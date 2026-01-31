Explain: भारत-यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील से पाकिस्तान होगा बेरोजगार, PAK की बर्बादी के आसार बेबुनियाद नहीं

Advertisement
India-EU trade deal: भारत-यूरोपियन यूनियन के बीच हुई डील से पड़ोसी पाकिस्तान सदमें में चला गया है. पूर्व वाणिज्य मंत्री से लेकर पाकिस्तानी पत्रकार, इस डील को पाकिस्तान के लिए झटका बता रहे हैं. आंकड़ों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि भारत-EU की फ्री ट्रेड डील से एक करोड़ पाकिस्तानी बेरोजगार हो जाएंगे.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 31, 2026, 04:47 PM IST
India-EU trade deal setbacks for Pakistan: भारत ने 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ FTA डील साइन की है. इस डील का भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पर विश्लेषण जारी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि कि ये डील वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. जिसका भारत और यूरोप को जबरदस्त फायदा होगा. वहीं इस डील को पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सेटबैक यानी झटका बताया जा रहा है. खुद पाकिस्तान के लोग छाती पीट-पीटकर इसके बारे में बता रहे हैं. ये डील पाकिस्तान के लिए कैसे बड़ी मुसीबत बन गई है, आइए जानते हैं कैसे.

भारत की बल्ले-पाकिस्तान में मातम 

भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था है, वहीं यूरोपियन यूनियन (EU) दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है. दोनों मिलकर वैश्विक जीडीपी का करीब 25 फीसदी ताकत बनते हैं. इसी तरह दोनों मिलकर दुनिया के सकल कारोबार का करीब एक-तिहाई डील करते हैं. इस डील से भारत में निवेश को बढ़ावा मिलेगा. भारतीयों के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे. वहीं पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी इस डील से बेरोजगार होने जा रही है. 

भारत-ईयू के बीच एतिहासिक ट्रेड डील 

पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भारत-ईयू डील के साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए हैं. पाकिस्तान के कुछ पत्रकार कपड़ा मिलों की बुरी हालत का जिम्मेदार इसी को बता रहे हैं. उनका कहना है कि पहले से 150 कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं. अब हिंदुस्तान ने EU के साथ मिलकर जो डील की है, उससे पाकिस्तान की बर्बादी तय हो गई है.

बेरोजगार हो जाएंगे एक करोड़ पाकिस्तानी!

पाकिस्तान को इस खबर से जुड़ी सबसे बड़ी टेंशन पूर्व मंत्री गौहर एजाज ने दी है. जिन्होंने कहा है कि EU के साथ किया जाने वाला 9 अरब डॉलर का पाकिस्तानी व्यापार चौपट हो जाएगा. जिससे 1 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी. पाकिस्तान को दिया गया GSP Plus स्टेटस भी काम नहीं आएगा.

GSP Plus EU की तरप से दी जाने वाली वो फैसिलिटी है. जिसमें पाकिस्तान जैसे विकासशील देशों को वरीयता दी जाती है. इस स्कीम के तहत पाकिस्तान, यूरोप को जितना भी माल एक्सपोर्ट करता है. उसके 80% माल पर कोई टैरिफ नहीं लगता है. जबकि अबतक भारत को यूरोप में अपना माल बेचने के लिए 12% टैरिफ देना पड़ा था.

मदर ऑफ ऑल डील से चिंता में पाकिस्तान

लेकिन भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन होने के बाद पाकिस्तान का घटिया प्रोडक्ट यूरोप में कोई नहीं खरीदेगा. पाकिस्तानी व्लॉगरों का कहना है कि इस डील का पाकिस्तान के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा और पाकिस्तान की जितनी बची खुची एक्सपोर्ट है, वो धड़ाम करके नीचे आ जाएंगी. पाकिस्तान कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पर नजर डालें आज दीपालपुर, साइवाल, उकाड़ा की तरफ चले जाएं तो एक मातम पसरा है. कारोबारी परेशान हैं. लागत नहीं निकल रही है.

क्या कहते हैं आंकड़े?

इस डीस से शहबाज शरीफ की सरकार पैनिक मोड में आ गई है. EU पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, इसमें उसका करीब 9 अरब डॉलर यानी 8.25 लाख करोड़ रुपये का सालाना कारोबार दांव पर लग गया है. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि वह भारत के साथ ट्रेड डील के बाद अपने एक्सपोर्ट पर पड़ने वाले किसी भी असर से निपटने के लिए यूरोपियन यूनियन के लगातार संपर्क में है. डिप्टी पीएम इशाक डार हालात का रिव्यू करने के लिए मीटिंग कर चुके हैं.

आंकड़ों की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट शेयर 1990 के दशक में GDP के 16% से हिस्से की तुलना में तेजी से गिरकर 2024 में करीब 10% पहुंच गया है.

एक्सपर्ट्स का दावा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) भारत को यूरोप के उन सेक्टर्स के बड़े मार्केट का सीधा एक्सेस देगा, जिसका फायदा पाकिस्तान के एक्सपोर्ट सेक्टर को मिल रहा था. यूरोप के रहमोकरम से पाकिस्तान का टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर मुनाफे में था. भारत का अच्छा माल मिलेगा तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को झटका मिलेगा. पाकिस्तान को ऑर्डर कम मिलेंगे तो माल सप्लाई नहीं होगी, इससे पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ेगी.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

