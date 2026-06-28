'अब्बा जिंदा हैं तो लौटा दो, मर गए तो डेथ सर्टिफिकेट दे दो', बलोच बेटी सम्मी दीन ने लिखा पाकिस्तान सरकार को खुला पत्र

वहीं पाकिस्तानी सरकार और सेना ने राजनीतिक उत्पीड़न के आरोपों को खारिज किया है. सेना का दावा है कि बलोच कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तानी कानून के तहत की जा रही है. उसका कहना है कि आम नागरिकों को गायब करने की कोई आधिकारिक नीति नहीं है. पाकिस्तान सेना का दावा है कि कई गुमशुदा व्यक्ति आतंकवादी संगठनों में शामिल हो गए, भूमिगत हो गए या स्वेच्छा से देश छोड़कर चले गए.