जिस पाकिस्तान को IMF ने खुद ‘भ्रष्ट’ कहा, फिर उसी को थमा दिए अरबों डॉलर, एक्सपर्ट उठा रहे सवाल

IMF again gives loan to Pakistan: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी हालिया रिपोर्ट को इग्नोर करते हुए एक बार फिर पाकिस्तान को 1.29 अरब डॉलर का कर्ज मंजूर कर दिया है. उसके इस फैसले ने फाइनेंस एक्सपर्टों को हैरान कर दिया है. इसकी वजह हाल में जारी हुई आईएमएफ की वह रिपोर्ट है. जिसमें डिटेल में बताया गया है कि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार गहराई तक जड़ें जमा चुका है. जिसकी वजह से उसके लिए कर्ज चुका पाना मुश्किल होता जा रहा है.

अपनी ही रिपोर्ट को भूल गया आईएमएफ

ब्रिटिश अख़बार में छपे लेख के मुताबिक, आईएमएफ ने हाल ही में पाकिस्तान पर 186 पन्नों की रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की सरकार और संस्थाएं किस तरह अंदर से कमजोर और भ्रष्ट हो चुकी हैं.

इस लेख के अनुसार, आईएमएफ ने एक तरह से मान लिया है कि पाकिस्तान की व्यवस्था में भ्रष्टाचार जड़ तक फैला है, फिर भी वह बिना इसे सुधारे लगातार कर्ज लेता जा रहा है. यानी वह कर्ज लेकर घी पीता जा रहा है. बिना यह सोचे कि एक दिन उसे यह सारा कर्ज उतारना भी है.

बजट से ज्यादा खर्च कर दिए 9.4 ट्रिलियन रुपये

आईएमएफ की रिपोर्ट साफ कहती है कि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार सिर्फ एक छोटी समस्या नहीं. वह पूरी अर्थव्यवस्था को बीमार करने वाली है. इस रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए गए हैं, वे चौंकाने वाले हैं. पता चला है कि पाकिस्तान सरकार ने साल 2024–25 में अपने तय बजट से 9.4 ट्रिलियन रुपये ज्यादा खर्च कर दिए. मजे की बात ये है कि पाकिस्तान सरकार ने पहले यह सारा खर्चा कर दिया. उसके बाद औपचारिकता के तौर पर उसे संसद से पास कराया गया.

अधर में लटके पड़े हैं कई प्रोजेक्ट्स

रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान सरकार ने देश में सड़कों, बिजली और विकास कार्यों के लिए जो योजना बनाई थी. वह अब अधूरे प्रोजेक्ट्स का कब्रिस्तान बन चुकी है. ऐसे अधूरे कामों को पूरा करने के लिए करीब 10.7 ट्रिलियन रुपये खर्च होने बाकी हैं. जबकि सरकार हर साल महज 1.1 ट्रिलियन ही देती है. इस रफ्तार से मुल्क में इन प्रोजेक्टों को पूरा करने में करीब 10 साल लग जाएंगे.

डूब जाएगा आईएमएफ का पैसा?

जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट अब इसी रिपोर्ट का हवाला देकर आईएमएफ पर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि जब आईएमएफ खुद मानता है कि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार खतरनाक स्तर पर है. फिर वह उसे कर्ज पर कर्ज क्यों दिए जा रहा है. वह भी यह जानते हुए कि वह पुराना कर्जा चुकाने में लगातार नाकाम साबित हो रहा है. वे कहते हैं कि अगर इस तरह फंड की बंदरबांट पर रोक नहीं लगाई तो एक दिन आईएमएफ का पैसा भी उसी भ्रष्ट सिस्टम में डूब जाएगा.

