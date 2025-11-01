Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

भारत से पंगा लेकर बुरा फंसा पाकिस्तान, 'नए संकट' के बीच ऑस्ट्रेलियाई से आई रिपोर्ट से हिल गया पड़ोसी मुल्क

Pakistan in acute danger: भारत- पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते को लेकर चल रही तनातनी के बीच एक ऐसी रिपोर्ट आई है, जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ाकर रख दी. ये रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी से आई है, जिसने नए संकट के बीच पड़ोसी मुल्क को बैचेन कर दिया है.

Edited By:  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 01, 2025, 08:26 AM IST
Pakistan in acute danger
Pakistan in acute danger

Pakistan in acute danger: पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है. इस प्रॉब्लम के बीच अब एक ऐसी रिपोर्ट आई है, जिसने उसकी नींद उड़ाकर रख दी है. इस रिपोर्ट से ये साफ हो गया कि 'पाकिस्तान आज भी भारत की दया पर जी रहा है.' भारत से पंगा लेने के बाद पड़ोसी मुल्क एक तरह से फंस चुका है. रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अगर भारत चाहते तो इस परेशानी के बीच वो पाकिस्तान की हालत खराब कर सकता है. आखिर क्या है ये पूरे मामला...आइए जानते हैं.

सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान इस वक्त कौन से संकट से जूझ रहा है? तो इसका जवाब ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी के एनजीओ इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (आईईपी) द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में दिया गया है. रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत द्वारा सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद पाकिस्तान गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है.

दरअसल, पाकिस्तान की 80 फीसदी खेती सिंधु नदी के पानी पर ही डिपेंड है, लेकिन अब खेती वाले इस इलाके में पानी की समस्या आ गई है. वहां के लोगों को पानी के लिए दो-चार होना पड़ रहा है. पाकिस्तान को ये चिंता सता रही होगा कि भारत के पास अपनी तकनीकी क्षमता के चलते सिंधु नदी के प्रवाह को बदलने की क्षमता आ गई है. ये दावा ऑस्ट्रेलिया के थिंक-टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) की 'Ecological Threat Report 2025' में भी किया गया है.

यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है. इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुहंतोड़ जवाब दिया था और 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) को स्थगित कर दिया था.

भारत को मिल गया अपर हैंड

ऑस्ट्रेलियाई से आई रिपोर्ट से भी बताती है कि संधि निलंबित करने के बाद भारत फिलहाल पानी साझा करने की शर्तों से बंधा नहीं है. यह एक तरफ जहां पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गया है तो वहीं भारत को इससे अपर हैंड मिला है. 1960 के समझौते के तहत, भारत ने पश्चिमी नदियों, सिंधु, झेलम और चिनाब, का जल पाकिस्तान के साथ साझा करने की सहमति दी थी, लेकिन अब वो इससे बंधा नहीं है. वहीं, व्यास, रावी और सतलुज सहित पूर्वी नदियों पर अपने उपयोग के लिए नियंत्रण बनाए रखा था.

छोटे से बदलाव से पाकिस्तान हिल जाएगा

इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (आईईपी) की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत जल प्रवाह को पूरी तरह से रोक या मोड़ नहीं सकता, लेकिन अहम वक्त जैसे गर्मी में बांध संचालन में मामूली सा बदलाव कर सकता है, ऐसा होने से पाकिस्तान के घनी आबादी वाले मैदानी इलाकों पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का 80 फीसदी इलका जिस पर खेती होती है उसकी सिंचाई के लिए वो सिंधु-बेसिन पर ही निर्भर है. रिपोर्ट में भी बताया गया कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 दिन का पानी स्टोर करने की क्षमता है, इसलिए इसे मौसमी पानी की कमी का बड़ा जोखिम है.

क्यों टेंशन में पाकिस्तान?

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सिंधु जल संधि निलंबित होने के बाद भारत ने चिनाब पर जल निकासी की तो पाकिस्तान से कोई चर्चा नहीं हुई. पहले नदी का कुछ हिस्सा सूख गया और फिर गेट खोलने पर गाद वाला तेज पानी छोड़ा गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की पश्चिमी नदियों पर जो बांध हैं, वे ज्यादा पानी रोकने वाले नहीं हैं और केवल रन-ऑफ-द-रिवर प्रोजेक्ट हैं. मतलब ये कि पानी का प्रवाह पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत के पास बांध के गेट खोलने-बंद करने और पानी के समय तय करने का अधिकार है, जिससे पाकिस्तान पर असर पड़ता है.

ये भी पढ़ें: 'सफेद रंग का पाउडर, सिखों का कत्ल करने के लिए जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...', वो आज ही का दिन था

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

India pakistanIndus

