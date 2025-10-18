'I Love Solving Wars...' क्या अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर आया ट्रंप का दिल?

Donald Trump: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें 'युद्ध सुलझाना पसंद है' ट्रंप ने कहा कि मुझे पता है कि काबुल पर हमला इस्लामाबाद ने ही किया था. ट्रंप ने कहा कि अगर वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष सुलझा लेते हैं तो यह नौवां युद्ध होगा जिसे वह सुलझाएंगे. हालांकि ट्रंप ने कहा कि उन्हें सबसे पहले अमेरिका को चलाना है. ट्रंप ने कहा कि मुझे युद्ध सुलझाना पसंद है. जानते हो क्यों? मुझे लोगों को मारे जाने से रोकना पसंद है और मैंने लाखों-करोड़ों लोगों की जान बचाई है.

#WATCH | US President Trump says, "I solved eight wars. Go to Rwanda and the Congo, talk about India and Pakistan. Look at all of the wars that we solved, and every time I solved, when they say If you solve the next one, you're gonna get the Nobel Prize. I didn't get a Nobel… pic.twitter.com/EWDq3EgApZ Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) October 17, 2025

पाकिस्तानी सेना ने फिर किया काबुल पर हमला

बता दें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है क्योंकि पाकिस्तान ने काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के ठिकानों पर हवाई हमला किया था. पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर टीटीपी आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है लेकिन काबुल ने इन आरोपों से इनकार किया है. पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने भी जवाबी कार्रवाई की और डूरंड रेखा पर कई पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया जिसमें पाक के कई सैनिक मारे गए.

जिसके बाद पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे के युद्धविराम का आह्वान करना पड़ा. हालांकि, शुक्रवार को युद्धविराम की अवधि समाप्त होने पर पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमला किया जिसमें 3 अफगान क्रिकेटरों सहित आठ लोग मारे गए. इसके कारण अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान के साथ त्रिकोणीय श्रृंखला रद्द करनी पड़ी जिसमें श्रीलंका भी शामिल था.