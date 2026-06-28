'अब्बा जिंदा हैं तो लौटा दो, मर गए तो डेथ सर्टिफिकेट दे दो', बलोच बेटी सम्मी दीन ने लिखा पाकिस्तान सरकार को खुला पत्र

Sammi Deen Baloch News: बलोचिस्तान में लोगों के विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना निर्दयता के साथ उनके अपहरण और हत्याएं कर रही हैं. अब बलोच एक्टिविस्ट मानवाधिकार कार्यकर्ता सम्मी दीन बलोच ने खुला पत्र लिखकर पाकिस्तान सरकार से जवाब मांगा है. अपने पत्र में सम्मी दीन ने लिखा कि अगर उनके अब्बा जिंदा हैं तो लौटा दो और अगर मर गए हैं तो डेथ सर्टिफिकेट दे दो.
बलोच मानवाधिकार कार्यकर्ता सम्मी दीन बलोच ने अपने पिता डॉ. दीन मोहम्मद बलोच के जबरन गुमशुद होने की 17वीं वर्षगांठ पर रविवार को यह खुला पत्र जारी किया. अपनी भावुक अपील में सम्मी दीन ने लिखा है कि दो दशक की अनिश्चितता के बाद उनके परिवार को पिता की सुरक्षित वापसी या उनकी किस्मत की जानकारी पाने का हक है.
सम्मी दीन बलोच ने पत्र में लिखा, 'शायद इस साल आप उन्हें घर आने देंगे. अगर आपने उन्हें मार दिया है, तो शायद इस साल आप आखिरकार फैसला करेंगे कि हमें एक और इंतजार कराने के बजाय उनका डेथ सर्टिफिकेट देना आपकी जिम्मेदारी है.'
बताते चलें कि खुजदार जिले के चिकित्सक डॉ. दीन मोहम्मद बलोच को 28 जून 2009 को हिरासत में लिया गया था. इसके बाद से उनकी आज तक कोई खबर नहीं मिली है. उनके परिवार और मानवाधिकार समूह पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों पर बलोचिस्तान में जबरन गुमशुदगी करने का आरोप लगाते रहे हैं. वहीं, पाकिस्तानी सेना ढिठाई के साथ हर बार इन आरोपों से इनकार करती रही है.
पिता के लापता होने के दुख का वर्णन करते हुए सम्मी बताती हैं कि वे पिता के जीवित या मृत होने का पता लगाए बिना बड़ी हुईं. उन्होंने अपने पत्र में लिखा, 'मुझे गुमशुदगी दी गई. जब मैंने पिता के बारे में पूछा तो मुझे इनकार कर दिया गया. मुझे अपमान दिया गया. मेरे पिता को राज्य उठा ले गया. उनका इंतजार करने की मुझे आजीवन सजा दी गई.'
उन्होंने लिखा, 'मेरे अब्बा कोई फाइल नहीं थे. वे कोई अफवाह नहीं थे. वे डॉ. दीन मोहम्मद थे. एक डॉक्टर, पति और प्यारे पिता. उन्हें हमसे हमेशा के लिए छीन लिया गया. उन्होंने आगे कहा कि अन्य बच्चे पिता की यादों के साथ बड़े होते हैं. लेकिन उन्हें याचिकाएं, लाठियां, आंसू गैस और पोस्टर की विरासत के साथ बड़े होना पड़ा.'
सम्मी दीन बलोच अब वॉयस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स (VBMP) की महासचिव हैं और बलोचिस्तान में जबरन गुमशुदगी के खिलाफ अभियान की प्रमुख चेहरा बन चुकी हैं.
सम्मी दीन बलोच गुमशुदा लोगों के मुद्दे पर लगातार विरोध प्रदर्शन करती रही हैं. उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए अदालतों और मानवाधिकार संगठनों में लगाता याचिकाएं दायर कीं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की जवाबदेही की मांग की. उनकी इन गतिविधियों से बिफरी पाकिस्तानी सेना बार-बार उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजती रही है.
जर्मनी के डबलिन में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन फ्रंट लाइन डिफेंडर्स ने सम्मी दीन बलोच के लिए समर्थन दोहराया. संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से डॉ. बलोच का तुरंत खुलासा करने की मांग की. उन्होंने पाकिस्तान से सभी जबरन गुमशुदगी के मामलों की जांच करने की अपील भी की.
वहीं पाकिस्तानी सरकार और सेना ने राजनीतिक उत्पीड़न के आरोपों को खारिज किया है. सेना का दावा है कि बलोच कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तानी कानून के तहत की जा रही है. उसका कहना है कि आम नागरिकों को गायब करने की कोई आधिकारिक नीति नहीं है. पाकिस्तान सेना का दावा है कि कई गुमशुदा व्यक्ति आतंकवादी संगठनों में शामिल हो गए, भूमिगत हो गए या स्वेच्छा से देश छोड़कर चले गए.