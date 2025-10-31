पाकिस्तानी ही पाकिस्तान के दुश्मन! कैसे मुनीर के फौजी और संगठन बन रहे तालिबान के साथी?

Pakistan Army and TTP: तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की बढ़ती ताकत के साथ पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि न केवल पाकिस्तानी सेना के जवान टीटीपी में शामिल हो रहे हैं, बल्कि कई अन्य पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह भी टीटीपी को अपना समर्थन दे रहे हैं.

पाकिस्तान सेना के लिए संकट

हाल की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि पाकिस्तान गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे आतंकवादी समूहों में सैनिकों के शामिल होने और विभिन्न आतंकवादी संगठनों के बीच बढ़ते गठजोड़ के दावे शामिल हैं. ये घटनाक्रम पाकिस्तानी सेना और सरकार के लिए बढ़ती मुश्किलों की ओर इशारा करते हैं. इस महीने पाकिस्तानी सैनिकों पर आतंकवादी हमले तेज हो गए हैं और एक झड़प के बाद कई पाकिस्तानी सैनिक हताहत हुए हैं.

पाक सैनक सेना छोड़ रहे हैं

एक पूर्व पाकिस्तानी सैनिक अहमद काजिम की पहचान टीटीपी नेता के तौर पर की गई है. रिपोर्टों के मुताबिक पूर्व सैन्यकर्मी काजिम ने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लक्षित हमलों को अंजाम देने के लिए किया. रिपोर्ट्स से पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी समूहों तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के बीच बड़े पैमाने पर सहयोग है. इससे पता चलता है कि कई सैनिक सेना छोड़ रहे हैं और विश्लेषक सैनिकों के गिरते मनोबल पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं.

4500 सैनिक और 250 अधिकारियों के इस्तीफे

कुछ पत्र कथित तौर पर सामने आए हैं जिनमें पाकिस्तानी सेना के 4500 सैनिकों और 250 अधिकारियों के इस्तीफे का खुलासा हुआ है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान क्षेत्रों में. ये इलाके टीटीपी और बलूच अलगाववादी आंदोलनों, दोनों से बुरी तरह प्रभावित हैं, जिससे संकेत मिलता है कि ये इस्तीफे इन समूहों के बढ़ते दबाव या टीटीपी की विचारधारा में शामिल होने से जुड़े हो सकते हैं. विश्लेषकों का मानना ​​है कि टीटीपी ने पूर्व सैन्यकर्मियों को आकर्षित करने की भी सक्रिय कोशिश की है.

झपड़ों में हुआ भारी नुकसान

पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच हालिया झड़पों में सेना की चौकियों, वाहनों और हथियारों का तेजी से नुकसान हुआ है, जिससे सेना की विश्वसनीयता और मनोबल और भी कम हुआ है. सेना नेतृत्व को टीटीपी की सार्वजनिक चुनौतियों और लड़ाइयों में उसकी कथित सफलता ने सशस्त्र बलों पर एक प्रभावी आतंकवाद-रोधी रणनीति प्रदर्शित करने का दबाव बढ़ा दिया है.

सेना के अलावा कई संगठन कर रहे समर्थन

अफगान तालिबान के साथ अपने गठबंधन और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) में शामिल होने वाले सैनिकों के अलावा इसे अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सीमा के अंदर और बाहर से सक्रिय अन्य आतंकवादी समूहों के बढ़ते नेटवर्क का भी समर्थन हासिल है. यह सहयोग टीटीपी के हालिया पुनरुत्थान और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर उसके बढ़ते हमलों के पीछे एक प्रमुख वजह है.

पाकिस्तान में कौन-कौन से संगठन कर रहे TTP को सपोर्ट

हाल के विश्लेषणों से पता चला है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसकेपी) पाकिस्तान में अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहा है और उसने टीटीपी के साथ संपर्क स्थापित कर लिया है. वैचारिक तौर पर से प्रतिद्वंद्वी होने के बावजूद, आईएसकेपी का गठन शुरू में टीटीपी और अन्य क्षेत्रीय समूहों से अलग हुए लोगों द्वारा किया गया था. कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि आईएसकेपी और टीटीपी के अब एक-दूसरे के लिए परिचालन संबंध या 'नरम स्थान' हैं, जिससे खतरा बढ़ गया है.

हाफिज गुल बहादुर समूह (एचजीबी): यह आतंकवादी गुट टीटीपी के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और इस पर पाकिस्तानी सेना पर हमले करने के लिए अफगानिस्तान को अपने अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करने का संदेह है. हाल ही में एचजीबी की एक आत्मघाती इकाई ने जून 2025 में उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना के एक काफिले पर हुए घातक हमले की जिम्मेदारी ली है.

तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान (टीजेपी): पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों और संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि टीजेपी, टीटीपी का एक मुखौटा है, जिसे हमलों की जिम्मेदारी लेने और टीटीपी को कुछ हद तक इनकार करने का मौका देने के लिए बनाया गया है. टीजेपी ने अपने गठन के बाद से पाकिस्तानी सैन्य और पुलिस ठिकानों पर कई बड़े हमलों की जिम्मेदारी ली है.

सांप्रदायिक आतंकवादी समूह: टीटीपी ने लश्कर-ए-झांगवी (एलईजे) जैसे पाकिस्तानी शिया-विरोधी समूहों से सदस्यों और क्षमताओं को अपने साथ मिला लिया है. इससे पाकिस्तानी राज्य के खिलाफ टीटीपी के युद्ध को तेज करने और अपने भर्ती आधार का विस्तार करने में मदद मिली है.

जमात-उल-अहरार और हिज़्ब-उल-अहरार: पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर घातक हमलों के लिए पहचाने जाने वाले ये दोनों गुट हाल के वर्षों में टीटीपी के नेटवर्क में फिर से शामिल हो गए हैं.

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के रिश्ते बिगड़े

अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ पाकिस्तान के रिश्ते भी तेजी से बिगड़े हैं. इस्लामाबाद, काबुल पर टीटीपी और अन्य पाकिस्तान-विरोधी आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने का आरोप लगाता है, जबकि अफगान तालिबान इस आरोप से इनकार करता है. पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच हाल ही में हुई शांति वार्ता कथित तौर पर सीमा पार आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए कोई कारगर समाधान निकालने में विफल रही है. पाकिस्तान का दावा है कि अफगानि पक्ष टालमटोल कर रहा है और मूल मुद्दे पर ध्यान देने से इनकार कर रहा है.

तालिबान ने TTP को मुहैया कराए हथियार

विश्लेषकों का मानना ​​है कि अफगान तालिबान ने टीटीपी को हथियार और उपकरण मुहैया कराए हैं, जिनमें से कुछ अमेरिकी सेनाएं वहां से वापस लौटकर आई हैं. अफगान तालिबान की जीत को टीटीपी ने एक बड़ी सफलता के रूप में मनाया है, जिससे उसका मनोबल बढ़ा है और इस विचार को बल मिला है कि दृढ़ता पाकिस्तानी राज्य के खिलाफ जीत की तरफ ले जा सकती है.

पाकिस्तान के लिए मुश्किल भरा साल

पाकिस्तान सरकार ने अक्टूबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया था कि टीटीपी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और मजीद ब्रिगेड जैसे प्रतिबंधित समूह अफगानिस्तान से अपनी गतिविधियों चला रहे हैं. इन समूहों ने कथित तौर पर पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं पर हमले तेज कर दिए हैं. 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद पाकिस्तान के अंदर हिंसा में कई गुना इजाफा हुआ. विश्लेषकों के मुताबिक यह साल पाकिस्तान में पिछले एक दशक में सबसे खतरनाक वर्षों में से एक था.