चुनाव चिह्न छीना, इंटरनेट शटडाउन और मीडिया पक्षपात... शहबाज-मुनीर ने चुनाव में इमरान को कैसे हराया, रिपोर्ट में खुल गया चिट्ठा

Commonwealth Observer Group Report on Pakistan Elections 2024: जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पार्टी के नेता पिछले साल हुए आम चुनावों में धांधली का आरोप लगाते रहे हैं. अब उनके आरोपों पर कॉमनवेल्थ देशों की एक संस्था ने भी मोहर लगा दी है. पाकिस्तान के 2024 आम चुनावों पर कॉमनवेल्थ ऑब्ज़र्वर ग्रुप (COG) की रिपोर्ट आ गई है. इसमें साफ कहा गया है कि चुनावों के दौरान कई ऐसे फैसले लिए गए. जिसने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (PTI) के राजनीतिक अधिकारों को सीमित कर दिया.

नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन के नेतृत्व वाले 13 सदस्यीय मिशन ने यह जांच रिपोर्ट तैयार की है. इसे पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) के निमंत्रण पर भेजा गया था. मंगलवार को जारी रिपोर्ट में पाकिस्तान में चुनाव की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर कई गंभीर सवाल उठाए गए.

चुनाव चिह्न छिनना सबसे बड़ा मुद्दा

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, रिपोर्ट में सबसे अहम मुद्दा यह रहा कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने मतदान से कुछ ही हफ़्ते पहले इमरान खान की पार्टी PTI का मशहूर चुनाव चिह्न ‘बैट’ छीन लिया. इस फैसले की वजह से PTI उम्मीदवारों को स्वतंत्र प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ना पड़ा. रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पार्टी की एकता और पहचान बैलट पेपर से खत्म हो गई.

गुडलक जोनाथन ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि यह फैसला भले ही कानूनी आधार पर लिया गया हो, लेकिन इसके नकारात्मक असर बहुत ज्यादा थे और इससे निष्पक्ष मुकाबले का संतुलन बिगड़ गया.

वोटिंग से पहले इमरान खान को सज़ा

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह भी दर्ज किया गया कि मतदान से कुछ दिन पहले ही इमरान खान को तीन अलग-अलग मामलों में सज़ा सुनाई गई. इससे PTI को और नुकसान पहुंचा. इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं की रैलियों और सभाओं पर भी कई तरह की पाबंदियां लगा दीई गईं. जिससे पार्टी नेता खुलकर अपना प्रचार नहीं कर सके.

पत्रकारों की आज़ादी पर पड़ा असर

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी मीडिया पर दबाव था और पत्रकारों के खिलाफ हिंसा को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया. इसकी वजह से खुलकर रिपोर्टिंग नहीं कर पाए और अपने आपको एक छोटे घेरे में समेटने को मजबूर हो गए. यहां तक कि टीवी चैनलों को इमरान खान का नाम लेने से भी रोका गया और उन्हें सिर्फ 'PTI चेयरमैन' कहकर संबोधित करने का आदेश दिया गया.

चुनाव की रात मोबाइल सेवा बंद

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव वाली रात पाकिस्तान में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं. इस कदम से पारदर्शिता पर असर पड़ा और नतीजों के आने में देरी हुई.

फॉर्म्स में हेरफेर के आरोप

डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव दस्तावेज़ों की जांच में पाया गया कि कई जगह फॉर्म-45 में वोटों के आंकड़े बदले गए. इन्हीं फॉर्म्स के आधार पर फॉर्म-47 तैयार किए गए और नतीजे घोषित किए गए. इस वजह से कई जगहों पर उम्मीदवारों की जीत पर शक जताया गया. रिपोर्ट ने फॉर्म-46 में भी गड़बड़ियों की ओर इशारा किया.

मीडिया कवरेज में किया गया पक्षपात

कॉमनवेल्थ ग्रुप ने पाया कि अंग्रेज़ी मीडिया ने तो संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन सरकारी चैनल PTV News ने निष्पक्षता नहीं दिखाई. उसकी कवरेज ज़्यादातर नवाज़ शरीफ़ की पार्टी PML-N और PPP के पक्ष में रही, जबकि PTI उम्मीदवारों को कमतर दिखाया गया.

पाकिस्तान में सुधारों की ज़रूरत

161 पन्नों की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के चुनावी सिस्टम में कई सुधारों की सिफारिश की गई है. इनमें चुनावी कानूनों की स्पष्टता और एकरूपता, राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा, पत्रकारों की सुरक्षा- स्वतंत्रता और महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाना शामिल है.

कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी-जनरल शर्ली बोट्चवे ने इस रिपोर्ट को सराहा और कहा कि पाकिस्तान सरकार व चुनाव आयोग को इन सुझावों पर अमल करने के लिए स्थानीय व्यवस्था बनानी चाहिए.

PTI और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

बताते चलें कि इमरान खान की पार्टी (PTI) लगातार इस रिपोर्ट की रिलीज़ की मांग कर रही थी. पार्टी ने कहा कि यह रिपोर्ट उनके दावों को सही साबित करती है कि चुनाव में धांधली और पक्षपात हुआ. उनका आरोप है कि चुनाव चिह्न छीनना और इमरान खान को जेल भेजना जनता की आवाज़ दबाने के लिए किया गया.

पाकिस्तानी चुनाव के दौरान हुई इस धांधली पर ब्रिटेन सरकार ने भी चिंता जताई थी. तब विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने कहा था कि यह अफसोसजनक है कि सभी पार्टियां बराबरी से चुनाव नहीं लड़ सकीं. उन्होंने इंटरनेट बंद होने, नतीजों में देरी और गिनती में गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए थे.