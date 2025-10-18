Advertisement
'I Love Solving Wars...' क्या अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर आया ट्रंप का दिल?

Afghanistan-Pakistan War: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें युद्ध सुलझाना पसंद है और उन्होंने अफगानिस्तान‑पाकिस्तान विवाद में काबुल पर हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाली. ट्रम्प ने कहा कि अगर वे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष सुलझाएं तो यह नौवां ऐसा युद्ध होगा जिसे उन्होंने सुलझाया होगा.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 18, 2025, 05:18 PM IST
Donald Trump: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें 'युद्ध सुलझाना पसंद है' ट्रंप ने कहा कि मुझे पता है कि काबुल पर हमला इस्लामाबाद ने ही किया था. ट्रंप ने कहा कि अगर वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष सुलझा लेते हैं तो यह नौवां युद्ध होगा जिसे वह सुलझाएंगे. हालांकि ट्रंप ने कहा कि उन्हें सबसे पहले अमेरिका को चलाना है. ट्रंप ने कहा कि मुझे युद्ध सुलझाना पसंद है. जानते हो क्यों? मुझे लोगों को मारे जाने से रोकना पसंद है और मैंने लाखों-करोड़ों लोगों की जान बचाई है. 

 

 

पाकिस्तानी सेना ने फिर किया काबुल पर हमला 

बता दें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है क्योंकि पाकिस्तान ने काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के ठिकानों पर हवाई हमला किया था. पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर टीटीपी आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है लेकिन काबुल ने इन आरोपों से इनकार किया है. पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने भी जवाबी कार्रवाई की और डूरंड रेखा पर कई पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया जिसमें पाक के कई सैनिक मारे गए. 

जिसके बाद पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे के युद्धविराम का आह्वान करना पड़ा. हालांकि, शुक्रवार को युद्धविराम की अवधि समाप्त होने पर पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमला किया जिसमें 3 अफगान क्रिकेटरों सहित आठ लोग मारे गए. इसके कारण अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान के साथ त्रिकोणीय श्रृंखला रद्द करनी पड़ी जिसमें श्रीलंका भी शामिल था.  

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है.

Donald Trump

