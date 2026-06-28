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'अब्बा जिंदा हैं तो लौटा दो, मर गए तो डेथ सर्टिफिकेट दे दो', बलोच बेटी सम्मी दीन ने लिखा पाकिस्तान सरकार को खुला पत्र

Balochistan News in Hindi: बलोचिस्तान की बेटी और मानवाधिकार कार्यकर्ता सम्मी दीन बलोच का दुख रविवार को छलक गया. अपने पिता की गुमशुदगी की 17वीं वर्षगांठ पर सम्मी दीन ने पाकिस्तान सरकार को पत्र लिखकर अपने पिता के बारे में जानकारी देने की मांग की. उन्होंने लिखा, 'अगर अब्बा जिंदा हैं तो लौटा दो, मर गए तो डेथ सर्टिफिकेट दे दो.'

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 28, 2026, 11:50 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:50 PM IST
'अब्बा जिंदा हैं तो लौटा दो, मर गए तो डेथ सर्टिफिकेट दे दो', बलोच बेटी सम्मी दीन ने लिखा पाकिस्तान सरकार को खुला पत्र
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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