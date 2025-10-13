Pakistan News: शातिर शहबाज-मुनीर ने IMF को बनाया 'पगला'... मिले फंड में 11 अरब डॉलर का किया 'घपला'!

Pakistan IMF Latest News: पाकिस्तान की फितरत रही है कि जिस थाली में खाया उस थाली को ही गायब कर दिया. अब पाकिस्तान ने एक बार फिर उस संगठन को ही लूट लिया जो पाकिस्तान की कंगाली और बदहाली को दुरुस्त करने के लिए कर्जे का रिस्क ले रहा है. अब जब पाकिस्तान की चोरी पकड़ी गई है तो पाकिस्तान अपने आकाओं के पास भीख का कटोरा लेकर पहुंच गया है.

IMF ने पाकिस्तान से क्लेरिफिकेशन मांगी है कि उसके ट्रेड डेटा में 11 अरब डॉलर की खामिया हैं. ये गलतियां जानबूझकर की गई हैं या यह लापरवाही है. IMF की इस लताड़ के बाद पाकिस्तान अब चीन और अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे देशों के सामने हाथ फैला रहा है.

फिर कटोरा लेकर खड़ा हुआ पाकिस्तान

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान रुपयों और रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए चीन से संपर्क कर रहा है. जबकि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से पाकिस्तान कर्जा चुकाने के लिए और कर्जा मांग रहा है.

पाकिस्तान को अपनी चोरी छिपाने के लिए भीख क्यों मांगनी पड़ रही है उसकी वजह भी समझिए. दरअसल आईएमएफ ने पाकिस्तान से अपने व्यापार डेटा में 11 अरब डॉलर के अंतर को सार्वजनिक रूप से बताने और उसका ऑडिट कराने को कहा है.

सरकारी डेटा मे अलग-अलग दिखे आंकड़े

ये मांग पिछले दो फाइनेंनशियल ईयर में अलग-अलग सरकारी एजेंसियों की तरफ से दिए आंकड़ों में अंतर के बाद की गई है. जिसके बाद पाकिस्तान के फाइनेनशियल हल्के में हंगामा खड़ा हो गया है.

दूसरे शब्दों में कहें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गड़बड़ी, टैक्स के नाम पर लूट, लाल फीता शाही और घूसखोरी जैसी बीमारियों ने IMF की तरफ से दिए कर्जे को भी नहीं बख्शा. अब आईएमएफ की इस पूछताछ ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी हैं और विश्वासघाती पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज है.

पाकिस्तान में पड़े खाने के लाले

पाकिस्तान में हालात बदत्तर हो चुके हैं. वहां पर अवाम को खाने के लाले पड़े हैं. पाकिस्तान में रोटी-बोटी के लिए जंग छिड़ी है लेकिन पाकिस्तान को हांकने वालों को इसकी कोई फिक्र नहीं है. उन्हें सिर्फ अपने कटोरे में कर्जे की बोटी चाहिए. IMF ने पाकिस्तान को कड़ी शर्तों के साथ इसी साल मई महीने में 1 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज को मंजूरी दी थी. लेकिन पाकिस्तान ने 1 अरब के इन्वेस्टमेंट पर 11 अरब डॉलर का घाटा दिखाकर IMF को खून का घूंट पीने को मजबूर कर दिया है.