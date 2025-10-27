Advertisement
Pakistan News: टैंक नहीं, दिमाग चला! जानिए कैसे मुनीर ने बिना धमाके के कर दिया पाकिस्तान में ‘Silent Coup’

Pakistan General Munir silent coup: पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने सत्ता पर कब्जा तो जमाया लेकिन एक गलती कर गए. जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ा. आसिम मुनीर ने मुशर्रफ की उस गलती से सबक लेते हुए पाकिस्तान में इतने शांत तरीके से तख्तापलट कर दिया कि पूरी दुनिया हैरान है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 27, 2025, 05:22 PM IST
General Munir seizes power in Pakistan: पाकिस्तान की सत्ता गलियारों में इन दिनों एक अजीब-सी खामोशी है लेकिन इस सन्नाटे के पीछे बहुत कुछ बदल रहा है. जहां एक तरफ इस्लामाबाद की संसद में लोकतंत्र की बातें होती हैं, वहीं रावलपिंडी के जीएचक्यू (GHQ) यानी आर्मी हेडक्वार्टर में असली फैसले लिखे जा रहे हैं. फौज के भीतर उठापटक, सरकार पर पकड़ और परिवार को सत्ता में जगह. ये सब मिलकर पाकिस्तान में एक सॉफ्ट विद्रोह का नया मॉडल बना रहे हैं. पाकिस्तान में नाम लोकतंत्र का है, लेकिन कमांड अब भी जनरल की है और वो जनरल हैं असीम मुनीर.

पर्दे के पीछे का खेल 'जनरल मुनीर का साइलेंट कूप'

इस साल जुलाई में अफवाहों ने जोर पकड़ा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर सीधे सत्ता संभालने की तैयारी में हैं. लेकिन मुनीर ने चुप्पी साध ली क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने खुलेआम विद्रोह किया, तो अंतरराष्ट्रीय दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों की मार झेलनी पड़ेगी.

ऐसे में जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ के अनुभव से सीखते हुए मुनीर ने नई रणनीति अपनाई और वह थी 'कब्ज़ा भी मेरा, सरकार भी मेरी, मगर नाम रहेगा लोकतंत्र का.'यानी सड़कों पर टैंक उतारे बिना उन्होंने सत्ता पर पूरी पकड़ बना ली.

असली डोर रावलपिंडी के हाथों में

सबसे पहले मुनीर ने इमरान खान को सत्ता से हटाया. वो नेता जो फौज की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत रखता था. फिर बारी आई अपने भरोसेमंद चेहरों को आगे लाने की. देश में बेशक आसिफ अली ज़रदारी राष्ट्रपति और शहबाज़ शरीफ प्रधानमंत्री हैं लेकिन पाकिस्तान में सबको पता है कि ये दोनों नेता महज 'रबर स्टैम्प' हैं और असली आदेश GHQ से ही आते हैं.

सरकार में अपने लोगों को भर रहे मुनीर

असीम मुनीर ने अब 'परिवार और फौज' दोनों को सत्ता में मिला दिया है. उन्होंने अपने भतीजे कैप्टन सैयद अबू रहमान बिन कासिम को सेना से हटाकर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय में भेज दिया. इसके साथ ही नौ और सैन्य अफसरों को सिविल सर्विस में ट्रांसफर किया गया.

इंटेलिजेंस ब्यूरो के सूत्रों का कहना है कि मुनीर जल्द ही अपने इन लोगों को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दूतावासों में भी नियुक्त करने की योजना बना रहे हैं. कहा जा रहा है कि उनका भतीजा जल्द ही किसी अहम देश जैसे अमेरिका या भारत में राजनयिक पद पर भेजा जा सकता है. यह न सिर्फ उनकी राजनयिक पहुंच बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें विदेशी इंटेलिजेंस ऑपरेशन्स पर भी नियंत्रण देगा.

सेना के भीतर असंतोष बढ़ने से मुनीर में डर

भले ही मुनीर ने खुद को 'फील्ड मार्शल' के पद तक पहुंचा दिया हो, लेकिन सेना के अंदर असंतोष पनप रहा है. कई अफसर उनके कार्यकाल को 2030 तक बढ़ाने की मांग से नाराज़ हैं. वहीं TTP, BLA और अफगान तालिबान से लगातार हार ने उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई है. कुछ इलाकों में सैनिकों ने लड़ाई के आदेश मानने से भी इंकार कर दिया है. यह सब मुनीर की बेचैनी को बढ़ा रहा है. शायद इसी डर से वो सत्ता की हर डोर अपने हाथों में रखना चाहते हैं.

पाकिस्तान में लोकतंत्र है या 'जनरल तंत्र'?

आम पाकिस्तानियों को लगता है कि उनके देश में लोकतंत्र चल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अब केवल शो-पीस हैं. हर नियुक्ति, हर नीति और हर अंतरराष्ट्रीय वार्ता का अंतिम फैसला असीम मुनीर करते हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा,'जनरल मुनीर ने बिना बंदूक चलाए पाकिस्तान पर पूरा नियंत्रण पा लिया है. यह इतिहास का सबसे ‘शांत लेकिन खतरनाक’ तख्तापलट है.'

मुनीर ने कैसे कर लिया सत्ता पर कब्जा?

असीम मुनीर ने पाकिस्तान में सत्ता का नया मॉडल गढ़ा है. फौज के भीतर नियंत्रण, सरकार में अपने लोग और दुनिया के सामने लोकतंत्र का मुखौटा. आज पाकिस्तान में जो चल रहा है, उसे कूप नहीं, बल्कि एक 'कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी' कहा जा सकता है. जहा हर फैसला जनरल के इशारे पर होता है. जबकि संसद की आवाज सिर्फ 'औपचारिक गूंज' बनकर रह गई है. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

