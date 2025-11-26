Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

इमरान की रहस्‍यमयी ढंग से हत्‍या-अफगान मीडिया? पार्टी के नेता ने ZEE NEWS से बताया सच

Imran Khan Assassination News: इमरान खान (पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या PTI के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री) की हत्या की अफवाहों के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है. PTI के पूर्व नेता फवाद चौधरी ने जी न्यूज (Zee News) से बातचीत में बताया है कि इमरान खान की जेल में हत्या की अफवाह पूरी तरह बकवास है. इमरान खान जेल में सुरक्षित हैं. जानें फवाद चौधरी ने जी न्यूज से खास बातचीत में क्या खुलासा किया.


 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 26, 2025, 02:50 PM IST
इमरान की रहस्‍यमयी ढंग से हत्‍या-अफगान मीडिया? पार्टी के नेता ने ZEE NEWS से बताया सच

Imran Khan Fake Death News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में हत्या या मौत की खबरें समय-समय पर सोशल मीडिया पर उछाली जाती रहती हैं, लेकिन ये सभी पूरी तरह बेबुनियाद और फेक न्यूज साबित हो चुकी हैं. इस बार फिर सूचना आई कि इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है. जिसके बाद अब इस मामले में PTI के पूर्व नेता फवाद चौधरी ने जी न्यूज (Zee News) से खास बातचीत की है. फवाद ने जी न्यूज को बताया कि इमरान खान की जेल में हत्या की अफवाह पूरी तरह बकवास है. फवाद चौधरी ने पहले भी ऐसी अफवाहों को सिरे से खारिज किया है. बताया जा रहा है कि अफगान मीडिया ने इमरान की झूठी मौत की खबर चलाई थी. 

आप सबसे पहले देखें वीडियो:- पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की खबर गलत

बुधवार सुबह से सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला दावा वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI चीफ इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है. यह दावा सबसे पहले अफगानिस्तान मीडिया ने अपने एक पोस्ट में किया था. जिसमें “credible sources” के हवाले से कहा गया कि इमरान खान का शव अडियाला जेल से हटाया जा चुका है. 

इमरान खान कहां हैं? जेल में मुलाकात पर रोक
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 2023 से रावलपिंडी की आदियाला जेल में रखा गया है. पाकिस्तानी सेना और सरकार पर उन पर यातनाएं देने के आरोप लगते रहे हैं. अब खबरें आ रही हैं कि उन्हें अकेले कमरे में बंद कर दिया गया है, यानी सोलिटरी कंफाइनमेंट. परिवार को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं मिल रही. सोशल मीडिया पर उनकी मौत की अफवाहें भी उड़ने लगी हैं, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वहीं अधिकारियों ने 'सुरक्षा चिंताओं' का हवाला देते हुए उनसे मिलने की कई कोशिशों को भी खारिज कर दिया है."

बहनों का जेल के बाहर धरना
25 नवंबर की रात को इमरान की तीनों बहनें नूरीन खान, अलीमा खान और उजमा खान जेल के बाहर पहुंच गईं. उनके साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के समर्थक भी थे. सबका सिर्फ एक ही मकसद था  इमरान खान से मिलने दिया जाए. वे सभी चिंतित थे, क्योंकि इमरान के स्वास्थ्य को लेकर खबरें आ रही थीं. लेकिन अधिकारियों ने 'सुरक्षा चिंताओं' का हवाला देकर मुलाकात की पेशकश ठुकरा दी. 

शहबाज़ सरकार को अल्टीमेटम
अदियाला जेल के बाहर मंगलवार देर रात इमरान ख़ान की बहनें और PTI के हज़ारों कार्यकर्ता जमा हो गए. इस बार मूड बिल्कुल आर-पार का है. बहनों ने साफ़ कह दिया – “जब तक भाई से मिलने नहीं दिया जाएगा, धरना ख़त्म नहीं होगा.

4 हफ्ते से क्या छिपा रही शहबाज सरकार?
कोर्ट के आदेश के बावजूद पाकिस्तान की शहबाज़ शरीफ सरकार और पाकिस्तानी पंजाब की मरियम नवाज़ सरकार इमरान ख़ान की बहनों को बीते 4 हफ़्ते से अदियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान से नहीं मिलने दे रही है. पिछले हफ्ते भी इमरान ख़ान की बहनों को जब इमरान ख़ान से मिलने नहीं दिया गया था तो वो धरने पर बैठ गई थी. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप से कार्यरत हैं.

Imran Khan

