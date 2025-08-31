Pakistan Flood: पाकिस्तान में कहर मचा रही बाढ़, 238 पुल बहे, 661 किमी सड़कें जलमग्न; 2300 से ज्यादा गांव डूबे

Latest Flood News in Pakistan: लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पाकिस्तान में बाढ़ कहर मचा रही है. पिछले दो महीनों में देश भर में बाढ़ और बारिश से संबंधित घटनाओं में मरने वालों की कुल संख्या 831 हो गई है. पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने पिछले दो दिनों में 16 नई मौतों की पुष्टि की है. इस संख्या के अभी और बढ़ने की उम्मीद है.

बाढ़ से पाकिस्तान में भारी तबाही

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, भारी मानसूनी बारिश के कारण आई बाढ़ ने व्यापक विनाश किया है. बाढ़ की वजह से जगह-जगहहज़ारों लोग फंसे हुए हैं. जान बचाने के लिए उन्हें अपने घर छोड़कर दूसरी जगहों पर विस्थापित होना पड़ा है. बाढ़ से घरों, बुनियादी ढांचों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है.

NDMA की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब प्रांत से होकर बहने वाली तीन नदियों का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है, जिससे 2,300 से ज़्यादा गाँव प्रभावित हुए हैं. इस बाढ़ से खैबर-पख्तूनख्वा (केपी) प्रांत सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जहां 480 मौतें हुई हैं, इसके बाद पंजाब में 191 मौतें हुई हैं. वहीं सिंध में 58, बलूचिस्तान में 24, पीओजीबी में 41, पीओके में 29 और इस्लामाबाद में 8 लोगों की मौत हुई है. मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें 219 नाबालिग मारे गए हैं. साथ ही 128 महिलाएं और 484 पुरुष भी मारे गए हैं.

देश में बह गए हैं पुल और सड़कें

रिपोर्ट में बताया गया है कि बाढ़ ने देश में विभिन्न जगहों पर बुनियादी ढांचों को तबाह कर दिया है. तेज बरसात से 238 पुल बह गए हैं और 661 किलोमीटर सड़कें जलमग्न हो गई हैं. पानी में डूबने की वजह से करीब 9,000 घर नष्ट हो गए हैं और 6,000 से ज़्यादा पशुधन मारे गए हैं. बाढ़ से 35,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर राहत शिविरों में रह रहे हैं. खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा आबादी विस्थापित है. इनमें 26,000 लोग शामिल हैं, उसके बाद पंजाब में 6,000 और पाकिस्तान के गाजा पट्टी में 3,000 लोग हैं.

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने लोगों को बचाने के लिए 1,880 बचाव अभियान चलाए हैं. अब तक 5,00,000 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया है. इनमें से 4,85,000 पंजाब में और 14,000 खैबर पख्तूनख्वा में हैं, जहां से कई लोगों को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर पहुँचाया गया है. फिलहाल राहत कार्य जारी है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है.

लाहौर के बाहरी इलाकों तक पहुंच गया है पानी

पाकिस्तान के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश जारी है और आगे भी मूसलाधार बारिश की संभावना जताई जा रही है. हाल ही में बाढ़ का पानी लाहौर के बाहरी इलाकों तक पहुँच गया है और झांग में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जो उस क्षेत्र में लगभग 40 वर्षों में आई सबसे भीषण बाढ़ है.

पंजाब की आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रमुख इरफान अली खान ने बताया कि सूबा इस वक्त अपने इतिहास में सबसे बड़ी बाढ़ से जूझ रहा है. इसमें फंसे लोगों को बचाने के लिए सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है. जिसमें 800 से ज़्यादा नावें और 1,300 बचावकर्मी तैनात किए गए हैं. इससे पहले ऐसी ही विनाशकारी बाढ़ 2022 में आई थी, जिसमें पाकिस्तान का एक तिहाई हिस्सा जलमग्न हो गया था. उसमें सिंध सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था.

(एजेंसी एएनआई)