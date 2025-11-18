Atomic Bomb: मिडिल ईस्ट की पिच पर कैसे Out होंगे एटमी हथियार? चीन ने बताया थ्री पॉइंट फॉर्मूला

China on Nuclear Weapons: मिडिल ईस्ट के देशों को कैसे एटमी फ्री रखा जाए. इसे लेकर चीन ने तीन प्रस्तावों का प्लान बताया है. संयुक्त राष्ट्र में चीन के उप स्थायी प्रतिनिधि कंग श्वांग ने मध्य पूर्व को परमाणु और इंसानी जान के काल माने जाने वाले हथियारों (डब्ल्यूएमडी) से फ्री रखने का खाका बताया. उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में लंबे समय से तनाव है और टकराव लगातार बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा कि मिडिल को परमाणु हथियारों से मुक्त घोषित करना न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार प्रणाली के असर को बनाए रखेगा बल्कि हथियारों की होड़ और सशस्त्र संघर्ष के खतरे को कम करेगा. साथ ही यह क्षेत्रीय देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा.

'सैन्य टकराव सही रास्ता नहीं'

Add Zee News as a Preferred Source

कंग श्वांग के मुताबिक, चीन ने कहा कि सभी देशों को साझा सुरक्षा हासिल करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए. उन्होंने साफ किया कि सैन्य टकराव सही रास्ता नहीं है, बल्कि बातचीत और सहयोग के ज़रिए ही क्षेत्रीय सुरक्षा हासिल की जा सकती है. अपने प्रस्तावों पर चीन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अप्रसार प्रणाली को बनाए रखना जरूरी है.

परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी), रासायनिक हथियार निषेध संधि (सीडब्ल्यूसी) और जैविक हथियार निषेध संधि (बीडब्ल्यूसी) जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौते, इस क्षेत्र को परमाणु-हथियार मुक्त बनाने की दिशा में जरूरी हो सकते हैं. कंग श्वांग ने कहा कि इसके लिए सही दिशा-निर्देश होने जरूरी हैं. उनके मुताबिक, मिडिल ईस्ट को परमाणु-हथियार मुक्त क्षेत्र बनाना इस क्षेत्र की जनता की शांति और विकास की ख्वाहिश को भी दिखाता है.

'सभी देशों को करनी होगी कोशिश'

कंग श्वांग ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खास तौर पर परमाणु-हथियार संपन्न देशों से इस कोशिश में बढ़-चढ़कर साथ देने को कहा. उन्होंने कहा कि चीन इस पूरी प्रक्रिया में सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करने के लिए कमिटेड है. इसके साथ ही, उन्होंने सभी परमाणु-हथियार संपन्न देशों से अपनी जिम्मेदारी लेने की बात कहते हुए अरब देशों की वाजिब मांगों को निपटाने के लिए हिस्सा लेने को कहा.