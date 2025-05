India Pakistan Tension: जब लश्कर हेडक्वॉर्टर पर गिरी भारतीय मिसाइल... पाकिस्तानी की ग्राउंड रिपोर्ट वायरल है

Indian Pakistan Muridke News: भारत की मिसाइल स्ट्राइक को एक हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत चुका है लेकिन पाकिस्तान में जहां-जहां भारतीय मिसाइलें गिरी थीं वहां की फिजा में अब भी बारूद घुली हुई है. यह हम नहीं, वहां के एक रिपोर्टर ने ग्राउंड रिपोर्ट में यह बात कही है. पाक पत्रकार ने कैमरे के सामने बिल्कुल करीब से मुरीदके में तबाह हुए लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय दिखाया है. यह वीडियो अपने आप में बताता है कि उस रात भारत की मिसाइलों ने यहां किस तरह गदर मचाया होगा.

पाक पत्रकार की रिपोर्ट में बताया गया है कि 1987 में इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था और उस समय यह एक मस्जिद थी. आगे क्या हुआ, पूरी दुनिया को पता चल चुका है. कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए यहां पाकिस्तानियों को आतंकी बनाया जाने लगा. जिहाद के नाम पर उनका ब्रेनवॉश किया जाता. पाक मीडिया की इस रिपोर्ट में ही साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की सरकार ने कैसे इस आतंकी कैंप को संरक्षण दे रखा था. यह कैंपस वास्तव में एक सरकारी कॉम्पलेक्स के भीतर है, जिससे बाहरियों को लगे कि यहां भी सरकारी काम होता है लेकिन यहां तो आतंक की नर्सरी थी जिसे भारत ने खंडहर बना दिया है.

The Markaz-e-Taiba, the headquarters of LeT, is inside a Government Administrative Complex in Pákistan.

This is a ground report from Muridke.

