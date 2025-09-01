पाकिस्तान में बारिश से हाय तौबा, खाने-पीने का भारी संकट, सोने-चांदी के भाव बिक रहे आलू-प्याज

Pakistan News: पाकिस्तान में इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ ने कहर बरपाया है. बारिश के चलते आई बाढ़ और भूस्खलन से अबतक कई लोगों की जान जा चुकी है और संपत्तियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है. कंगाली के इस हालात में बाढ़ के चलते पाकिस्तान को रोजी-रोटी में भी समस्या आ रही है. यहां के पंजाब प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ के चलते लाहौर तक फूड सप्लाई के परिवहन को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसके चलते थोक बाजारों में फल-सब्जियों और पोल्ट्री वाले खाद्द पदार्थ की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है.

खाने-पीने के पड़े लाले

'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के मुताबिक उपभोक्ताओं ने न केवल खाद्द पदार्थों के ताजा उपलब्धता में कमी देखी बल्कि इनकी क्वालिटी में गिरावट की भी सूचना दी. ऐसा इसलिए क्योंकि कई सारी चीजें क्षतिग्रस्त या फिर कम मात्रा में पहुंच रही हैं. वहीं सरकार की ओर से कोई देखरेख न होने के कारण सामान बेचने वाले भी इसे ऊंची कीमतों में बेच रहे हैं, जिससे ग्राहकों में निराशा बढ़ी है. प्रमुख थोक बाजारों के व्यापारियों का कहना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बंद होने के कारण फल-सब्जियां लाने वाले ट्रक लाहौर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे सप्लाई कम हो रही है. ऐसे में बढ़ती लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल दिया गया है.

आसामन छू रही सब्जियों की कीमत

पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ के चलते मांस की कीमतों में भी काफी उछाल आया है. 595 किलो रुपये बुकने वाला चिकन 650-750 रुपये किलो बेचा जा रहा है. आलू की कीमते 5 रुपये से बढ़कर 85-90 के बीच हो गई है. 65-70 रुपये में बिकने वाला प्याज अब 200 रुपये में तक बिक रहा है और 200 का लहसुन 300 पाकिस्तानी रुपये में बेचा जा रहा है. केवल पालक और गाजर की कीमतों में थोड़ी-बहुत गिरवाट देखी गई है, लेकिन ये भी आधिकारिक कीमतों से ऊपर ही है.

फल भी हुए महंगे

सब्जियों के अलावा पाकिस्तान में फलों की कीमतें भी आसमान छू रही है. आमों की कीमत 210 रुपये से सीधा 310 पाकिस्तानी रुपये हो गई है. अंगूर 440 से 460 पहुंच गए हैं खजूर अब 470 से सीधा 500, 900 और यहां तक की 2000 रुपये में तक बिक रहा है. इसकेअलावा सेब, केले, अमरूद, आड़ू और आलूबुखारा भी भारी कीमतों में बेचा जा रहा है. लाहौर के दुकानदार बढ़ती मुनाफाखोरी को लेकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं. उनका कहना है कि हर विक्रेता अपनी मनमर्जी कर रहा है. न ही उन्हें कोई रोकने वाला है. मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंट्रोल न होने के कारण उपभोक्ता शोषण के शिकार हो रहे हैं. ये बाढ़ के चलते ये समसम्या अभी और कई हफ्तों तक जारी रह सकती है.

FAQ

पाकिस्तान में बाढ़ से क्या हालात हैं?

पाकिस्तान में बाढ़ के कारण मानवीय संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है. अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं.

बाढ़ के कारण क्या मुसीबत बढ़ी है.

पाकिस्तान में बाढ़ के कारण फूड सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे फल-सब्जियां जैसी चीजें बेहद महंगी हो गई हैं.