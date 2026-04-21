सऊदी के 'टुकड़ों' से कैसे अपनी इज्जत बचा रहा PAK? शांति वार्ता के पीछे ये मजबूरी छिपा रहे शहबाज-मुनीर

Pakistan Getting Loan From Saudi Arabia: पाकिस्तान ने बीते दिनों इस्लामाबाद में ईरान-अमेरिका के बीच शांति वार्ता की मेजबानी की थी. भले ही इस वार्ता का कोई तोड़ न निकला हो, लेकिन इसके बदले पाकिस्तान को अच्छी कीमत जरूर मिल गई है. बता दें कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की राशि और क्रेडिट की है. सुनने में भले ही यह कम लगे तो बता दें कि पाकिस्तानी करेंसी में यह राशि 2 खरब 78 अरब रुपये है. एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान को मिली इस राशि को मेजबानी फीस बताई है.

पाकिस्तान को सऊदी से मिला लोन

सऊदी अरब ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर का कर्जा दिया था. भले ही इससे पाकिस्तान का कुछ महीनों का जुगाड़ हो गया, लेकिन उसकी स्थिति में अधिक बदलाव नहीं आने वाला है. वह फिर अपने किसी फ्रेंडली देश में हाथ फैलाकर कर्जा मांगने चला ही जाएगा. उसकी इकोनॉमी इसी के सहारे टिकी हुई है. पाकिस्तान को सऊदी अरब से मिली राशी 2021 से बार-बार रोलओवर होती रही. वह इस छूट का फायदा उठाता रहा, लेकिन निर्यात न बढ़ने से उसकी रेमिटेंस पर निर्भरता बनी रही और उसके घरेलू सुधार टलते रहे.

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सऊदी ने बढ़ाया रोलओवर

पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते पाकिस्तान को जियोपॉलिटिक्स में बड़ा रोल निभाने का मौका मिला. हालांकि, उसकी स्थिति में इससे कुछ सुधार नहीं हुआ. ऐसे में उसने फायदा उठाते हुए सऊदी अरब से मदद मांगी. सऊदी भी जंग में फंसा हुआ है. उसने भी क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पाकिस्तान को पैसे देना ठीक समझा. सऊदी अरब ने 15 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर का कर्जा दिया. इसके साथ ही उसने पहले के 5 अरब डॉलर के कर्ज का रोलओवर साल 2028 तक बढ़ाने का ऐलान किया. अब इस्लामाबाद को कुल 8 अरब डॉलर का पैकेज मिल चुका है, जिसे पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने रिजर्व मजबूत करने के लिए अहम कदम बताया.

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लोन मिलने के बावजूद खराब स्थिति

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबितक सऊदी अरब से लोन मिलने के बाद पाकिस्तान इसी महीने UAE को 3.5 बिलियन डॉलर का कर्जा चुकाने वाला है. इससे उसके फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज पर काफी दबाव पड़ेगा और पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम के टारगेट को पूरा न कर पाने का खतरा बढ़ जाएगा. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज 27 मार्च 2026 तक 16.4 बिलियन डॉलर था. यह 3 महीने के एक्सपोर्ट को कवर करने के लिए पर्याप्त है. हालांकि, UAE का लोन चुकाने की जरूरत ने इसपर बड़ा प्रेशर डाला है. अब पाकिस्तान भले ही दुनिया के सामने शांति वार्ता की मेजबानी कर सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी माली हालत बेहद खराब है.