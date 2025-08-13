पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को अगवा करके क्या कर रहे कट्टरपंथी? खुलासे से खौल उठेगा खून!
पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को अगवा करके क्या कर रहे कट्टरपंथी? खुलासे से खौल उठेगा खून!

Pakistan News: रिपोर्ट का कहना है कि एक बार इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराने के बाद, पाकिस्तान के धर्मत्याग (अपोस्टेसी) कानूनों के कारण लड़कियां अपने मूल धर्म में वापस नहीं लौट सकतीं, क्योंकि इसे दंडनीय अपराध माना जाता है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 13, 2025, 01:05 AM IST
Hindu Girls conversion in Pakistan: छांगुर बाबा जैसे दलाल पूरी दुनिया में मौजूद हैं. जिनके निशाने पर दूसरे धर्मों की लड़कियां और महिलाएं हैं. जिन्हें अलग-अलग तरीकों से अगवा करके अपने जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है. पड़ोसी देश से आए आंकड़े वहां पर मौजूद आधी आबाधी यानी महिलाओं पर होने वाले जुल्मोसितम के किस्सों को चीख-चीखकर बता रहे हैं. डाटा के मुताबिक पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान तक चारों प्रांतों से हर साल अल्पसंख्यक समुदाय यानी नॉन मुस्लिम्स की कम से कम 2,000 नाबालिग लड़कियों का अपहरण होता है.

बच्चियों को अगवा करके क्या करते हैं कट्टरपंथी मौलाना

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी कट्टरपंथी बाकायदा एक रैकेट चलाकर नाबालिग हिंदू और ईसाई लड़कियों का मुसलमान पुरुषों से जबरन निकाह कराकर उन्हें इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए तब तक मजबूर करते हैं, जब तक वो टूट न जाएं. पाकिस्तान के प्रमुख अल्पसंख्यक अधिकार समूह वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (वीओपीएम) की ताज़ा रिपोर्ट में और भी कई चौकाने वाले खुलासे हुए हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में लिंग आधारित अपराध खास तौर पर हिंदू और ईसाई समुदाय की नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाते हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ जैसे अंतरराष्ट्रीय निकाय भी मानते हैं. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने 2024 में ऐसे मामलों पर चिंता जताते हुए कहा था कि इन अपराधों और अपराधियों को मिलने वाली छूट अब बर्दाश्त नहीं की जा सकती.

FAQ

सवाल- पाकिस्तान में धर्मांतरण की क्या स्थिति है?
जवाब- रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान धार्मिक अल्पसंख्यकों के हाशिये पर धकेले जाने का लंबा इतिहास रखता है. सबसे ज्यादा जुल्म हिंदू समुदाय की लड़कियों और महिलाओं पर होता है. दूसरी ओर ईसाई उत्पीड़न की निगरानी करने वाले संगठन ओपन डोर्स की लिस्ट में पाकिस्तान 8वें नंबर पर है. जबकि ईसाई देश की आबादी का महज 1.8% हैं, जिनके खिलाफ कुल ईशनिंदा के आरोपों का लगभग एक चौथाई हिस्सा दर्ज होता है.

सवाल- हिंदुओं की हालत पाकिस्तान में कैसी है?
जवाब- बहुत ज्यादा खराब है. हिंदू समुदाय के संदर्भ में रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गनाइज्ड हेट और माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप की उन रिपोर्टों का हवाला दिया गया है, जिनमें पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती घृणा भाषण, भेदभाव और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के अनगिनत मामलों को दर्ज किया गया है.

सवाल- धर्मांतरण गैंग कैसे काम करता है?
जवाब- रिपोर्ट के मुताबिक, अपहरणकर्ता और उनके सहयोगी अकसर झूठे जन्म प्रमाणपत्र बनवाकर पीड़िता की उम्र बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते हैं, मुस्लिम मौलवी की मदद से निकाह कराते हैं और दबाव डालकर बयान दिलवाते हैं कि धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से हुआ. कई मामलों में अदालतें भी ऐसे अपहरणकर्ताओं को ही लड़की की कस्टडी सौंप देती हैं. (IANS)

श्वेतांक रत्नाम्बर

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

Pakistan Hindu Conversion

