Apple Daily: चीन ने हांगकांग में लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए ऐसा राष्‍ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया है जिसको किसी भी प्रकार के विरोध या असहमति को कुचलने वाला क्रूर कानून माना जाता है. 

Written By  Atul Chaturvedi|Last Updated: Feb 09, 2026, 10:19 AM IST
Jimmy Lai and Apple Daily: हांगकांग में लोकतंत्र के प्रबल समर्थक रहे अखबार Apple Daily के संस्‍थापक जिमी लाई (78) को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई. बीजिंग के मुखर विरोधी रहे जिमी को चीन द्वारा थोपे गए राष्‍ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत ये सजा सुनाई गई. दिसंबर में तीन जजों ने लाई को विदेशी ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने और देशद्रोही लेख प्रकाशित करने की साजिश रचने का दोषी ठहराया था.

चीन ने हांगकांग में लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए ऐसा राष्‍ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया है जिसको किसी भी प्रकार के विरोध या असहमति को कुचलने वाला क्रूर कानून माना जाता है. हांगकांग के सुरक्षा कानून में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है. विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग की स्थिरता के लिए चीन इस कानून को आवश्यक मानता है. 

चीन के आरोप
चीनी सरकार इस बात पर जोर देती है कि जिमी लाई के केस का स्वतंत्र प्रेस से कोई लेना-देना नहीं है.  उनके मुताबिक लाई और उनके साथियों ने चीन और हांगकांग को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों को अंजाम देने के लिए वर्षों तक समाचार रिपोर्टिंग का बहाने के रूप में इस्तेमाल किया. 

अंतरराष्‍ट्रीय असर
लाई की सजा से विदेशी सरकारों के साथ बीजिंग का राजनयिक तनाव बढ़ सकता है. उनकी सजा की अमेरिका और ब्रिटेन ने आलोचना की है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब लाई को दोषी ठहराया गया था तो उन्‍होंने कहा था कि फैसले के बाद उन्हें 'बहुत बुरा' लगा. उन्होंने लाई के बारे में चीनी नेता शी जिनपिंग से रिहाई पर विचार करने का अनुरोध किया. ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भी लाई की रिहाई की मांग की है, जो एक ब्रिटिश नागरिक है. 

एप्‍पल डेली और हांगकांग
जिमी लाई ने 1995 में हांगकांग में  Apple Daily अखबार की स्थापना की थी. इसकी स्‍थापना ऐसे मोड़ पर की गई जब उसके दो साल बाद 1997 में हांगकांग 156 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी रहने के बाद चीनी शासन के पास लौटा. इस पब्लिकेशन ने कभी-कभी सनसनीखेज रिपोर्ट, खोजी खबरें और छोटी, एनिमेटेड वीडियो रिपोर्ट के साथ एक बड़ी पहचान बनाई. शहर के लोकतंत्र आंदोलन का समर्थन करने वाले लेखों ने जिसमें 2019 में शहर को हिला देने वाले सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शन भी शामिल थे, लोकतंत्र समर्थक पाठकों को आकर्षित किया. 

लाई 2020 में सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख लोगों में से एक थे. एक साल के अंदर, Apple Daily के कुछ सीनियर पत्रकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया. अपने 156 दिनों के ट्रायल के दौरान, अभियोजकों ने उन पर छह पूर्व एप्पल डेली कर्मचारियों, दो एक्टिविस्टों और अन्य लोगों के साथ मिलकर विदेशी ताकतों से हांगकांग या चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगाने या नाकेबंदी करने या अन्य शत्रुतापूर्ण गतिविधियों में शामिल होने का अनुरोध करने का आरोप लगाया. पुलिस की छापेमारी, मुकदमे और उसकी संपत्ति फ्रीज होने के कारण जून 2021 में अखबार को बंद करना पड़ा. आखिरी एडिशन की दस लाख प्रतियां बिकीं. 

जिमी लाई ने सुनवाई के दौरान अपने बचाव में 52 दिनों तक गवाही दी. उन्‍होंने अपने बचाव में कहा था कि कानून लागू होने के बाद उन्होंने विदेशी प्रतिबंधों की मांग नहीं की थी. दिसंबर में जजों ने जब उनको दोषी करार दिया था तो कहा था कि सरकार के खिलाफ साजिशों के मास्‍टरमाइंड लाई ही थे. वह सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को अस्थिर करने के अपने इरादे से कभी पीछे नहीं हटे. 

ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी में कानून की लेक्चरर यूरानिया चिउ ने इस मामले में कहा कि यह मामला राजद्रोह के इरादे की व्यापक व्याख्या और मीडिया की कुछ गतिविधियों पर 'विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत' शब्द के इस्तेमाल के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि इसका असर पत्रकारों और शिक्षा जगत में काम करने वालों के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है. चिउ ने कहा, 'राज्य की वैध आलोचना करना और प्रकाशित करना जिसमें अक्सर अंतरराष्ट्रीय मंचों और दर्शकों के साथ जुड़ाव शामिल होता है, अब आसानी से 'मिलीभगत' के रूप में माना जा सकता है.' 

उल्‍लेखनीय है कि लाई एक अन्‍य मामले में धोखाधड़ी के आरोपों में लगभग छह साल की जेल की सजा काट रहे हैं और पांच साल से अधिक समय से हिरासत में है. लाई की बेटी क्लेयर ने कहा कि जब तक उनके पिता आजाद नहीं हो जाते तब तक वो हम लड़ना बंद नहीं करेंगे. यह मामला हांगकांग मीडिया के लिए एक झटका माना जा रहा है. 

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनला...और पढ़ें

