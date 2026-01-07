3 KM दूर ही दुश्मन के ड्रोन होंगे तबाह, चीन ने बना दिया घातक हथियार; 'हरिकेन 3000' देख US के छूटेंगे पसीने!

Advertisement
China News: चीन ने एक नया शक्तिशाली माइक्रोवेव हथियार सिस्टम तैयार किया है, जिसका नाम हरिकेन 3000 है। यह हथियाक कम से कम तीन किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के ड्रोन को झुंड को पहचान सकता है और उसको नष्ट करने की क्षमता रखता है। 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 07, 2026, 04:20 PM IST
Microwave Weapon System of China: चीन अपनी नई तकनीक और आधुनिक हथियारों को विकसित करने के लिए जाना जाता है. चीन की सेना के पास एक से बढ़कर एक बड़े और आधुनिक हथियार हैं, जिसको वह समय समय पर प्रदर्शित भी करता रहता है. इस बीच चीन ने एक ऐसे हथियार को विकसित किया है, जो 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन झुंडों को नष्ट करने की क्षमता रखता है. इस हथियार को विकसित करने वाले इंजीनियरों का कहना है कि ड्रोन का मुकाबला करने के लिए चीन के नए हाई-पावर माइक्रोवेव सिस्टम की रेंज अमेरिकी मिलिट्री के ऐसे ही सिस्टम से अधिक है. आइए आपको इस हथियार के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं. 

दरअसल, इस हथियार का नाम  'हरिकेन 3000' है, पिछले साल सितबंर के महीने में चीन की बड़ी मिलिट्री परेड के दौरान इसको प्रदर्शित भी किया गया था. अब इसी सप्ताह इसके डेवेलपर सरकारी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर नोरिन्को ने इस नए माइक्रोवेव हथियार सिस्टम के बारे में विस्तार से डिटेल साझा की है. नोरिन्को के एक एक्सपर्ट यू जियानजुन ने हाल के दिनों में शंघाई की न्यूज साइट गुआंचा को एक साक्षात्कार दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हल्के तथा छोटे और ड्रोन के झुंड के खिलाफ हरिकेन 3000 की इंटरसेप्शन रेंज करीब तीन किलोमीटर यानी 1.86 मील से कहीं ज्यादा है. उनका दावा है कि ये खूबी ही इस हथियार को सबसे अलग बनाता है. 

माइक्रोवेव हथियार सिस्टम की खूबियां 

गत दिनों पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार, यू जियानजुन ने कहा कि यह खुद से काम करके या लेजर हथियारों और पारंपरिक तोपखाने के साथ नेटवर्क बनाकर ड्रोन के खिलाफ एक आयरन ट्रायंगल बनाता है. उन्होंने दावा किया कि इसकी ड्रोन के झुंड को इंटरसेप्ट करने की क्षमता इसे अलग-अलग एयर डिफेंस मिशन को पूरा करने में सक्षम बनाती है, जिसमें पॉइंट डिफेंस, बॉर्डर और तटीय सुरक्षा के साथ-साथ शहरी सार्वजनिक सुरक्षा ऑपरेशन शामिल हैं. बता दें कि अमेरिका की सेना भी  इससे पहले इसी तरीके का हाई-पावर माइक्रोवेव हथियार का इस्तेमाल करती थी, जिसकी रेंज 2 किलोमीटर थी. अमेरिका के इस हथियार को लियोनिडास के नाम से जाना जाता है. इसको एपिरस ने विकसित किया था.  

'हरिकेन 3000' को पहली बार चीन ने कब दिखाया? 

गौरतलब है कि हरिकेन 3000 को पहली बार साल 2024 में जुहाई एयर शो में छोटे हरिकेन 2000 सिस्टम के साथ दिखाया गया था. बता दें कि यह भी एक हाई पावर माइक्रोवेव हथियार सिस्टम है, हरिकेन 2000 की रेंज दो किलोमीटर है. यह हल्के, छोटे ड्रोन का पता लगा सकता है उनको ट्रैक करने के साथ रोक सकता है और निष्क्रिय करता है. ठीक इससे एक कदम आगे चीन का हरिकेन 3000 काफी बड़ा और शक्तिशाली हथियार है. यू का कहना है कि मुख्य सामरिक और तकनीकी संकेतकों को बढ़ाया गया है, जिसमें पता लगाना, ट्रैक करना, युद्ध सहनशक्ति और ऑटोमेशन शामिल हैं.

यू का कहना है कि ये नया सिस्टम मूविंग टारगेट का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए रडार का इस्तेमाल करता है. इसके बाद सटीक विजुअल पहचानता है. इस दौरान ट्रैकिंग के लिए इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर अपना काम संभालते हैं. एक बार जब सिस्टम लॉक हो जाता है, तो यह अपने एंटीना पैनल के जरिए हाई-पावर माइक्रोवेव रेडिएट करता है ताकि टारगेट को तुरंत निष्क्रिय किया जा सके.

हथियार को विकसित करने के पीछे क्या है उद्देश्य? 

उल्लेखनीय है कि हरिकेन 3000 ड्रोन के खिलाफ एक लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है. इसमें मिसाइल और लेजर शामिल हैं. चीन ने इसे पिछले साल सितंबर में बीजिंग में सैन्य परेड में इस माइक्रोवेव हथियार को दिखाया था. आपका जानना चाहिए कि चीन के अन्य हाई-पावर माइक्रोवेव हथियार सिस्टम में FK-4000 शामिल है, जिसे चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

