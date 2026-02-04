Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनइंडिया-यूएस डील से पाकिस्तान को कैसे लगा झटका, बस एक मिनट में जानिए कैसे हुआ चमत्कार

इंडिया-यूएस डील से पाकिस्तान को कैसे लगा झटका, बस एक मिनट में जानिए कैसे हुआ चमत्कार

How India-US deal shocked Pakistan: भारत-अमेरिका की ट्रेड डील से पाकिस्तान और उसके हर मौसम के साथी चीन दोनों शॉक हैं. किन सेक्टर में भारत को लाभ होने वाला है, उसके बारे में बताने से पहले आपको पिछले 6 महीनों में टैरिफ के निगेटिव असर के बारे में जानना चाहिए. वहीं ये भी जानिए पाकिस्तान को आखिर कौन सा सदमा लगा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 04, 2026, 02:35 AM IST
How India-US deal shocked Pakistan: भारत और अमेरिका के बीच डील होने से शेयर बाजार और रुपये की मजबूती में आने के साथ-साथ भारतीय कमोडिटी मार्केट में भी तेजी आई. सोने-चांदी में जारी क्रैश पर ब्रेक लग गया और अचानक दोनों की कीमत रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी. तीन दिनों की गिरावट के बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में चांदी का दाम 13% यानी लगभग 32 हजार रुपये प्रति किलो बढ़ा. अब चांदी का भाव 2 लाख 68 हजार रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है.

दूसरी तरफ MCX में सोने में भी करीब 8 हजार रुपए यानी 5% की तेजी आई. 10 ग्राम सोना 1 लाख 52 हजार रुपये पर आ गया. जबकि पिछले 3 कारोबारी दिनों में सोने की कीमत 26 हजार रुपये कम हुई थी. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में और ज्यादा तेजी आई है. भारतीय बाजार पर भी इसका असर पड़ना तय है.

ट्रेड डील की घोषणा के बाद भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़े तत्काल असर के बारे में आपको पता चल गया. ज़ाहिर है कि टैरिफ हटाने से भारत की अर्थव्यवस्था पर आने वाले समय में भी पॉजिटिव असर होगा.

किन सेक्टर में भारत को लाभ होने वाला है, उसके बारे में बताने से पहले आपको पिछले 6 महीनों में टैरिफ के निगेटिव असर के बारे में जानना चाहिए.

अगस्त से अक्टूबर 2025 यानी टैरिफ लागू होने के पहले 3 महीनों के दौरान अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात में 28% की कमी आई. मई 2025 में भारत ने अमेरिका को 8.83 अरब डॉलर का निर्यात किया था जो अक्टूबर का महीना आते-आते 6.31 अरब डॉलर रह गया.

भारत का निर्यात जहां घट गया, वहीं अमेरिका से होने वाला आयात बढ़ गया. अगस्त में अमेरिका से कुल आयात 3.60 अरब डॉलर था जो अक्टूबर तक बढ़कर 4.84 अरब डॉलर हो गया.

फैक्ट्रियों और कंपनियों में आएगी बहार

अमेरिका को निर्यात कम होने का असर टेक्सटाइल, फुटवियर, ज्वैलरी और फूड आइटम पर सबसे ज्यादा पड़ा. ये श्रम प्रधान उद्योग हैं, जहां बहुत से लोगों को रोज़गार मिलता है. लेकिन अमेरिकी निर्यात घटने से कई कारखानों के बंद होने की नौबत आ गई. सूरत और मुंबई जैसे शहरों में लाखों लोग इससे प्रभावित हुए. हालांकि भारत ने घरेलू खपत बढ़ाने के लिए GST में कटौती की. साथ ही दूसरे देशों को निर्यात में बढ़ोतरी की ताकि अमेरिकी निर्यात पर पड़े असर को कम किया जा सके. लेकिन अमेरिका के सबसे बड़े व्यापार साझेदार होने की वजह से हालात ठीक होने में लंबा समय लगता.

इस हालात में अमेरिका की तरफ़ से टैरिफ में कमी के एलान के बाद निर्यातकों को बड़ी राहत मिली है. भारतीय सामान क़ीमत के मामले में एक बार फिर से अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे. 100 रुपये का जो सामान टैरिफ की वजह से अमेरिका में 150 रुपये में बिकता, वो अब 118 रुपये में ही बिकेगा. इससे भारतीय सामानों की मांग बढ़ेगी.

टेक्सटाइल, ज्वैलरी और फुटवियर सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा. साथ ही ट्रेड वॉर ख़त्म होने से IT और फार्मा सेक्टर में भी अनिश्चितता कम होगी. ट्रंप ने टैरिफ में कमी का एलान करते हुए कुछ शर्तें भी थोपी हैं. आपको उस बारे में भी जानना चाहिए.

इकॉनमी की बाजीगिरी

ट्रंप ने जो पहली बड़ी बात कही है वो ये है कि भारत रूस से तेल नहीं ख़रीदेगा और रूस की जगह भारत अब वेनेजुएला से तेल का आयात करेगा. इससे यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी. ट्रंप के मुताबिक भारत अमेरिका के प्रोडक्ट पर लगाने वाला टैरिफ जीरो टैरिफ कर देगा. साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर यानी 45 लाख करोड़ रुपये का सामान खरीदेगा.

यहां आपको ये जानना चाहिए कि ट्रंप ने भले ही सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी मांगें रखी हैं लेकिन भारत की तरफ से इनको लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है. अभी तक भारत की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिसमें ये कहा गया हो कि भारत ने ट्रंप की इन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया है. जहां तक रूस से तेल खरीदने की बात है तो पिछले कुछ महीनों के दौरान इसमें कमी तो आई है लेकिन ये बंद नहीं हुआ है.

वेनेज़ुएला के तेल का खेल

रूस का तेल भारत को पहले 8 से 10 डॉलर के डिस्काउंट पर मिलता था लेकिन हाल के दिनों में ये छूट घटकर 2 से 3 डॉलर प्रति बैरल रह गई है. वहीं वेनेज़ुएला का तेल फिलहाल 4 से 5 डॉलर प्रति बैरल डिस्काउंट पर मिल रहा है लेकिन भारतीय कंपनियां चाहती हैं कि इसे और सस्ता किया जाए. वेनेज़ुएला का तेल फिलहाल रूस की तुलना में सस्ता तो है लेकिन बहुत ज्यादा दूरी की वजह से लॉजिस्टिक का खर्च बढ़ जाता है. यानी भारत को वेनेज़ुएला के तेल पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. क्वालिटी की बात करें तो वेनेज़ुएला का तेल गाढ़ा होने की वजह से भारत की सरकारी रिफाइनरी के लिए इसे प्रोसेस करना मुश्किल है.

यानी अगर वेनेज़ुएला के तेल पर ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिला तो भारत का तेल आयात बिल बढ़ जाएगा. हालांकि ट्रंप की तरफ से ट्रेड डील की घोषणा के बाद रूस ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में साफ कर दिया है कि भारत के साथ उसका संबंध मजबूत बना रहेगा. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, रूस भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों का रूस सम्मान करता है, हम रूस और भारत के बीच एक बेहतर रणनीतिक साझेदारी के विकास को भी उतना ही महत्व देते हैं.

यानी ट्रंप के रूस से तेल न खरीदने वाले बयान की जहां भारत ने पुष्टि नहीं की, वहीं रूस ने भी इसे ज्यादा भाव नहीं दिया है.

रूस की प्रतिक्रिया बताती है कि उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे पक्ष हैं जिनके लिए भारत-अमेरिका की डील बड़ा महत्व रखती है.  अब हम आपके सामने बहुत आसान भाषा में इस डील से दूसरे देशों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करेंगे. इस विश्लेषण की शुरुआत उस यूरोपियन यूनियन से करते हैं जिसने 1 हफ्ते पहले ही यानी 27 जनवरी को भारत के साथ वो व्यापारिक समझौता किया था जिसे MOTHER OF ALL DEALS का नाम दिया गया था.

अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील के बाद यूरोपियन यूनियन के निर्माताओं को निश्चित तौर पर कंपीटिशन का सामना करना पड़ेगा.  मिसाल के लिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश. दोनों ही भारत को मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े उत्पाद बेचते हैं. इस ट्रेड डील के बाद दोनों ही पक्षों को अपने उत्पाद बेचने के लिए दाम कम करने होंगे ताकि भारत में उनका बाजार बना रहे. यानी इस प्रतिस्पर्धा की वजह से भारत को मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उत्पाद सस्ते दाम पर मिल सकेंगे.

भारत और अमेरिका की डील देखने के बाद यकीनन यूरोपियन यूनियन ने खुद को कंपीटिशन के लिए तैयार कर लिया होगा. यूरोपियन यूनियन से दूर एक देश ऐसा भी है जो इस डील को देखने के बाद खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है. ये देश है पाकिस्तान, जी हां वही पाकिस्तान जिसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ना सिर्फ ट्रंप के दरबार में हाजिरी लगाई थी. बल्कि ट्रंप के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया था. भारत के साथ अमेरिकी डील को लेकर पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं, उससे पहले एक बार आपको भारत और पाकिस्तान को लेकर वर्तमान अमेरिकी टैरिफ पर ध्यान से नजर डालनी चाहिए.

तमाम चाटुकारिता के बाद अमेरिका ने अब भी पाकिस्तान के ऊपर 19 प्रतिशत टैरिफ लगा रखा है. जबकि भारत ने संयम के साथ ट्रंप के टैरिफ का सामना किया और आज भारत पर अमेरिकी टैरिफ घटकर 18 प्रतिशत पर आ गया है.

यही बात पाकिस्तानी हजम नहीं कर पा रहे हैं. आखिर ऐसा कैसे हो गया कि जिस आसिम मुनीर को ट्रंप ने अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहा था. उसी मुनीर के मुल्क पाकिस्तान को ट्रंप ने भारत से कम प्राथमिकता दी है. 

पाकिस्तान को लगा सदमा

जब तक पाकिस्तान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता तब तक ऐसी मजबूरी के साथ भारत की तरफ ताकते रहना मानों पाकिस्तानियों की नियति बन चुकी है. यहां आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत और अमेरिका की इस डील से चीन भी परेशान होगा. आज चीन के कई उत्पादों पर अमेरिका ने 30 से लेकर 37 प्रतिशत तक टैरिफ लगा रखा है. कुछ उत्पादों पर तो 50 प्रतिशत तक का टैरिफ है. ऐसे हालात में अमेरिका के चीन में बने उत्पादों का विकल्प भारत बन सकता है क्योंकि टैरिफ कम होने से ना सिर्फ भारतीय उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद भी सस्ते दाम पर मिलेंगे.

ट्रेड डील को लेकर पाकिस्तान के लोग अपनी सरकार को कोस रहे हैं. वहीं भारत में इस पर राजनीति अपने चरम पर है. सरकार इसे अपनी बड़ी कामयाबी बता रही है. वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने दबाव में ये समझौता किया है. विपक्ष की आपत्तियों के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सत्ता पक्ष समझौते के बाद क्या कह रहा है.

अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील को लेकर NDA संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ. सरकार की तरफ़ से कहा गया कि हाल के महीनों में भारत ने कई बड़े व्यापार समझौते किए हैं जिनमें भारत-अमेरिका ट्रेड डील सबसे महत्वपूर्ण है.  

दूसरी तरफ़ विपक्ष इस समझौते के लिए सरकार को घेर रहा है. विपक्ष का आरोप है कि ये डील भारत की अर्थव्यवस्था, किसानों और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाली है. विपक्षी सांसदों ने इसके ख़िलाफ़ संसद में ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किया. लोकसभा और राज्यसभा में डील को लेकर हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा. आपको डील को लेकर विपक्ष की आपत्तियों के बारे में जानना चाहिए.

विपक्ष की पहली आपत्ति ये है कि समझौते का एलान अमेरिका की तरफ से क्यों किया गया. विपक्ष का ये भी आरोप है कि डील से किसानों और कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. अमेरिकी कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क शुन्य करने से भारतीय बाजार में सस्ते अमेरिकी सामानों की बाढ़ आ आएगी जिससे घरेलू किसान बर्बाद हो जाएंगे.

विपक्ष ने ये भी कहना है कि ये समझौता भारत की संप्रभुता को कमज़ोर करता है क्योंकि अमेरिका भारत के व्यापार साझेदार तय करने की कोशिश कर रहा है. इसमें रूस का उदाहरण दिया जा रहा है क्योंकि अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि भारत रूस की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा. कांग्रेस सरकार पर दबाव में समझौते का आरोप लगा रही है तो बीजेपी ने भी राहुल पर पलटवार किया.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

india us

