़ा तनाव; बॉर्डर पर रातभर तड़तड़ाई गोलियां

Afghanistan News: पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है. दोनों देश एक दूसरे के ऊपर जमकर गोले बरसा रहे हैं, शांति के लिए भी पहल की जा रही है इसके बावजूद भी ये तनाव नहीं खत्म हो रहा है. एक बार फिर देर रात दोनों देशों के बॉर्डर पर भारी गोलीबारी हुई, पाकिस्तानी सेना ने कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले में हमले किए.

कहां हुए हमले

अफगान तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले में हमले किए. वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के एक प्रवक्ता ने अफगान सेना पर चमन बॉर्डर पर गोलीबार करने का आरोप लगाया. वहीं प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से अलर्ट है और अपनी क्षेत्रीय अखंडता और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

हुई थी शांति के लिए बैठक

यह गोलीबारी दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच शांति वार्ता के एक नए दौर के बिना किसी सफलता के खत्म होने के दो दिन बाद हुई, इससे पहले सीजफायर के लिए सऊदी अरब में कतर, तुर्की और सऊदी अरब में बातचीत भी हुई थी. दोनों देशों के बीच हो रही लड़ाई को लेकर इस्लामाबाद का कहना है कि अफगानिस्तान में मौजूद मिलिटेंट्स ने हाल ही में पाकिस्तान में हमले किए हैं, जिसमें अफगान नागरिकों के साथ सुसाइड बॉम्बिंग भी शामिल है. काबुल ने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा है कि उसे पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले भी हो चुकी है झड़प

बता दें कि बीते दिन बॉर्डर पर हुई झड़प में दर्जनों लोगों की जान गई थी, साल 2021 में अफगानिस्तान सत्ता में आई उसके बाद ये सबसे बुरी हिंसा थी. इसके अलावा कई बार ऐसे वीडियो भी सामने आए थे जिसमें देखा जा सकता था कि दोनों एक-दूसरे के ऊपर गोलीबारी कर रहे थे.