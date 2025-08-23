NATO का चक्रव्यूह पलभर में भेद सकती है चीन की सेना, PLA का हाइपरसोनिक वॉरफेयर डेटा लिंक उड़ा देगा पश्चिम के होश!
Advertisement
trendingNow12893777
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

NATO का चक्रव्यूह पलभर में भेद सकती है चीन की सेना, PLA का हाइपरसोनिक वॉरफेयर डेटा लिंक उड़ा देगा पश्चिम के होश!

Chinese Army: चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे चमत्कार कर दिए हैं कि आंखों को एकबारगी यकीन करना मुश्किल हो जाता है. ताजा मामले में चीनी सैनिकों की ताकत और दिमाग की तुलना नाटो से हो रही है.  

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 23, 2025, 06:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NATO का चक्रव्यूह पलभर में भेद सकती है चीन की सेना, PLA का हाइपरसोनिक वॉरफेयर डेटा लिंक उड़ा देगा पश्चिम के होश!

China’s hypersonic warfare data link: चीनी डिफेंस रिसर्चर्स ने एक अभूतपूर्व डेटा लिंक प्रणाली का अनावरण करके वैश्विक पटल पर एक बार फिर चीन की सेना (PLA) का परचम लहरा दिया है. वैज्ञानिकों का मानना है कि नाटो के वर्तमान सैन्य संचार को निर्णायक रूप से पीछे छोड़ने के लिए ये तकनीक उच्च गति वाले युद्ध में सैन्य शक्ति संतुलन को बदल सकती है. 

डिजाइन पर भारी रिसर्च

बड़े पैमाने पर हाइपरसोनिक युद्ध की चरम मांगों के लिए डिज़ाइन किया गया - जहां विमान मैक 5 की स्पीड से आसमान में उड़ते हैं. वहीं मिसाइलें मैक 11 की स्पीड से आगे बढ़ती हैं. नया नेटवर्क पांच नैनोसेकंड के भीतर समय समन्वय सटीकता प्राप्त करता है, जो नाटो के प्रमुख लिंक 16 सिस्टम के प्रदर्शन को दो गुना कम कर देता है. चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन (CETC) द्वारा विकसित यह छलांग, हाइपरसोनिक प्लेटफार्मों, ग्राउंड कमांड सेंटरों, रडार नेटवर्क, नौसैनिक बेड़े और उपग्रह खुफिया के बीच वास्तविक समय, सुरक्षित समन्वय को सक्षम बनाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

FAQ-

सवाल- तकनीकि पहलू क्या हैं?
जवाब- तेज़ गति और तेज़ी से बदलती ज्यामिति द्वारा उत्पन्न अपार तकनीकी चुनौतियों के बावजूद रक्षा विशेषज्ञों ने कहा, 'ये नवाचार एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक हो सकता है. चीन के बेड़े में मौजूद एक से बढ़कर एक वॉर शिप मौजूद है. ये शक्तिशाली एडवांस डिफेंस सिस्टम की ताकत के आगे पश्चिमी सेनाएं कमजोर नजर आएंगी

सवाल- नया डेटा लिंक किसको फायदा पहुंचाता है.
जवाब- वैज्ञानिकों का मानना है कि चीन की इस प्रणाली की बात ही अलग है. पश्चिमी देशों की सेनाएं 'समय की जरूरत' के हिसाब से बैकफुट पर जा सकती हैं. इसी तरह पश्चिमी देशों की सेनाएं नई सर्जिकल सटीकता के साथ संचालित समन्वित हाइपरसोनिक झुंडों पर अपनी प्रतिक्रिया देने में फेल हो सकती हैं. ग्लोबल डिफेंस डायनमिक (global defence dynamics) में चीन का दबदबा बढ़ा है. चीन का नया डेटा लिंक हाइपरसोनिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण चुनौती का समाधान करता है जो गलती की गुंजाइश खत्म कर देता है.

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जैसे-जैसे चीन आगामी सैन्य परेड में अपनी सबसे उन्नत प्रणालियों का अनावरण करने की तैयारी कर रहा है, वैश्विक रक्षा गतिशीलता पर इसके मायनों को नई उड़ान मिल रही है. चीन की सेना का नया डेटा लिंक हाइपरसोनिक युद्ध में एक गंभीर चुनौती का समाधान करता है. 

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

china

Trending news

क्या टिकटॉक के भारत लौटने का 1% भी चांस है? सरकार के बाद अब कंपनी ने भी दे दिया जवाब
TikTok
क्या टिकटॉक के भारत लौटने का 1% भी चांस है? सरकार के बाद अब कंपनी ने भी दे दिया जवाब
बाढ़ राहत के लिए मैदान में उतरी मान सरकार, 8 कैबिनेट मंत्रियों ने संभाला मोर्चा
Punjab
बाढ़ राहत के लिए मैदान में उतरी मान सरकार, 8 कैबिनेट मंत्रियों ने संभाला मोर्चा
ट्रंप के टैरिफ थोपने के बाद अब भारत की बारी, अमेरिका को लेकर लिया ये बड़ा फैसला
Postal Services
ट्रंप के टैरिफ थोपने के बाद अब भारत की बारी, अमेरिका को लेकर लिया ये बड़ा फैसला
जमात-ए-इस्लामी के स्कूलों के अधिग्रहण पर महबूबा मुफ्ती क्यों खफा? हैरान कर रहा मामला
Mehbooba Mufti
जमात-ए-इस्लामी के स्कूलों के अधिग्रहण पर महबूबा मुफ्ती क्यों खफा? हैरान कर रहा मामला
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Cyber crime
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Live: भगोड़े सुनील कुमार को अजरबैजान से भारत लाया गया, सीबीआई और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
Aaj Ki Taza Khabar Live
Live: भगोड़े सुनील कुमार को अजरबैजान से भारत लाया गया, सीबीआई और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
Jamuu and Kashmir
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
PM Modi
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
Donald Trump
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
Raj Thackeray
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
;