'मैं घास खा लूंगा, लेकिन बम बनाऊंगा...', 1998 में पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर टेस्ट, ऊंटों ने बचाई थी अमेरिका से जान

Pakistan First Nuclear Tests: सोचिए जरा, 1998 का वो दिन जब पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो भी कम नहीं है. 28 मई को बलूचिस्तान के चागई इलाके में जमीन के नीचे पांच धमाके हुए. ये था पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर टेस्ट, जिसे चागई-I कहा गया. पूरा देश खुशी के मारे पागल हो गया. डॉ. अब्दुल कदीर खान जैसे साइंटिस्ट्स ने पाकिस्तान को एक नई ताकत दी, लेकिन मजेदार बात ये थी कि अमेरिकी जासूसों को चकमा देने में ऊंटों ने कमाल कर दिया था. चलिए, इस पूरी कहानी को जानते हैं.

1998 का वो दिन जब धरती कांपी तो खुशी में झूमा पाकिस्तान

कल्पना कीजिए एक रेगिस्तानी पहाड़ी, जहां सन्नाटा है, लेकिन अंदर आग उबल रही है. 28 मई 1998 का वो दिन पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक था. चागाई की रास कोह पहाड़ियों में धमाका हुआ, जो दुनिया को चेतावनी दे गया कि पाकिस्तान अब न्यूक्लियर पावर है. ये सिर्फ टेस्ट नहीं, एक देश की ताकत का ऐलान था. ट्रंप के एक नए बयान ने इन इतिहासों को फिर से जिंदा कर दिया है. जो पाकिस्तान के टेस्टिंग को फिर सुर्खियों में ला रहा है.

शुरुआत: घास खाने का वादा और न्यूक्लियर सपना

सब कुछ 1970 के दशक से शुरू हुआ. 1971 की जंग में पाकिस्तान को भारत से पटखनी मिली, फिर 1974 में भारत ने पोखरण-I टेस्ट कर दिया. जिसके बाद तो पाकिस्तान बौरा गया. पाक के तत्कालीन प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस समय चिल्लाकर कहा, "हम घास ही खा लेंगे, लेकिन न्यूक्लियर बम बनाएंगे." ये उनका मशहूर 1974 का बयान था. जो बाद में पूरे पाकिस्तान में चर्चित हुआ. जिसके बाद पाकिस्तान परमाणु बम बनाने के लिए साजिश रचने लगा. डॉ. अब्दुल कदीर खान, जो नीदरलैंड्स से लौटे थे, उन्होंने यूरेनियम एनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी लाकर क्रांति ला दी. उन्होंने कहा, "मैं घास खा लूंगा, लेकिन बम बनाऊंगा." खान साहब ने काहुटा में लैब बनाई, जहां सालों की मेहनत से हाईली एनरिच्ड यूरेनियम तैयार किया गया. पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन (PAEC) और खान रिसर्च लैब्स (KRL) ने मिलकर काम किया. लेकिन ये सब गुप्त था, दुनिया को भनक तक न लगी.

भारत का चैलेंज: टेस्ट का फैसला

11-13 मई 1998 को भारत ने पोखरण-II टेस्ट किए. पांच बम फोड़कर पूरी दुनिया को हिला दिया. पाकिस्तान में हड़कंप मच गया. प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कजाकिस्तान की यात्रा काटकर लौटे. उन्होंने आर्मी चीफ जहांगीर करामत, डॉ. खान, इशफाक अहमद और मुनीर अहमद खान से मीटिंग की. फैसला हुआ हम भारत को जवाब देंगे. उस समय अमेरिका ने दबाव डाला, राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने फोन पर इसे न करने को कहा, लेकिन शरीफ ने साफ कहा, ये हमारा हक है. 18 मई को ऑर्डर मिला- धमाका कर दो. PAEC के साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स ने चागई के रास कोह हिल्स में तैयारी शुरू की. ये जगह 1980 के दशक से तैयार हो रही थी, जनरल रहीमुद्दीन खान ने सिविल वर्क करवाया था इसके पीछे चालाकी थी कि दुनिया को भनक न लगे.

धमाके का दिन: ऊंटों का जादू

28 मई, दोपहर 3:16 बजे. चागई की पहाड़ियों में जमीन कांप उठी. पांच न्यूक्लियर डिवाइस एक साथ फोड़े गए. धरती हिली, 40 किलो टन का विस्फोट. दो दिन बाद 30 मई को चागाई-II में एक और विस्फोट. जिसके बाद पूरा पाकिस्तान सड़कों पर नाचने लगा. पीएम शरीफ ने टीवी पर अपनी ताकत का खूब जश्न मनाया. लेकिन दुनिया गुस्से में थी. अमेरिका, यूरोपीय संघ ने सैंक्शन्स लगा दिए. फिर भी, पाकिस्तान सातवां न्यूक्लियर राष्ट्र बन गया.

दुनिया को पाकिस्तान ने दिया चकमा

अब आते हैं उस मजेदार ट्विस्ट पर! 1998 के टेस्ट्स अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स की नजर में थे. CIA को शक था कि पाकिस्तान कुछ प्लान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने चालाकी से सबको मूर्ख बना दिया. अमेरिकी स्पाई सैटेलाइट्स चगाई की रेगिस्तानी इलाके पर नजर रख रहे थे. वे किसी भी असामान्य गतिविधि (जैसे वाहनों, उपकरण या वैज्ञानिकों की आवाजाही) को डिटेक्ट कर सकते थे. लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस (ISI) ने साइट के आसपास हजारों ऊंटों का झुंड घुमाया. ये ऊंट भारी-भरकम लगते थे, और सैटेलाइट इमेजेस में वे वैज्ञानिक उपकरण या वाहनों जैसी "संदिग्ध गतिविधि" नजर आ रही थीं. असल में, असली काम रात के अंधेरे में या सुरंगों के जरिए हो रहा था. इससे अमेरिका को लगा कि ये सिर्फ सामान्य रेगिस्तानी जीवन है. ऊंट तो बलूचिस्तान में आम हैं!

ऊंटों ने बचा ली जान

और नतीजा यह रहा कि टेस्ट की तैयारी छिप गई, और 28 मई को धमाका हो गया. अमेरिकी इंटेलिजेंस को बाद में पता चला, जब भूकंप जैसी कंपनें (सिस्मिक वेव्स) रिकॉर्ड हुईं. यह ट्रिक "कैमल कवर" (Camel Cover) के नाम से मशहूर है. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ISI ने जानबूझकर ऊंटों को लोडेड कारवां की तरह इस्तेमाल किया, ताकि सैटेलाइट्स कन्फ्यूज हो जाएं. इससे पाकिस्तान ने न सिर्फ टेस्ट किया, बल्कि अमेरिका की "जान" (यानी उनकी जासूसी की साख) को भी चोट पहुंचाई . क्योंकि वे पहले ही भारत के टेस्ट्स को मिस कर चुके थे.