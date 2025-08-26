'22 घंटे तक डेथ सेल में रखो', मरियम का फरमान; फिर इमरान खान ने उठाया ऐसा कदम PAK में मचा हड़कंप
Imran Khan Vs Maryam Nawaz: पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान ने नया मोर्चा खोल दिया है. जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री ने रावलपिंडी CPO को खत लिखकर मुख्यमंत्री मरियम नवाज और आठ पुलिस अफसरों पर केस दर्ज करने की मांग की है. 

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 26, 2025, 09:51 PM IST
Pakistan Politics: पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है. जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ( PTI) के संस्थापक इमरान खान ने अब नया कदम उठाया है. इमरान खान ने रावलपिंडी के सिटी पुलिस ऑफिसर (सीपीओ) को एक खत लिखा है. इस खत में उन्होंने पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज और आठ पुलिस अफसरों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है.

इमरान खान के वकील तबिश फारूक ने CPO खालिद हमदानी को भेजी अर्जी में इल्जाम लगाया है कि मरियम नवाज के निर्देश पर जेल में पीटीआई लीडर को मानक सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं. इसमें अदियाला जेल के सुप्रीटेंडेंट, एएसपी जैनब, SHO ऐजाज और जेल चौकी इंचार्ज समेत आठ लोगों को नामजद किया गया है.

पिटीशन में कहा गया है कि इमरान खान की जेल कोठरी में बिजली नहीं है और उनके परिवार को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है. इसमें दावा किया गया कि उन्हें 'लगातार अंधेरे में रखा जाता है' और यह सब मरियम नवाज की हिदायत पर किया जा रहा है.

अर्जी में और क्या-क्या? 

अर्जी में यह भी जिक्र है कि अदियाला जेल पंजाब हुकूमत के मातहत है और मरियम नवाज पहले इमरान खान को 'गद्दार' कहकर धमकी दे चुकी हैं. इसमें आरोप लगाया गया कि एएसपी ज़ैनब, एसएचओ ऐजाज और चौकी इंचार्ज ने इमरान खान की बहनों को मिलने से रोककर अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है. जबकि इससे पहले भी पीटीआई ने पिछले महीने इमरान खान के जेल हालात पर चिंता जताई थी. पार्टी ने तब दावा किया था कि उन्हें 'डेथ सेल' में रखा गया है और लगभग पूरी तरह से एकांत में कैद कर दिया गया है.

'इमरान खान को रोजाना 22 घंटे अकेले रखा जाता है'

वहीं, 17 जुलाई को PTI नेता वकास अक़रम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इमरान खान को रोजाना 22 घंटे अकेले रखा जाता है, उन्हें अखबार, टीवी, किताबें तक नहीं दी जातीं और उनके वकीलों व करीबी सहयोगियों से भी नहीं मिलने दिया जाता. उन्होंने इसे 'मानसिक प्रताड़ना' और बुनियादी हुकूक (Fundamental Rights) का उल्लंघन बताया था.

अकरम ने कहा कि इमरान खान को कोर्ट द्वारा इजाजत दिए गए छह लोगों से मिलने का हक भी छीना जा रहा है, जो अदालत की अवमानना है. उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनकी बीवी बुशरा बीबी पर भी यही पाबंदियां लगाई गई हैं और उन्हें परिवार से मिलने से रोका जा रहा है.

'डगमगाती साख और स्वतंत्रता'

पीटीआई ने ज्यूडिशियरी से अपील की कि एग्जीक्यूटिव की खुलेआम अवमानना के बीच अदालतें अपनी 'डगमगाती साख और स्वतंत्रता' को बहाल करें. उन्होंने कहा, 'ज्यूडिशियल ऑर्डर्स का उल्लंघन सिर्फ अदालतों का तौहीन करना नहीं, बल्कि पूरे जस्टिस सिस्टम का अपमान है.'

