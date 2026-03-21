Advertisement
trendingNow13149268
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनUS हमला करेगा तो भारत को नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली-मुंबई को बनाएंगे निशाना, PAK के पूर्व हाई कमिश्नर ने दी बड़ी धमकी

'US हमला करेगा तो भारत को नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली-मुंबई को बनाएंगे निशाना', PAK के पूर्व हाई कमिश्नर ने दी बड़ी धमकी

Abdul Basit on India Pakistan War: इजरायल-ईरान जंग के बीच PAK के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने भारत को बड़ी धमकी दी है. बासित ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर US ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हम भारत को नहीं छोड़ेंगे. हम अपनी मिसाइलों से दिल्ली-मुंबई को निशाना बनाएंगे.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 21, 2026, 10:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'US हमला करेगा तो भारत को नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली-मुंबई को बनाएंगे निशाना', PAK के पूर्व हाई कमिश्नर ने दी बड़ी धमकी

Abdul Basit threatens to attack India: जरा सोचिए, अगर कभी यूएस और इजरायल, ईरान की तरह पाकिस्तान को खत्म करने के लिए उस पर हमला बोल दें तो जिन्नालैंड क्या करेगा? क्या वह अपनी मिसाइलों से अमेरिका तक मार करेगा या फिर इजरायल को दहलाएगा? अगर आप सोच रहे हैं कि वह इनमें से कोई एक तरीका अपनाएगा तो आप गलत हैं. ऐसे हालात में वह अपनी मिसाइलों से भारत पर हमला करेगा. यह धमकी किसी और ने नहीं, बल्कि भारत में तैनात रहे पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने दी है. 

अब्दुल बासित पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक रहे हैं और आज भी अपने देश से जुड़े मामलों खासकर भारत-पाकिस्तान के मुद्दों पर खासे सक्रिय रहते हैं. एक टेलीविजन डिबेट में उन्होंने कहा कि अगर ईरान की तरह, अमेरिका कभी पाकिस्तान पर हमला करता है तो ऐसे में उनका मुल्वक पड़ोसी भारत को निशाना बनाएगा. उसके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं होगा. फिर चाहे, भारत उस युद्ध में कोई पक्ष हो या न हो. 

'अगर यूएस कभी पाकिस्तान पर हमला कर दे तो?'

टीवी डिबेट में एंकर ने पूछा कि अगर कभी यूएस, 'पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को खत्म करने का फैसला लेता है तो क्या होगा.' इस सवाल पर अब्दुल बासित ने कहा, 'मान लीजिए ईरान जंग के बाद इजरायल हमारे पड़ोस में आकर बैठ जाता है. उस वक्त हालात ऐसे बन जाते हैं कि यूएस और इजरायल हमारी परमाणु क्षमता को तबाह करने का फैसला करते हैं. यह पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी स्थिति होगी, जो कि असंभव है.'

Add Zee News as a Preferred Source

'हमारे पास क्या रास्ता होगा, भारत'

बासित ने आगे कहा, 'मैं सबसे बुरे हालात का जिक्र कर रहा हूं, जो कि पाकिस्तान की मौजूदा क्षमताओं को देखते हुए लगभग नामुमकिन है. फिर भी अगर, हालात ऐसे बन जाते हैं कि यूएस, पाकिस्तान पर हमला कर दे तो हमारे पास भी जवाब देने के ऑप्शन रहेंगे. यूएस भले ही हमारी न्यूक्लियर रेंज में नहीं है और हम खाड़ी मुल्कों में बने उसके क्षेत्रीय सैन्य अड्डों पर भी नहीं पहुंच सकते. या फिर हम इजरायल पर भी हमला नहीं कर सकते. ऐसे में हमारे पास क्या रास्ता होगा, भारत.'

'हम दिल्ली, मुंबई हर जगह अटैक करेंगे'

भारत को धमकी देते हुए अब्दुल बासित ने कहा, 'ऐसे हालात में हमें कुछ नहीं करना है. अगर हम पर किसी ने बुरी नजर से देखा (अमेरिकी हमला) तो हमें बिना सोचे समझे भारत पर हमला कर देना है. हमें दिल्ली, मुंबई हर जगह अटैक कर देना है. हमें उन्हें छोड़ना नहीं है. बाद में जो होगा, देखा जाएगा.' 

दुनिया को गीदड़भभकी देते हुए बोले, 'हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो. लेकिन अगर, ऐसा कुछ हुआ तो फिर अल्लाह ही जानता है कि पाकिस्तान क्या करेगा. अगर किसी ने हमारा नुकसान करने की कोशिश की तो हम जवाब दिए बिना पीछे नहीं हटेंगे. भारत में जहां चाहें, वहां हमला करेंगे.'

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

India Pakistan News in HindiAbdul Basitisrael iran warIsrael Iran tension

Trending news

राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, बोले- चुनाव के बाद बढ़ा देगी तेल-गैस के दाम
israel iran war
राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, बोले- चुनाव के बाद बढ़ा देगी तेल-गैस के दाम
पंजाब की जनता को CM मान ने सौंपा रिपोर्ट कार्ड, 4 साल के काम-काज की गिनाई उपलब्धियां
Punjab
पंजाब की जनता को CM मान ने सौंपा रिपोर्ट कार्ड, 4 साल के काम-काज की गिनाई उपलब्धियां
दम बिरयानी का निकला 'दम', जेब भी हो रही हल्की! गैस संकट की वजह से महंगा हुआ स्वाद
israel iran war
दम बिरयानी का निकला 'दम', जेब भी हो रही हल्की! गैस संकट की वजह से महंगा हुआ स्वाद
'पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे आएं विधायक', AAP नेता मनीष सिसोदिया ने की अपील
Punjab news
'पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे आएं विधायक', AAP नेता मनीष सिसोदिया ने की अपील
क्या ईरान पर हमले के लिए US ने भारत के बेस यूज करने की मांगी इजाजत? MEA ने बताया सच
Israel Iran tension
क्या ईरान पर हमले के लिए US ने भारत के बेस यूज करने की मांगी इजाजत? MEA ने बताया सच
क्रूड ऑयल के रिजर्व का कांटा गिरा, क्या भारत ईरान से तेल की खरीददारी फिर शुरू करेगा?
Iran war
क्रूड ऑयल के रिजर्व का कांटा गिरा, क्या भारत ईरान से तेल की खरीददारी फिर शुरू करेगा?
BJP ने आज चुनावी राज्यों में किन प्रत्याशियों को दिया टिकट, यहां देखें लिस्ट
Assembly Election 2026
BJP ने आज चुनावी राज्यों में किन प्रत्याशियों को दिया टिकट, यहां देखें लिस्ट
‘आयुष्मान में शर्तें, हमारी योजना में फ्री इलाज...' CM मान ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Bhagwant Singh Mann
‘आयुष्मान में शर्तें, हमारी योजना में फ्री इलाज...' CM मान ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
निकाल लीजिए रजाई और कंबल! कहीं तूफान तो कहीं भारी बारिश; IMD का अलर्ट
IMD
निकाल लीजिए रजाई और कंबल! कहीं तूफान तो कहीं भारी बारिश; IMD का अलर्ट
अर्श से फर्श पर पहुंचा गांधी परिवार का घमंड...BJP सांसद ने याद दिलाई 'इमरजेंसी'
Nishikant Dubey
अर्श से फर्श पर पहुंचा गांधी परिवार का घमंड...BJP सांसद ने याद दिलाई 'इमरजेंसी'