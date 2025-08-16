Pakistan News: क्या भारत को 'सिंदूर पार्ट-2' से रोक पाएगी PAK सेना की नई रॉकेट फोर्स? इस पाकिस्तानी एक्टिविस्ट ने बता दिया 'सच'

How effective Pakistan Army Rocket Force against India: ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह पिटा पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के नाम पर रोज नए शिगूफे छोड़ने में लगा है. अब उसने चीन की तर्ज पर नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बनाने की घोषणा की है. पाकिस्तानी सेना के मुताबिक, यह कमांड उसके सभी मिसाइलों और रॉकेटों के संचालन का जिम्मा संभालेगी और जंग की सूरत में जोरदार जवाब देगी. लेकिन उसके इस दावे की खुद बलूचिस्तान के लोगों ने हवा निकाल दी है.

'खोखला है PAK सेना का रॉकेट फोर्स कमांड बनाने का दावा'

बलूचिस्तान के प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने पाकिस्तान की नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड उधार के धुएं पर चलने वाला खोखला दिखावा बताया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा, 'पाकिस्तान के कठपुतली प्रधानमंत्री (शहबाज़ शरीफ़) 14 अगस्त को डर से कांपते हुए सैन्य जुंटा की ओर से तैयार की गई एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे. उसे पढ़ते समय, शहबाज ने बार-बार जनरलों की ओर देखा, जिनके चेहरे के भावों से पता चल रहा था कि पाकिस्तान की नई तथाकथित आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड (ARFC) एक खोखला दिखावा के अलावा कुछ नहीं है.

काट दी जाएंगी पाकिस्तान की जड़ें- मीर बलूच

मीर यार बलूच ने कहा कि इस तथाकथित ARFC बनाने का पाकिस्तान का सपना बलूचिस्तान के संसाधनों से पूरा करने की योजना है. वह बलूचिस्तान की खनिज संपदा को लूटकर अपने रक्षा कर्मियों को वेतन दे रहा है. लेकिन अब उसे इस लूट की अनुमति नहीं दी जाएगी. उसकी जड़ें हमेशा के लिए काट दी जाएंगी.

बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता ने कहा, "हम अपने मित्र राष्ट्रों को आश्वस्त करते हैं कि बलूचिस्तान इस क्षेत्र में एक समृद्ध देश के रूप में उभरने की राह पर है. अपने खनिजों, तेल-गैस, समुद्र, ज़मीन और आकाश पर हमारा संप्रभु अधिकार है. पाकिस्तान की किसी भी शत्रुतापूर्ण योजना के खिलाफ हम अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए तैयार हैं.

'पाकिस्तान के टैंकों का ईंधन खत्म हो रहा'

उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के टैंकों का ईंधन एक बार फिर खत्म हो रहा है. उसकी मिसाइलें अपनी परिचालन क्षमता के अंत के करीब हैं. उसके विमानों को अब बलूचिस्तान के आसमान में उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी. मीर ने कहा कि बलूचिस्तान के बहादुर और देशभक्त लोगों ने यह संकल्प लिया है कि इस क्षेत्र की शांति, समृद्धि और रक्षा की ज़िम्मेदारी अब बलूचिस्तान के आमजन संभालेंगे.

मानवाधिकार कार्यकर्ता ने ज़ोर देकर कहा कि बलूचिस्तान की रक्षात्मक क्षमताओं को हर संभव तरीके से मज़बूत करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक कर्तव्य है. जिससे पाकिस्तान की भाड़े की सेना को इस क्षेत्र में अस्थिरता और अशांति फैलाने का फिर कभी मौका न मिले.

'अपनी आजादी के लिए लड़ रहे बलूच'

उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोग इस समय पाकिस्तान से अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. बलूचिस्तान के विभिन्न मानवाधिकार संगठनों ने बार-बार प्रांत में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे दमन को उजागर किया है, जिसमें बलूच नेताओं और नागरिकों के घरों पर हिंसक छापे, गैरकानूनी गिरफ्तारियाँ, जबरन गायब करना, 'मार डालो और फेंक दो' की नीति, लोक व्यवस्था बनाए रखने संबंधी अध्यादेश के तहत नज़रबंदी और मनगढ़ंत पुलिस मामले दर्ज करना शामिल है.

(एजेंसी IANS)