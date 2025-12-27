यासीन को फांसी हुई तो भारत पर हो सकते हैं आतंकी हमले, अलगाववादी की बीवी मुशाल ने भारत को दी गीदड़भभकी

Why is Yasin Malik in jail: कश्मीरी अलगाववादी यासीन मलिक फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और उस पर अनेक मामलों में सुनवाई चल रही है. अब पाकिस्तान में रहने वाली उसकी बीवी मुशाल हुसैन मलिक ने अपने शौहर को लेकर भारत को बड़ी धमकी दी है. पाकिस्तान में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में मुशाल ने कहा कि अगर यासीन मलिक को मौत की सजा सुनाई जाती है तो भारत में बड़े पैमाने पर आतंकी हमले कराए जा सकते हैं. मुशाल ने दावा किया कि आत्मघाती हमलावर भारत पर अटैक के लिए एकदम तैयार बैठे हैं.

यासीन को फांसी हुई तो... - मुशाल

पॉडकास्ट इंटरव्यू में मुशाल ने कहा कि अगर भारतीय अदालतें यासीन की सजा को मौत की सजा में बदलती हैं, तो इसके परिणामस्वरूप भारत में बड़े पैमाने पर आतंकी हमले हो सकते हैं. उन्होंने दावा किया कि ऐसे हमलों के लिए आत्मघाती हमलावर पहले से तैयार हैं. इशारा मिलते ही वे किसी भी समय कार्रवाई कर सकते हैं. यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. साथ ही भारत-पाकिस्तान संबंधों में आशंका बढ़ गई है.

अपने शौहर की तरह आतंकी गतिविधियों का समर्थन वाली मुशाल ने इंटरव्यू में यासीन मलिक को स्वतंत्रता सेनानी बताया. मुशाल ने कहा कि यानी कश्मीर की आजादी के लिए लड़ने वाला फ्रीडम फाइटर है और भारत सरकार ने उसे झूठे आरोपों में फंसाया है. मुशाल ने धमकी दी कि अगर अफजल गुरु की तरह यासीन को भी फांसी पर लटकाया गया तो इससे कश्मीर में एक नया आंदोलन शुरू हो सकता है.

PAK में चल रहा 'सेव यासीन मलिक' अभियान

अपने इंटरव्यू में मुशाल ने कहा कि उनके शौहर के फेवर में पाकिस्तान में 'सेव यासीन मलिक' अभियान चल रहा है. इस अभियान में पाकिस्तानी नागरिकों और कश्मीरियों से यासीन के समर्थन में आवाज उठाने की अपील की जा रही है.

मुशाल की इस धमकी ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिया है. उसका यह बयान सीधे तौर पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसा लगता है. हालांकि कई लोग इसे पाकिस्तान प्रायोजित प्रोपेगैंडा मानकर खारिज भी कर रहे हैं. फिर भी सुरक्षा एजेंसियां कोई भी लापरवाही करने को तैयार नहीं है. भारतीय अधिकारी इसे गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा उपायों को मजबूत कर रहे हैं.

हाईकोर्ट में 28 जनवरी को होनी है सुनवाई

बताते चलें कि एनआईए कोर्ट यासीन मलिक को 2017 के टेरर फंडिंग केस में दोषी करार देकर 10 साल की सजा सुना चुकी है. हालांकि एनआईए इससे संतुष्ट नहीं है. उसने यासीन को फांसी की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर रखी है. कोर्ट ने पिछले दिनों एनआईए की याचिका पर यासीन से जवाब मांगा है. इस अपील पर हाई कोर्ट का फैसला क्या होगा, यह किसी को पता नहीं है. लेकिन मुशाल को डर सता रहा है कि उसके आतंकपरस्त शौहर को भी अफजल की तरह फांसी पर लटकाया जा सकता है. इसी वजह से उसके प्राण सूखते जा रह हैं.

मुशाल ने इस धमकी से कुछ दिनों पहले यासीन को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की भी मांग की थी. साथ ही प्रियंका वाड्रा समेत कई भारतीय नेताओं को पत्र लिखा था. इन पत्रों में उसने दावा किया था कि यासीन की सजा से कश्मीर एक बार फिर आग में झुलस जाएगा. साथ ही इससे पाकिस्तान और भारत में परमाणु जंग का खतरा भी बढ़ जाएगा. अब हाईकोर्ट में इस मामले में 28 जनवरी 2026 की सुनवाई होने वाली है. जिस पर मुशाल समेत तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई हैं.