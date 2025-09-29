Advertisement
trendingNow12941735
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

DNA: सारी खुदाई एक तरफ-पत्नी का भाई एक तरफ... कैसे कामयाब होता जा रहा पाकिस्तान का ट्रॉफी चोर नकवी?

Mohsin Naqvi: मोहसिन नकवी पाकिस्तान का गृहमंत्री है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष भी है और पीसीबी के मुखिया के अतिरिक्त उसके पास एशिया क्रिकेट काउंसिल की जिम्मेदारी भी है. चलिए जानते हैं कि कैसे नकवी को तेजी से तरक्की मिल रही है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Sep 29, 2025, 11:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: सारी खुदाई एक तरफ-पत्नी का भाई एक तरफ... कैसे कामयाब होता जा रहा पाकिस्तान का ट्रॉफी चोर नकवी?

Mohsin Naqvi: ऑपरेशन सिंदूर में हुई पाकिस्तान की धुनाई के लिए पाकिस्तान की आंतकी फौज का मुखिया आसिम मुनीर जिम्मेदार था. वहीं क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान की पिटाई के लिए मोहसिन नकवी जिम्मेदार है. आज गली-गली में यही शोर है कि पाकिस्तान चोर है. ये शोर इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी चोर मोहसिन नकवी ने टीम इंडिया की जीती हुई ट्रॉफी चुरा ली. 

मोहसिन नकवी एशिया क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष नहीं छंटा हुआ चोर है. उसके DNA में चोरी का ये वायरस कितना पुराना है आज हम आपको विस्तार से बताएंगे. हम आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल चोर मोहसिन नकवी पाकिस्तान की सियासत में कामयाबी की सीढ़िया कैसे चढ़ा और उसकी कामयाबी में आसिम मुनीर का क्या योगदान है?

आप तो जानते ही हैं कि भारत की जीती हुई ट्रॉफी चुराकर भागने वाला मोहसिन नकवी पाकिस्तान का गृहमंत्री है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष भी है और पीसीबी के मुखिया के अतिरिक्त उसके पास एशिया क्रिकेट काउंसिल की जिम्मेदारी भी है. ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी को लेकर हमने आपको जो छोटी सी जानकारी दी है, उससे ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये अदना सा ट्रॉफी चोर पाकिस्तान की सियासत का एक महत्वपूर्ण किरदार है. वैसे ये पाकिस्तान में ही हो सकता है कि ट्रॉफी चोर गृहमंत्री बन जाए. अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे गौर से सुनिए और समझिए.

Add Zee News as a Preferred Source

मुनीर की पत्नी का करीबी रिश्तेदार मोहसिन
ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी शहबाज की सरकार में गृहमंत्री इसलिए बना क्योंकि वो पाकिस्तान के फेल्ड जी हां मित्रों फिल्ड नहीं फेल्ड मार्शल आसिम मुनीर का रिश्तेदार है. मोहसिन नकवी, रिश्ते में आसिम मुनीर का साला लगता है. मोहसिन नकवी आसिम मुनीर की पत्नी इरम आसिम का करीबी रिश्तेदार है. इरम असिम मोहसिन नकवी की कजन सिस्टर हैं.

सारी खुदाई एक तरफ और...
आम जीवन में आपने ये मुहावरा तो जरूर सुना होगा कि सारी खुदाई एक तरफ पत्नी का भाई एक तरफ. तो आसिम मुनीर के रिश्ते में साला होने का फायदा मोहसिन नकवी को खूब मिला. आसिम मुनीर का रिश्तेदार होने की वजह से ही ये ट्रॉफी चोर तरक्की की सीढियां चढ़ता रहा है. नवंबर 2022 में आसिम मुनीर पाकिस्तान की आतंकी फौज का प्रमुख बना. रिश्ते में उसका साला मोहसिन नकवी महज दो महीने बाद जनवरी 2023 में पाकिस्तान के पंजाब का केयरेटकर मुख्यमंत्री बना. वो फरवरी 2024 तक केयर टेकर मुख्यमंत्री रहा. यानी यहां भी मोहसिन नकवी ने चुनी हुई सरकार की कुर्सी चुराई.

कैसे मजबूत हुआ मोहसिन नकवी
पाकिस्तान आर्मी में जैसे-जैसे आसिम मुनीर की पोजिशन मजबूत हुई. रिश्ते में उसका साला मोहसिन नकवी भी मजबूत होता गया. फरवरी 2024 में मोहसिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना. इसकी क्रिकेट से जुड़ी योग्यता शून्य है लेकिन मुनीर का साला होने की योग्यता उसका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है.

रिश्ते की बदौलत पद पर
इसी योग्यता की बदौलत मार्च 2024 में मोहसिन नकवी शहबाज की कठपुतली सरकार में गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त हुआ. जब सरकार की डोर उसके जीजा यानी आसिम मुनीर के हाथ में है तो भला मोहसीन गृह मंत्री क्यों नहीं बनता तो भारत की ट्रॉफी चुराने वाला मोहसिन नकवी आसिम मुनीर से अपने रिश्ते की बदौलत ही पाकिस्तान में बड़े पद पर कब्जा जमाए हुआ है. 

जीजा-साले की जोड़ी
वैसे आतंकी सोच वाले आसिम मुनीर और उसके चोर साले मोहसिन नकवी की किस्मत एक जैसी ही है. ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय शूरवीरों ने मुनीर और उसकी सेना को मारा अब एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी और उसकी टीम की पिटाई की है. यानी जीजा-साले की जोड़ी का अंजाम एक जैसा ही है.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Asim MunirDNADNA Analyis

Trending news

कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
jammu kashmir news
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
jammu kashmir statehood
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
Leh News in Hindi
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
weather update
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
Rahul Gandhi
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
PM Modi
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
BTC
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
Karur Stampede
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
;