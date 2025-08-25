26 जून से पाकिस्तान में 788 लोगों की मौत से पूरे देश में हाहाकार, खैबर पख्तूनख्वा में सबसे अधिक तबाही, हालात बद से बदतर क्यों?

Heavy rains across Pakistan: पाकिस्तान में मानसून ने जमकर कहर बरपाया है. भारी बारिश ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा रखी है. 26 जून से जारी लगातार मानसूनी बारिश के कारण कम से कम 788 लोगों की जान चली गई है, जबकि 1,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं. खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा तबाही मची है. डॉन और जियो न्यूज के हवाले से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) ने बताया कि अब तक 788 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. मरने वालों में 200 बच्चे, 117 महिलाएं और 471 पुरुष शामिल हैं. खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां हालात बद से बदतर हो गए हैं.

खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा नुकसान

खैबर पख्तूनख्वा में 469 लोगों की मौत हुई, जो देश में सबसे ज्यादा है. हाल ही में वीकेंड की बारिश ने डेरा इस्माइल खान में सात लोगों की जान ले ली. जियो न्यूज के मुताबिक, तेज हवाओं और बारिश ने पेड़ उखाड़ दिए, बिजली के तार तोड़ दिए और कई इलाके अंधेरे में डूब गए. छतें गिरने से दर्जनों लोग घायल हुए. पेशावर, चरसड्डा, मर्दान, उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान में भी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया. मर्दान में डिप्टी कमिश्नर ने राहत कार्यों का जायजा लिया, जबकि जलालाह में एक घर की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत और दो लोग घायल हुए.

पंजाब और इस्लामाबाद में जलप्रलय

पंजाब में 165 लोगों की जान गई और 584 लोग घायल हुए. लाहौर के गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक, जेल रोड जैसे इलाकों में सड़कें पानी में डूब गईं. गुजरांवाला, गुजरात, झेलम, चिन्योट, कमालिया में बिजली के खंभे गिरने से बिजली गुल हो गई. इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भारा काहू सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जहां पानी घरों-दुकानों में घुस गया और गाड़ियां फंस गईं. रावल डैम के स्पिलवे खोलने पड़े और मारगल्ला हिल्स के हाइकिंग ट्रेल्स बंद कर दिए गए.

गिलगित-बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर में खतरा

पाकिस्तान अधिकृत गिलगित-बाल्टिस्तान में और बारिश की चेतावनी है. गिलगित नदी के किनारे होटल और स्कूल बंद हैं. आजाद कश्मीर के बाग जिले में भूस्खलन से दो घर और एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा. समाहनी में बाढ़ ने तबाही मचाई.

राहत कार्य और चेतावनी

एनडीएमए के मुताबिक, 512 बचाव अभियानों में 25,644 लोगों को सुरक्षित निकाला गया. सेना और राहत संगठन खाना, तंबू और दवाइयां बांट रहे हैं. यूनिसेफ ने भी हाइजीन किट और दवाइयां दीं. एनडीएमए ने 30 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी है और सभी विभागों को अलर्ट पर रखा है. (इनपुट न्यूज एजेंसी से भी)