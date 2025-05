Operation Sindoor: पहले एक ड्रोन आया, फिर तीन और....कैसे राख हुईं आतंक की फैक्ट्रियां? चश्मदीद ने बताया खौफनाक मंजर

Operation Sindoor: भारत ने जिस तरह से घुस कर आतंकियों के ठिकाने को तबाह किया है उस पर दुनिया भर के लोग भारतीय सेना की तारीफ कर रहे हैं. भारत के हमले का वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा रहा है कि भारत किस दुनिया से दहशगर्दों के अड्डों को तबाह कर रहा है. हमले के बाद पाकिस्तान के मुरीदके से एक प्रत्यक्षदर्शी की प्रतिक्रिया आई है. उसने भारत के हमले का जिक्र किया और बताया है कि कैसे भारत ने आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया है.

चश्मदीद ने बताया खौफनाक मंजर

रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि रात 12:45 के करीब एक ड्रोन आया, उसके बाद तीन और आए. उन्होंने आतंकियों के अड्डों पर हमला किया और सब कुछ तबाह हो गया. इसके अलावा कहा कि एक व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी कर रहा था वो हमले में मारा गया.

A local says, "At around 12:45 in the night, one drone came first, followed by three other drones, and they attacked the mosques...everything… pic.twitter.com/EJ68G8U0nF

