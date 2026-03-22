'ईरान से बहुत प्यार तो वहीं चले जाओ', मुनीर ने इफ्तार में बुलाकर शिया मौलानाओं को धमकाया, PAK में बढ़ा शिया-सुन्नी तनाव

Pakistan Army Chief Asim Munir threatens Shia Muslims: भारत में शिया मुसलमानों ने ईरान के धार्मिक गुरू की मौत पर नाराजगी जताई और उनकी मौत का गम मनाया. उन्होंने ईरान और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी भी की. भारत में नागरिकों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने की इजाजत है, लेकिन पाकिस्तान में शिया मुसलमानों को अल्टीमेटम मिल गया है. पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं को एक साथ बुलाकर धमकाया है. मुनीर ने शिया मुसलमानों से कहा है कि जिसे ईरान से प्यार है, उसे उसे ईरान चले जाना चाहिए.

मुनीर ने इफ्तार में बुलाकर शिया मौलानाओं को धमकाया

पाकिस्तान में ईद पर शनिवार को शिया मुसलमानों को मिले अल्टीमेटम की चर्चा होती रही. आसिम मुनीर के इस बयान के बाद पाकिस्तान के शिया मुसलमानों में जबरदस्त आक्रोश है. उन्हें इस बात का गम है कि पाकिस्तान की नींव रखने वाले शिया मुसलमानों को कैसे पाकिस्तान में किनारे लगाने की तैयारी कर ली गई है.

पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर ने एक प्लान बनाकर पाकिस्तान के सभी बड़े शिया धर्मगुरुओं को इफ्तारी के लिए बुलाया. इसमें मुनीर वर्दी में नहीं बल्कि सामान्य कपड़ों में दिखाई दिया. पाकिस्तान के शिया धर्मगुरू खुद को सम्मानित महसूस कर रहे थे कि पाकिस्तान चला रहे अघोषित सैन्य शासक ने उनको बुलाया है. लेकिन पाकिस्तान के शिया धर्मगुरुओं को ये नहीं पता था कि मुनीर ने उनको अपमानित करने के लिए बुलाया है. इसीलिए मुनीर की बात सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.

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'ईरान से बहुत प्यार है तो वहीं चले जाओ'

मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं से कहा, 'अगर ईरान से बहुत प्यार है तो वहीं चले जाओ. हम किसी को भी, किसी दूसरे देश के प्रति अपनी वफादारी की वजह से, पाकिस्तान में अफरा-तफरी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे.'

ये धमकी आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के सबसे वरिष्ठ शिया धर्मगुरुओं को दी थी. इफ्तार बैठक में पाकिस्तान के ​शिया मुसलमानों को गद्दार कहा. अब पाकिस्तान के शिया समुदाय ने आसिम मुनीर की धमकी को बहुत ज्यादा अपमानजनक बताया है. इसके बाद पाकिस्तान में शिया-सुन्नी तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है. मुनीर की धमकी के बाद विरोध करने शिया मुसलमान सड़कों पर भी उतरे.

अब इस इफ्तार में बुलाए गए शिया धर्मगुरू पूरे पाकिस्तान में जाकर शिया मुसलमानों को बता रहे हैं कि किस तरह मुनीर ने उनको अपमानित किया है. इस इफ्तारी के दौरान मुनीर की बातों का जवाब देने के लिए शिया धर्मगुरू अपनी बात कहने का इंतजार कर रहे थे. लेकिन पाकिस्तान में एक नियम बन गया है कि मुनीर जो कह देता है, उसकी बात कोई काट नहीं सकता. इसलिए इन शिया धर्मगुरुओं को जवाब देने का मौका भी नहीं मिला. जिसे वो अपना एक और अपमान बता रहे हैं.

पाकिस्तान में रहते हैं 4 करोड़ मुसलमान

शिया मुसलमान कह रहे हैं कि मुनीर को अमेरिका या फिर इजरायल शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि मुनीर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रखा है. मुनीर पाकिस्तान को गिरवी रख चुका है. शिया मुसलमान मुनीर को धमकी दे रहे हैं. अगर उसने ईरान के खिलाफ साजिश की तो शिया मुसलमान ईरान पर धावा बोल देंगे.

आपको खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें याद होंगी. पूरे पाकिस्तान में अमेरिका का विरोध हुआ था. कराची में नाराज शिया मुसलमान अमेरिका के कॉन्सुलेट में घुस गए थे और तोड़फोड़ की थी. इसके जवाब में अमेरिकी सुरक्षाकर्मियों की गोली से 8 से ज्यादा शिया मुसलमानों की मौत हो गई थी.

शिया मुसलमानों के विरोध प्रदर्शन से ट्रंप के दरबार में मुनीर के प्वाइंट काफी कम हो गए थे. इसीलिए ईद से पहले इफ्तारी के बहाने मुनीर ने शिया मौलानाओं को बुलाया और ईरान चले जाने की धमकी दी. पाकिस्तान में लगभग 4 करोड़ शिया मुसलमान रहते हैं, जो मुनीर की इस धमकी से बहुत ज्यादा आहत हैं. जिस पाकिस्तान को बनाने में शिया मुसलमानों ने बहुत योगदान दिया था, आज मुनीर उसी पाकिस्तान से शिया मुसलमानों को बेदखल करना चाहता है.

भारत के इन शिया मुसलमानों ने बनाया था पाकिस्तान

आपको भारत के बंटवारे के उन चेहरों को याद करना होगा. जो अलग मुस्लिम मुल्क बनाने की मांग करने में सबसे आगे थे. भारत के बंटवारे के लिए सबसे मजबूत आवाज़ मोहम्मद अली जिन्ना ने उठाई. जिसे पाकिस्तान कायद ए आजम यानी राष्ट्रपिता मानता है. मोहम्मद अली जिन्ना एक शिया मुसलमान थे.

सर आगा खान तृतीय भारत का बंटवारा करने वाली पार्टी मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बने. इन्हें पाकिस्तान बनाने की मुहिम का फाइनेंसर भी कहा जाता है. ये भी शिया मुसलमान थे. सैयद अमीर अली जो एक शिया विद्वान और राजनीतिज्ञ थे. उन्होंने भी पाकिस्तान बनाने की आवाज सबसे ज्यादा बुलंद की.

इसके अलावा मुस्लिम लीग के पूर्व अध्यक्ष राजा साहब महमूदाबाद भी उन शिया नेताओं में शामिल थे. जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की वकालत की. हालांकि अपनी संपत्ति बचाने के लिए राजा साहब महमूदाबाद वापस भारत लौट आए थे.

पाकिस्तान के शिया मुल्क में पसर रहा नरसंहार का डर!

एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि भारत के कुछ प्रमुख शिया संगठन शुरू में पाकिस्तान आंदोलन के विरोध में थे. ये शिया मुसलमान चाहते थे कि भारत अखंड रहे. इन शिया मुसलमानों को आशंका थी कि एक इस्लामी राज्य में शिया जैसे अल्पसंख्यकों की स्थिति असुरक्षित हो सकती है. लेकिन बड़े शिया नेता जिन्ना के साथ खड़े रहे और पाकिस्तान का निर्माण करवा दिया.

अब पाकिस्तान गए शिया मुसलमानों को डर लग रहा है कि कहीं उनको पाकिस्तान से बेदखल ना कर दिया जाए या फिर मुनीर शिया मुसलमानों का नरसंहार ना शुरू कर दे. इससे पहले पाकिस्तान के सुन्नी आतंकवादी संगठन शिया मुसलमानों पर हमला करते रहे हैं. अगर मुनीर के निर्देश पर पाकिस्तान की सेना भी इसमें शामिल हो गई तो शिया मुसलमानों की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी.