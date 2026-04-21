Advertisement
trendingNow13187141
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनसऊदी के टुकड़ों से कैसे अपनी इज्जत बचा रहा PAK? शांति वार्ता के पीछे ये मजबूरी छिपा रहे शहबाज-मुनीर

सऊदी के 'टुकड़ों' से कैसे अपनी इज्जत बचा रहा PAK? शांति वार्ता के पीछे ये मजबूरी छिपा रहे शहबाज-मुनीर

Saudi Arabia Loan To Pakistan: पाकिस्तान भले ही इस्लामाबाद में शांति वार्ता की मेजबानी कर सुर्खियां बटोर रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी माली स्थिति अच्छी नहीं है. उसने सऊदी अरब से कुछ कर्जा लिया, जिसका कुछ हिस्सा उसे UAE को देना पड़ेगा. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 21, 2026, 04:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सऊदी के 'टुकड़ों' से कैसे अपनी इज्जत बचा रहा PAK? शांति वार्ता के पीछे ये मजबूरी छिपा रहे शहबाज-मुनीर

Pakistan Getting Loan From Saudi Arabia:  पाकिस्तान ने बीते दिनों इस्लामाबाद में ईरान-अमेरिका के बीच शांति वार्ता की मेजबानी की थी. भले ही इस वार्ता का कोई तोड़ न निकला हो, लेकिन इसके बदले पाकिस्तान को अच्छी कीमत जरूर मिल गई है. बता दें कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की राशि और क्रेडिट की है. सुनने में भले ही यह कम लगे तो बता दें कि पाकिस्तानी करेंसी में यह राशि 2 खरब 78 अरब रुपये है. एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान को मिली इस राशि को मेजबानी फीस बताई है.  

पाकिस्तान को सऊदी से मिला लोन 

सऊदी अरब ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर का कर्जा दिया था. भले ही इससे पाकिस्तान का कुछ महीनों का जुगाड़ हो गया, लेकिन उसकी स्थिति में अधिक बदलाव नहीं आने वाला है. वह फिर अपने किसी फ्रेंडली देश में हाथ फैलाकर कर्जा मांगने चला ही जाएगा. उसकी इकोनॉमी इसी के सहारे टिकी हुई है. पाकिस्तान को सऊदी अरब से मिली राशी 2021 से बार-बार रोलओवर होती रही. वह इस छूट का फायदा उठाता रहा, लेकिन निर्यात न बढ़ने से उसकी रेमिटेंस पर निर्भरता बनी रही और उसके घरेलू सुधार  टलते रहे.    

ये भी पढ़ें- अगले हफ्ते इस्लामाबाद में फिर होगी 'पीस वार्ता'! खाली कराए होटल- सड़कें बंद, US विमान भी पहुंचे

Add Zee News as a Preferred Source

सऊदी ने बढ़ाया रोलओवर 

पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते पाकिस्तान को जियोपॉलिटिक्स  में बड़ा रोल निभाने का मौका मिला. हालांकि, उसकी स्थिति में इससे कुछ सुधार नहीं हुआ. ऐसे में उसने फायदा उठाते हुए सऊदी अरब से मदद मांगी. सऊदी भी जंग में फंसा हुआ है. उसने भी क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पाकिस्तान को पैसे देना ठीक समझा. सऊदी अरब ने 15 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर का कर्जा दिया. इसके साथ ही उसने पहले के 5 अरब डॉलर के कर्ज का रोलओवर साल 2028 तक बढ़ाने का ऐलान किया. अब इस्लामाबाद को कुल 8 अरब डॉलर का पैकेज मिल चुका है, जिसे पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने रिजर्व मजबूत करने के लिए अहम कदम बताया.  

ये भी पढ़ें- बिना हाथ-पैर के पाल दिए 3 बच्चे; 81 साल की 'सुपरमॉम' की कहानी सुनकर रो पड़ेंगे आप!

लोन मिलने के बावजूद खराब स्थिति 

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबितक सऊदी अरब से लोन मिलने के बाद पाकिस्तान इसी महीने UAE को 3.5 बिलियन डॉलर का कर्जा चुकाने वाला है. इससे उसके फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज पर काफी दबाव पड़ेगा और पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम के टारगेट को पूरा न कर पाने का खतरा बढ़ जाएगा. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज 27 मार्च 2026 तक 16.4 बिलियन डॉलर था. यह 3 महीने के एक्सपोर्ट को कवर करने के लिए पर्याप्त है. हालांकि, UAE का लोन चुकाने की जरूरत ने इसपर बड़ा प्रेशर डाला है. अब पाकिस्तान भले ही दुनिया के सामने शांति वार्ता की मेजबानी कर सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी माली हालत बेहद खराब है.  

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

'अब कुछ भी...', विमान क्रैश में परिवार गंवाने वाले शख्स पर फिर टूटा दूखों का पहाड़
AIR INDIA
'अब कुछ भी...', विमान क्रैश में परिवार गंवाने वाले शख्स पर फिर टूटा दूखों का पहाड़
'आतंकवादी हैं PM नरेंद्र मोदी...', मल्लिकार्जुन खरगे का विवादित बयान, BJP का पलटवार
Narendra Modi
'आतंकवादी हैं PM नरेंद्र मोदी...', मल्लिकार्जुन खरगे का विवादित बयान, BJP का पलटवार
बंगाल के रण में खूनी संग्राम, इकबालपुर में भिड़े बीजेपी-टीएमसी नेता; 9 पर FIR दर्ज
bengal assembly elections 2026
बंगाल के रण में खूनी संग्राम, इकबालपुर में भिड़े बीजेपी-टीएमसी नेता; 9 पर FIR दर्ज
आतंक पर पर्यटन की जीत: पहलगाम में 90% बुकिंग, एक साल बाद फिर गुलजार हुई घाटी
Pahalgam
आतंक पर पर्यटन की जीत: पहलगाम में 90% बुकिंग, एक साल बाद फिर गुलजार हुई घाटी
पहलगाम हमले की बरसी से पहले एक्टिविस्ट आरिफ ने वैश्विक चुप्पी पर उठाए सवाल
Pahalgam terror attack
पहलगाम हमले की बरसी से पहले एक्टिविस्ट आरिफ ने वैश्विक चुप्पी पर उठाए सवाल
पंजाब में गैंगस्टरों का काल बना गैंगस्टरां ते वार: 3 महीने में 22000+ गिरफ्तारियां
Punjab Anti-Gangster Campaign
पंजाब में गैंगस्टरों का काल बना गैंगस्टरां ते वार: 3 महीने में 22000+ गिरफ्तारियां
मनी लॉन्ड्रिंग केस में सूफियान के दामाद हबीबुर रहमान गिरफ्तार, मची सियासी हलचल
West Bengal
मनी लॉन्ड्रिंग केस में सूफियान के दामाद हबीबुर रहमान गिरफ्तार, मची सियासी हलचल
मेरा प्लेन रनवे पर 30 मिनट रोक रहे, हम बदला लेंगे... बंगाल चुनाव के बीच बोलीं ममता
West Bengal Assembly Election 2026
मेरा प्लेन रनवे पर 30 मिनट रोक रहे, हम बदला लेंगे... बंगाल चुनाव के बीच बोलीं ममता
उस लुटेरे को गर्मी में झुलसाने का था प्लान लेकिन... दिल्ली की वो गलती बहुत भारी पड़ी
War news
उस लुटेरे को गर्मी में झुलसाने का था प्लान लेकिन... दिल्ली की वो गलती बहुत भारी पड़ी
एक पाकिस्तानी 'खरगोश' भारत की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बन गया? किसने की गद्दारी
jammu kashmir news
एक पाकिस्तानी 'खरगोश' भारत की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बन गया? किसने की गद्दारी