'US हमला करेगा तो भारत को नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली-मुंबई को बनाएंगे निशाना', PAK के पूर्व हाई कमिश्नर ने दी बड़ी धमकी

Abdul Basit threatens to attack India: जरा सोचिए, अगर कभी यूएस और इजरायल, ईरान की तरह पाकिस्तान को खत्म करने के लिए उस पर हमला बोल दें तो जिन्नालैंड क्या करेगा? क्या वह अपनी मिसाइलों से अमेरिका तक मार करेगा या फिर इजरायल को दहलाएगा? अगर आप सोच रहे हैं कि वह इनमें से कोई एक तरीका अपनाएगा तो आप गलत हैं. ऐसे हालात में वह अपनी मिसाइलों से भारत पर हमला करेगा. यह धमकी किसी और ने नहीं, बल्कि भारत में तैनात रहे पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने दी है.

अब्दुल बासित पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक रहे हैं और आज भी अपने देश से जुड़े मामलों खासकर भारत-पाकिस्तान के मुद्दों पर खासे सक्रिय रहते हैं. एक टेलीविजन डिबेट में उन्होंने कहा कि अगर ईरान की तरह, अमेरिका कभी पाकिस्तान पर हमला करता है तो ऐसे में उनका मुल्वक पड़ोसी भारत को निशाना बनाएगा. उसके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं होगा. फिर चाहे, भारत उस युद्ध में कोई पक्ष हो या न हो.

'अगर यूएस कभी पाकिस्तान पर हमला कर दे तो?'

टीवी डिबेट में एंकर ने पूछा कि अगर कभी यूएस, 'पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को खत्म करने का फैसला लेता है तो क्या होगा.' इस सवाल पर अब्दुल बासित ने कहा, 'मान लीजिए ईरान जंग के बाद इजरायल हमारे पड़ोस में आकर बैठ जाता है. उस वक्त हालात ऐसे बन जाते हैं कि यूएस और इजरायल हमारी परमाणु क्षमता को तबाह करने का फैसला करते हैं. यह पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी स्थिति होगी, जो कि असंभव है.'

Add Zee News as a Preferred Source

'हमारे पास क्या रास्ता होगा, भारत'

बासित ने आगे कहा, 'मैं सबसे बुरे हालात का जिक्र कर रहा हूं, जो कि पाकिस्तान की मौजूदा क्षमताओं को देखते हुए लगभग नामुमकिन है. फिर भी अगर, हालात ऐसे बन जाते हैं कि यूएस, पाकिस्तान पर हमला कर दे तो हमारे पास भी जवाब देने के ऑप्शन रहेंगे. यूएस भले ही हमारी न्यूक्लियर रेंज में नहीं है और हम खाड़ी मुल्कों में बने उसके क्षेत्रीय सैन्य अड्डों पर भी नहीं पहुंच सकते. या फिर हम इजरायल पर भी हमला नहीं कर सकते. ऐसे में हमारे पास क्या रास्ता होगा, भारत.'

FORMER PAKISTAN HIGH COMISSIONER ABDUL BASIT THREATENS ATTACK AGAINST INDIA “If hypothetically, US attacks Pakistan, Pakistan should drop bombs on India, in Mumbai and Delhi.” Educated or illiterate, privileged or underprivileged, everyone is a Jihadi in Pakistan. pic.twitter.com/8A64iQ0EiA — Brutal Truth (@sarkarstix) March 21, 2026

'हम दिल्ली, मुंबई हर जगह अटैक करेंगे'

भारत को धमकी देते हुए अब्दुल बासित ने कहा, 'ऐसे हालात में हमें कुछ नहीं करना है. अगर हम पर किसी ने बुरी नजर से देखा (अमेरिकी हमला) तो हमें बिना सोचे समझे भारत पर हमला कर देना है. हमें दिल्ली, मुंबई हर जगह अटैक कर देना है. हमें उन्हें छोड़ना नहीं है. बाद में जो होगा, देखा जाएगा.'

दुनिया को गीदड़भभकी देते हुए बोले, 'हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो. लेकिन अगर, ऐसा कुछ हुआ तो फिर अल्लाह ही जानता है कि पाकिस्तान क्या करेगा. अगर किसी ने हमारा नुकसान करने की कोशिश की तो हम जवाब दिए बिना पीछे नहीं हटेंगे. भारत में जहां चाहें, वहां हमला करेंगे.'