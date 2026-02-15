Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनजेल के अंदर मार नहीं पाए तो ब्लाइंड बनाने की साजिश! इमरान को अस्पताल में इलाज की इजाजत देगा मुनीर? अडियाला जेल की इनसाइड स्टोरी

जेल के अंदर मार नहीं पाए तो 'ब्लाइंड' बनाने की साजिश! इमरान को अस्पताल में इलाज की इजाजत देगा मुनीर? अडियाला जेल की इनसाइड स्टोरी

Imran Khan news: पाकिस्तान में विपक्षी पार्टी पीटीआई इमरान खान के समर्थकों में सेना प्रमुख आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की सरकार को लेकर भयानक आक्रोश दिख रहा है. पीटीआई समर्थकों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि अडियाला जेल में इमरान खान को अंधा बनाने वाले जनरल का बचना अब लगभग नामुमकिन है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 15, 2026, 11:33 PM IST
Pakistan Imran Khan Asim Munir: पाकिस्तान में विपक्षी पार्टी इमरान खान के समर्थकों में सेना प्रमुख आसिम मुनीर और शहबाज सरकार को लेकर भयानक आक्रोश दिख रहा है. पीटीआई समर्थकों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि  जेल में इमरान खान को अंधा बनाने वाले जनरल का बचना अब मुश्किल है. दरअसल हाल ही में आई एक रिपोर्ट में इमरान खान की आंख में पट्टी लगी होने का खुलासा हुआ तो बवाल मच गया. इमरान खान समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा. पाकिस्तान में पब्लिक का गुस्सा ऐसे फूटा, कि लोग कह रहे हैं कि अगर मुनीर अकेले उनके सामने आ जाए तो वो अभी के अभी उसे फांसी के फंदे पर लटका दे.

आसिम मुनीर पर भड़का आक्रोश

जनता के इस आक्रोश यानी पब्लिक के गुस्से को ऐसे समझा जा सकता है कि कराची से लेकर इस्लामाबाद और खैबर पख्तुनवा तक पब्लिक हिंसक हो चुकी है, आसिम मुनीर के लिए खुले आम अपशब्दों का प्रयोग रही है, यानी लोकल लैंग्वेज में तबीयत से गरिया रही है. पठानों के शहर के रूप में मशहूर क्वेटा से अडियाला जेल तक धरने-प्रदर्शनों का दौर जारी है. कराची से लेकर इस्लामाबाद तक लोग पुलिस से भिड़कर गुस्सा उतार रहे हैं. इमरान समर्थक कहीं पुलिस को पीट रहे हैं, तो कहीं पुलिस पार्टी पर पथराव कर रहे हैं.

कराची में तो सिंध विधान सभा के बाहर का पूरा इलाका किसी युद्ध क्षेत्र में बदल चुका है. यहां जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पार्टी पर इतना पथराव किया, कि उन्हें पीछे हटना पड़ा. वहीं क्वेटा में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ता आगजनी पर ही उतर आए.
इन्होंने क्वेटा चमन रोड पर आग लगा दी.

क्यों बेकाबू हो रहे पठान के समर्थक?

पाकिस्तान की भीड़ ये उसी दिन से बेकाबू है, जब उन्हें पता चला, कि मुनीर ने उनके सरपरस्त जनाब इमरान खान को इतना टॉर्चर किया कि उनकी एक आंख की रौशनी तकरीबन खत्म हो गई है.

PTI नेता  सलमान अकरम रजा ने कहा, 'इमरान खान के खिलाफ एक जुल्म की शुरूआत हुई है, और ये जुल्म ये रियासत ने किया है. इस जुर्म का चेहरा अब्दुल गफूर अंजुम हैं. ये नाम हम नहीं भूलेंगे. जिस अब्दुल गफूर अंजुम का जिक्र पीटीआई नेता ने किया, वो अदियाला जेल में मुनीर का प्यादा था. इस साल 15 जनवरी तक वही अदियाला जेल का सुपरिटेंडेंट था. इसी के रहते हुए इमरान की बीमारी, खासतौर पर आखों की रौशनी खत्म होने की शिकायते आईं..

इमरान की बहन अलीमा खान ने कहा, 'अब देखिए, आई ड्रॉप से ये बंदा ठीक करता रहा. जो PIMS का डॉक्टर है, वो सही काम नहीं कर रहा. बुशरा बीबी की बेटी ने बताया था, कि भाई की आंखों की रोशनी दो हफ्ते ब्लर हो गई थी.

अलीमा ने इमरान के डॉक्टरों द्वारा रिकमेंड किए गए स्पेशलिस्ट को शामिल करने और परिवार के सदस्यों को बाहर रखने के विरोध पर सवाल उठाते हुए पूछा, 'वो इलाज में इमरान खान के पर्सनल डॉक्टरों की निगरानी के लिए क्यों मना कर रहे हैं, वे इमरान खान के परिवार के सदस्यों की मौजूदगी को क्यों मना कर रहे हैं? इतना कड़ा विरोध क्यों? क्या वे कुछ छिपा रहे हैं'.

 

इमरान खान की आंख की रोशनी लगभग खत्म होने की बाद दुनिया को कोर्ट के जरिए पता चली. जैसे ही इसे लेकर विरोध बढ़ा तो मुनीर ने अदियाला जेल के सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम को हटा दिया और साजिद बेग को जेलर बना दिया, तो क्या मुनीर जो हश्र चाहता था इमरान खान का करना, वो उसके प्यादे ने पूरा कर दिया?

पार्टी नेताओं का आरोप

इमरान के पर्सनल डॉक्टर, आसिम यूसुफ और फैसल सुल्तान ने एक जॉइंट वीडियो स्टेटमेंट जारी करके इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में पूरी जांच की मांग की है.

तहरीक-ए-तहफुज-ए-आयिन-ए-पाकिस्तान अलायंस ने इमरान का इलाज उनके पर्सनल डॉक्टरों द्वारा चुने गए हॉस्पिटल में कराने की मांग करते हुए तीसरे दिन भी पाकिस्तानी संसद के बाहर अपना धरना जारी रखा. एक अन्य PTI नेता ने कहा, 'हम इमरान की सेहत से कोई समझौता नहीं करेंगे'. 

 

इमरान खान की बिगड़ती हालत को लेकर उनकी पार्टी पीटीआई देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया. पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा  किया गया कि पाकिस्तान के लिए इसके शर्म की बात क्या होगी, जब एक प्रधानमंत्री को इस तरह टॉर्चर किया जाए, इलाज की बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी जाएं.

इमरान का आई विजन कितना रह गया है?

इमरान की इस हालत का जिक्र कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में पता चला. इमरान खान पर जुल्म और उनकी हालत का पता लगाने के लिए अदालत द्वारा बहाल किए गए अमिकस क्यूरी यानी न्यामित्र सलमान सफदर ने जेल का जायजा लेकर रिपोर्ट बनाई. रिपोर्ट में लिखा है- 'तीन से चार महीने पहले, अक्टूबर 2025 तक, उनकी दोनों आंखों में नॉर्मल 6 x 6 विजन था. उन्हें लगातार धुंधला और धुंधला दिखाई देने लगा, जिसके बारे में उन्होंने बार-बार उस समय के जेल सुपरिटेंडेंट को बताया, लेकिन जेल अधिकारियों ने इन शिकायतों को दूर करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की'.

रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान मिलिट्री की निगरानी में पूर्व पीएम इमरान खान के साथ जानबूझकर, अमानवीय और गैर-कानूनी बरताव हुआ. जुल्म का बदला लेने के लिए पाकिस्तान की अवाम बेखौफ प्रदर्शन कर रही है. इस खबर में भी पाकिस्तान का डर दिखाई दे रहा है, जिसमें इमरान खान की आंखे 85 फीसदी खराब करने के बाद उन्हें अब अस्पताल में भर्ती करने की तैयारी हो रही है.

