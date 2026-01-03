लश्कर ए तैयबा वालों के मन में कितना डर? 'शहंशाह' आता है... हाफिज सईद के आतंकियों को उड़ाकर चला जाता है

नये साल के मौके पर शहंशाह ने लश्कर-ए-तैयबा के चीफ आतंकी हाफिज सईद को हैप्पी न्यू ईयर भेजा है. शहंशाह के इस हैप्पी न्यू ईयर का मतलब ये है कि नए साल में शहंशाह ने हाफिज सईद के प्रोपेगेंडा उस्ताद असदुल्ला वलीद को खत्म कर दिया है.
नये साल के मौके पर शहंशाह ने लश्कर-ए-तैयबा के चीफ आतंकी हाफिज सईद को हैप्पी न्यू ईयर भेजा है. शहंशाह के इस हैप्पी न्यू ईयर का मतलब ये है कि नए साल में शहंशाह ने हाफिज सईद के प्रोपेगेंडा उस्ताद असदुल्ला वलीद को खत्म कर दिया है. पाकिस्तान के कोट राधा किशन कस्बे में अज्ञात बंदूकधारियों ने लश्कर आतंकी असदुल्ला वलीद पर हमला किया था. मोटरसाइकिल पर आए शूटर्स ने वलीद को नजदीक से गोलियां मार दी थीं जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. वलीद लश्कर के प्रोपेगेंडा विंग से जुड़ा था यानी वो कथित जिहादी एजेंडा से जुड़े वीडियो और ऑडियो तैयार करता था.
अपने बिल में छिपकर बैठे हाफिज सईद को इस शूटआउट ने यकीनन डरा दिया होगा क्योंकि पिछले 3 साल से यही शहंशाह यानी अज्ञात बंदूकधारी चुन-चुनकर हाफिज सईद के करीबियों को ढेर कर रहा है और हर बार निशाना हाफिज सईद का कोई करीबी ही होता है. पिछले ही साल अज्ञात बंदूकधारियों ने लश्कर को बड़ा नुकसान पहुंचाया है. 2025 में हाफिज सईद की टेरर लिस्ट किस तरह छोटी हुई. आपको ये भी गौर से पढ़ना चाहिए.
15 मार्च 2025 को हाफिज सईद के सलाहकार अबू कताल की झेलम एरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 18 मई को सिंध में लश्कर कमांडर रजाउल्ला को ढेर कर दिया गया था. रजाउल्ला नेपाल से लश्कर की फंडिंग का रैकेट चलाता था. मई के महीने में हाफिज सईद के मरकज को चलाने वाले आतंकी अदनान अहमद को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी थी. और अगले ही महीने में लश्कर के लिए आतंकी भर्ती करने वाले हबीबुल्ला को भी उसके घर के आगे गोलियों से छलनी कर दिया गया था.
#DNAमित्रों | लश्कर के अंदर बैठा 'शहंशाह' का डर, 'शहंशाह' आया...हाफिज के आतंकी को उड़ाया#DNA #DNAWithRahulSinha #Pakistan #Lashkar #HafizSaeed @RahulSinhaTV pic.twitter.com/9H8WPvtMWZ
— Zee News (@ZeeNews) January 2, 2026
शहंशाह यानी अज्ञात बंदूकधारियों का ये पैटर्न बताता है कि वो अब सिर्फ और सिर्फ हाफिज के लश्कर को ही टारगेट कर रहा है. हैरान करने वाली बात ये है कि अधिकतर मौकों पर हमलावर पकड़े नहीं जाते. ना तो लंबा चौड़ा लश्कर चलाने वाला हाफिज और ना ही लाखों की फौज चलाने वाला असीम मुनीर कोई भी पाकिस्तान में आतंक के दुश्मन बन चुके इस शहंशाह को पकड़ नहीं पाया है.