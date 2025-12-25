इस्लामाबाद में नहीं थे नवाज शरीफ, सहयोगी दौड़कर आया- भारत के प्रधानमंत्री मोदी लाइन पर हैं... पढ़िए आगे क्या हुआ

वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए काफी व्यस्त दिन था. राजधानी इस्लामाबाद से दूर वह अपने पारिवारिक कार्यक्रम में बिजी थे. तभी सहयोगी ने पास आकर बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन लाइन पर हैं. दिसंबर की ठंड थी. तारीख 25 दिसंबर. दुनिया क्रिसमस मना रही थी. शरीफ चौंक कर बोले- अच्छा. अगले ही पल मोदी की आवाज गूंजी. हैलो... नवाज शरीफ के करीबी और विशेष सलाहार तारिक फातमी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शरीफ पूरी तरह से चकित रह गए.

25 दिसंबर 2015 को अचानक इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक हलचल तेज हो गई. तारिक फातमी ने बताया, 'पीएम नरेंद्र मोदी ने हमारे पीएम (नवाज शरीफ) से कहा कि मैंने अफगानिस्तान में अपना ऑफिशियल दौरा पूरा कर लिया है और काबुल से दिल्ली लौट रहा हूं. रास्ते में रुककर एक कप कॉफी पीना चाहता हूं.'

मोदी की बात सुनते ही शरीफ हैरान क्यों रह गए?

Add Zee News as a Preferred Source

शरीफ ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है. आपका स्वागत करने में हमें खुशी होगी. हालांकि तुरंत शरीफ के चेहरे के भाव बदल गए. उन्होंने बताया कि वह इस्लामाबाद में नहीं हैं बल्कि अपनी पोती की शादी के लिए लाहौर में हैं. दरअसल, जब किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का दौरा होता है तो उसका स्वागत राजधानी में किया जाता रहा है. उसी चलन के तहत शरीफ थोड़ा परेशान हुए थे.

Zee Archive: कश्मीर में आतंक के खात्मे के लिए क्या करना चाहते थे अटल? सेना को देना चाहते थे ये छूट

हालांकि मोदी ने उनकी सारी टेंशन दूर कर दी. हां, पीएम ने कहा कि यह तो और भी अच्छी बात है. जब हमारे दोस्त के यहां सेलिब्रेशन का माहौल होता है तो हम उनसे मिलने जाते हैं. बाद में दोनों देशों के लोग हैरान रह गए कि क्या सच में पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी. फातेमी ने जो बताया चौंकाने वाली बात थी.

PM @narendramodi warmly received by PM Nawaz Sharif at Lahore, Pakistan pic.twitter.com/t4DreFv35A — PIB India (@PIB_India) December 25, 2015

पाकिस्तान में किसी को नहीं पता था

शरीफ के करीबी ने बताया कि सच तो यह है कि न तो मिस्टर सरताज अजीज (तब PM के विदेश मामलों के सलाहकार) और न ही मैं (PM के स्पेशल सलाहकार) लाहौर में थे. हम दोनों इस्लामाबाद में थे लेकिन मेरे प्रधानमंत्री को लगा कि मिस्टर मोदी का यह बताना कि वह पाकिस्तान के ऊपर से गुजर रहे हैं और एक कप कॉफी के लिए रुकना चाहते हैं, यह उनकी तरफ से एक अच्छी बात थी. वह आए. यह पूरी तरह से एक पारिवारिक कार्यक्रम था. पूरा परिवार इकट्ठा था. वह लाहौर में प्रधानमंत्री के घर गए, उन्होंने कॉफी पी, स्नैक्स खाए, अच्छी बातचीत हुई. हमारे प्रधानमंत्री (शरीफ) के परिवार के सभी सदस्यों के साथ पारिवारिक चर्चा हुई.

पढ़ें: वाजपेयी जी, आप तो पाकिस्तान में भी चुनाव जीत जाएंगे... जब अकबर के किले में अटल को ले गए नवाज शरीफ

पीएम मोदी ने तो ऐसा किया लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? कुछ ही समय बाद पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया.