आतंक का सबसे बड़ा आका पाकिस्तान और हुआ जलील, इन वजहों से बना ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का टॉपर

IEP Global Terrorism Index 2026: पहले से ही बदनाम पाकिस्तान को अब दुनिया ने भी ग्लोबल टेररिज्म के हब के रूप में मान्यता दे दी है. उसे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट में टॉपर बताया गया है. आखिर उसके सिर पर ये तमगा क्यों लगा, इसके बारे में आपको बताते हैं.
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How Pakistan became topper of Global Terrorism: दुनिया में टेरर हब बन चुका पाकिस्तान पहली बार ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में नंबर 1 पर पहुंच गया है. इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट में पाकिस्तान के माथे यह बदनामी आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2025 में पाकिस्तान में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. इसके साथ ही वहां पर पिछले साल 1139 लोगों को आतंकी हमलों में अपनी जान भी गंवानी पड़ी.
IEP की इस रिपोर्ट में 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का आकलन किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में तालिबान पाकिस्तान (TTP) और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) से जुड़े हमले बढ़ते जा रह हैं. अफगानिस्तान के साथ भी उसके संबंध लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिससे वहां पर हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है.
IEP ने आंकड़ों के हवाले से बताया, वर्ष 2009 से पाकिस्तान में हुए कुल हमलों में से 67 प्रतिशत से ज्यादा हमले TTP ने किए हैं. उसने मुल्क में BLA से भी पांच गुना ज्यादा अटैक करके लोगों में डर फैलाया है. खास बात यह है कि दुनिया के चार सबसे घातक समूहों में TTP ही एकमात्र ऐसा संगठन था, जिसकी गतिविधियां पिछले साल बढ़ीं. बाकी की गतिविधियों में गिरावट देखने को मिली है.
वर्ष 2025 में तो TTP के लड़ाके, पाकिस्तान पर जमकर हमलावर रहे. उसने पाकिस्तान में 595 हमले किए, जिसमें 637 लोगों की जान गई. उसके अधिकतर हमले अफगान सीमा के पास खैबर पख्तूनख्वा में केंद्रित रहे. उसने पिछले साल घात लगाकर पाकिस्तानी सेना पर भी हमला किया, जिसमें उसके 21 जवान मारे गए.
पाकिस्तान में सबसे ज्यादा असुरक्षा के हालात खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नजर आ रहे हैं. वर्ष 2025 में इन्हीं 2 प्रांतों में 74 प्रतिशत से ज्यादा आतंकी घटनाएं और 67 प्रतिशत मौतें हुईं थीं. अब वहां पर हालात ये हैं कि आम लोग तो क्या, सैनिक भी रात में घूमने से डरते हैं.
रिपोर्ट में कहा गया कि हिंसा के मामले में पाकिस्तान अब दुनिया के सबसे खतरनाक 5 देशों के समूह में शामिल हो चुका है. उसके साथ ही बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इस लिस्ट में शामिल हैं. इन समूहों में शामिल पांचों देशों में वैश्विक आतंकवाद से होने वाली लगभग 70 प्रतिशत मौतें होती हैं.