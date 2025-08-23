NATO का चक्रव्यूह पलभर में भेद सकती है चीन की सेना, PLA का हाइपरसोनिक वॉरफेयर डेटा लिंक उड़ा देगा पश्चिम के होश!

China’s hypersonic warfare data link: चीनी डिफेंस रिसर्चर्स ने एक अभूतपूर्व डेटा लिंक प्रणाली का अनावरण करके वैश्विक पटल पर एक बार फिर चीन की सेना (PLA) का परचम लहरा दिया है. वैज्ञानिकों का मानना है कि नाटो के वर्तमान सैन्य संचार को निर्णायक रूप से पीछे छोड़ने के लिए ये तकनीक उच्च गति वाले युद्ध में सैन्य शक्ति संतुलन को बदल सकती है.

डिजाइन पर भारी रिसर्च

बड़े पैमाने पर हाइपरसोनिक युद्ध की चरम मांगों के लिए डिज़ाइन किया गया - जहां विमान मैक 5 की स्पीड से आसमान में उड़ते हैं. वहीं मिसाइलें मैक 11 की स्पीड से आगे बढ़ती हैं. नया नेटवर्क पांच नैनोसेकंड के भीतर समय समन्वय सटीकता प्राप्त करता है, जो नाटो के प्रमुख लिंक 16 सिस्टम के प्रदर्शन को दो गुना कम कर देता है. चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन (CETC) द्वारा विकसित यह छलांग, हाइपरसोनिक प्लेटफार्मों, ग्राउंड कमांड सेंटरों, रडार नेटवर्क, नौसैनिक बेड़े और उपग्रह खुफिया के बीच वास्तविक समय, सुरक्षित समन्वय को सक्षम बनाती है.

FAQ-

सवाल- तकनीकि पहलू क्या हैं?

जवाब- तेज़ गति और तेज़ी से बदलती ज्यामिति द्वारा उत्पन्न अपार तकनीकी चुनौतियों के बावजूद रक्षा विशेषज्ञों ने कहा, 'ये नवाचार एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक हो सकता है. चीन के बेड़े में मौजूद एक से बढ़कर एक वॉर शिप मौजूद है. ये शक्तिशाली एडवांस डिफेंस सिस्टम की ताकत के आगे पश्चिमी सेनाएं कमजोर नजर आएंगी

सवाल- नया डेटा लिंक किसको फायदा पहुंचाता है.

जवाब- वैज्ञानिकों का मानना है कि चीन की इस प्रणाली की बात ही अलग है. पश्चिमी देशों की सेनाएं 'समय की जरूरत' के हिसाब से बैकफुट पर जा सकती हैं. इसी तरह पश्चिमी देशों की सेनाएं नई सर्जिकल सटीकता के साथ संचालित समन्वित हाइपरसोनिक झुंडों पर अपनी प्रतिक्रिया देने में फेल हो सकती हैं. ग्लोबल डिफेंस डायनमिक (global defence dynamics) में चीन का दबदबा बढ़ा है. चीन का नया डेटा लिंक हाइपरसोनिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण चुनौती का समाधान करता है जो गलती की गुंजाइश खत्म कर देता है.

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जैसे-जैसे चीन आगामी सैन्य परेड में अपनी सबसे उन्नत प्रणालियों का अनावरण करने की तैयारी कर रहा है, वैश्विक रक्षा गतिशीलता पर इसके मायनों को नई उड़ान मिल रही है. चीन की सेना का नया डेटा लिंक हाइपरसोनिक युद्ध में एक गंभीर चुनौती का समाधान करता है.