Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

ऑर्गन ट्रांसप्लांट, 150 साल उम्र... आपस में ये क्या बात कर रहे थे पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग, वायरल हुई गुप्त बातचीत

Putin Xi Jinping organ transplant conversation: परेड के दौरान पुतिन और शी जिनपिंग को अनजाने में एक लाइव माइक पर बात करते हुए देखा गया जो अब लोगों का ध्यान खींच रहा है. दरअसल, वे ऑर्गन ट्रांसप्लांट (organ transplant) और लंबी उम्र (human longevity) के बारे में बात कर रहे थे.

Written By  Gurutva Rajput|Last Updated: Sep 03, 2025, 07:44 PM IST
Putin, Xi Jinping and Kim Jong Un

Putin and Xi Jinping Hot Mic Moment: हर साल की तरह इस बार भी चीन ने तियानमेन में भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया जिसे विक्ट्री डे परेड कहा जाता है. इस साल की परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग भी मौजूद रहे. इसी बीच पुतिन और शी जिनपिंग को अनजाने में एक लाइव माइक पर बात करते हुए देखा गया जो अब लोगों का ध्यान खींच रहा है. दरअसल, वे ऑर्गन ट्रांसप्लांट (organ transplant) और लंबी उम्र (human longevity) के बारे में बात कर रहे थे.

यह भी पढ़ें: अमेरिका की परेड में दिखावा, चीन ने दिखाया अपना 'जलजला', चीनी अपने देश में ट्रंप का क्यों उड़ा रहे मजाक?

 

क्या बात कर रहे थे तीनों नेता?
लाइव माइक पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ट्रांसलेटर को चीनी भाषा में यह कहते हुए सुना गया, "बायोटेक्नोलॉजी लगातार विकसित हो रही है... मानव अंगों को लगातार प्रत्यारोपित किया जा सकता है. आप जितना लंबा जिएंगे, उतने ही जवान होते जाएंगे और आप इम्मोर्टालिटी (अमरता) भी प्राप्त कर सकते हैं." इस पर शी जिनपिंग जवाब देते हुए कहते हैं "कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं कि इस सदी में इंसान 150 साल तक जी सकते हैं." 

किम जोंग उन, जो उनके ठीक पीछे चल रहे थे, उनकी तरफ मुस्कुराए, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि यह बातचीत उनके लिए ट्रांसलेट की जा रही थी या नहीं. CCTV क्लिप में व्लादिमीर पुतिन की रूसी में कही गई बात साफ सुनाई नहीं दे रही थी.

 

यह बातचीत सिर्फ कुछ सेकंड तक चली, जिसके बाद CCTV ने तियानानमेन स्क्वायर का एक वाइड शॉट दिखाया और ऑडियो गायब हो गया. कुछ पलों बाद, तीनों नेता फिर से स्क्रीन पर दिखाई दिए और परेड देखने के लिए मंच की ओर जा रहे थे. हालांकि, ना तो रूस की सरकार और ना ही चीन के विदेश मंत्रालय ने इस हॉट-माइक वाली घटना पर आधिकारिक बयान दिया है.

यह भी पढ़ें: चीन में जिस कुर्सी पर बैठे थे किम जोंग उन, उठते ही नॉर्थ कोरिया के अधिकारी टिशू पेपर से क्या घिसने लगे?

 

चीन की शक्ति का प्रदर्शन
चीन की परेड में 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए. इस दौरान चीन ने अपने आधुनिक हथियार दिखाए, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें और नौसैनिक ड्रोन भी शामिल थे. लोगों को संबोधित करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया के सामने "शांति या युद्ध" का चुनाव करने की चुनौती है. वहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रविवार को शिखर सम्मेलन के लिए चीन पहुंचे थे. अपनी इस यात्रा के दौरान पुतिन और शी जिनपिंग ने 20 से ज्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें ऊर्जा सहयोग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक के समझौते शामिल हैं. 

